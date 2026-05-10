Путін заявив, що плани Вірменії приєднатися до Євросоюзу вимагають "особливого розгляду"

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що плани Вірменії щодо її зближення з Європейським Союзом потребують "особливого розгляду" з боку Росії.

Про це він сказав під час пресконференції після військового параду в Москві, передає російське пропагандистське агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Путін прокоментував євроінтеграційні наміри Вірменії 

"Що стосується планів Вірменії приєднатися до Євросоюзу – це, звичайно, вимагає особливого розгляду... Ми обговорювали це з прем'єр-міністром (Вірменії Ніколом, - ред.) Пашиняном неодноразово. Ми підтримуємо все, що вигідно вірменському народу... Якщо вірменському народу вигідне те чи інше рішення – будь ласка, ми проти не будемо. Але, звичайно, ми повинні брати до уваги деякі обставини, які є важливими і для нас, і для наших партнерів", - заявив Путін.

При цьому російський диктатор вважає, що Вірменії слід провести референдум щодо участі в Європейському Союзі або в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Також Путін заявив, що Єревану варто "визначитися якомога раніше" щодо питання участі в ЄС або ЄАЕС. Тоді, за словами керманича РФ, "можливий шлях інтелігентного "розлучення"".

Окремо диктатор РФ сказав, "що події в Україні розпочалися після спроб асоціації Києва з Євросоюзом".

Саміт Вірменія-ЄС

  • Заява Путіна пролунала після активізації контактів між Вірменією та Європейським Союзом.
  • Нагадаємо, що після саміту Європейської політичної спільноти, який 4 травня зібрав у Єревані десятки європейських лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського, відбулася ще одна значуща подія.
  • У вівторок, 5 травня, відбувся перший в історії двосторонній саміт Вірменія-ЄС. Його головним підсумком стало проголошення партнерства, заснованого на взаємних зв'язках.

"Царь Арменії" нарисувався) В цьому вся суть рузкіх вони чомусь гадають ЩО МАЮТЬ ПРАВО на все - вбивати, викрадати, грабувати, приказувати, дозволяти або ні
10.05.2026 01:43 Відповісти
О, яка знайома заява! Арменіі приготуватися! Бо так само путін свого часу говорив офіційно і про Україну, що ,,Це вибір народу'': У 2004 році він заявляв, що якщо Україна хоче в ЄС, росія готова це ,,заохотити'', бо це допоможе зміцнити систему міжнародних відносин.!!! Але що ж він робив насправді? Попри заяви про ,,повагу до вибору'', путін увесь час застосовував усі можливі важелі, і економічний шантаж щоб цей вибір не реалізувався. Коли Україна готувалася підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Кремль розв'язав ,,торговельну війну'', блокуючи українські товари на митниці. Саме тиск путіна на януковича змусив останнього відмовитися від підписання угоди в листопаді 2013-го, що і стало причиною початку Євромайдану. Після втечі януковича, коли стало зрозуміло, що Україна таки обирає європейський шлях, путін перейшов від слів до сили: Окупував та анексував Крим.Розв'язав війну на Донбасі, щоб дестабілізувати країну та зробити її ,,непривабливою'' і ,,непрохідною'' для європейських структур......Але навіть після початку повномасштабного вторгнення, у червні 2022 року, ця цинічна і брехлива потвора повторила знову : ,,Ми нічого не маємо проти... це суверенне рішення будь-якої країни''.......
10.05.2026 02:38 Відповісти
тому й склалась ідіома "кацапське рило"

10.05.2026 01:49 Відповісти
та ладно, попустився путін конкретно, окрім скромного натяку особливо нічого проти вступу не сказав, можливо навіть і змирився з тим що совок створити йому не вдасться після заруби з Україною
10.05.2026 04:11 Відповісти
не припустився, а передсмертні конвульсії - чує свій скорий кінець, паскуда !

.
10.05.2026 05:27 Відповісти
не пишіть дурниць
10.05.2026 09:05 Відповісти
Право сарани.
10.05.2026 08:04 Відповісти
і я не здивуюсь, якщо завтра ми визнаємо, що... Об'єднані збройні сили Вірменії та Азербайджану візьмуть в полон особовий склад кацапської військової бази в Гюмрі.

цей кремлін вже дістав народи Кавказу

.
10.05.2026 01:48 Відповісти
ху* ло включив лякалку натякалку ... Вірменії пора тікати від раши , бо скоро від Вірменії не залишиться нічого ,хай диляться на українців , які вибрали в 19р. зеленське чмо ,з ідеологією "мишебраття ". В результаті вже пів України це чмо здало у московію ,з тими хто його вибрав ...
10.05.2026 01:49 Відповісти
вибори-вибора - полізли в Вірменії кацапські 3,14дора

.
10.05.2026 01:51 Відповісти
Не все правда. Тут це нормально
10.05.2026 07:41 Відповісти
Сміливі гавкати з-за європаркану сидячі на допомозі від бюргерів
10.05.2026 10:52 Відповісти
У березні 2025 року Вірменія ухвалила «Закон про започаткування процесу вступу до ЄС», який офіційно закріпив намір країни рухатися в європейському напрямку.
Вірменія залишається членом Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), що створює юридичні та економічні протиріччя з правом Євросоюзу.
10.05.2026 01:49 Відповісти
На 7 червня 2026 року у Вірменії заплановані парламентські вибори, результати яких стануть вирішальними для подальшої реалізації цього курсу.
10.05.2026 01:51 Відповісти
Эти хлопцы всегда были мастера на 2 стульях сидеть. Может и получится в этот раз.
10.05.2026 08:54 Відповісти
ага, ну і ще плани Чорногорії приєднатися до Євросоюзу теж вимагають особливого розгляду з боку расії. І Албанію теж путін буде особисто розглядати.
10.05.2026 02:09 Відповісти
поки карфаген московію не буде зруйновано покою не буде нікому , особливо тим хто не зміг/ не встиг закріпитися в безпекових союзах цивілізованих націй ..
10.05.2026 02:16 Відповісти
Це він нашого клоуна копіпастить. Певно вже готує указ , що дозволяє Вірменії приєднатися до Євросоюзу.
10.05.2026 02:27 Відповісти
10.05.2026 02:38 Відповісти
А ему дело какое? У них даже общей границы нет. База стоит. Так нахрен их.
10.05.2026 04:58 Відповісти
тобі землю з глибини розглянути час, пдло
10.05.2026 05:35 Відповісти
Таке відчуття що ху....ло думає що зараз когось цікавить його думка.
10.05.2026 06:13 Відповісти
Щось василіч осмілішав після проведеного за дозволом України параду. Ні за кого не забув. Вже й вигадав про якісь пропозиції Україні про обмін полонених, то фінам погрожує. Пропустив кілька сеансів прийому пігулок
10.05.2026 11:14 Відповісти
Цинічно, але нам би було вигідно сво в Вірменії. Але його не буде...
10.05.2026 07:09 Відповісти
Какой Евросоюз, Армения чисто колония московии,путинская военная база,ключевые сектора экономики - все московское,фсб на границах,пол страны промосковские шныри,никогда там не будет Евросоюза.
10.05.2026 07:32 Відповісти
Как и Украина до 2014 го
10.05.2026 11:06 Відповісти
А зто ти такій, поц плешивий, шоб шото там розглядати? Тобою вже всі підтирають сраку а ти ще шось намагаєшся розглядати. Парад ганьби на 45 хвилин дозволили провести то і радій мовчки, чмо на лабутенах.
10.05.2026 07:41 Відповісти
А твоє ***** яке діло?
Лізуть всюди, потім кричать, що одні вороги довкола.
10.05.2026 07:55 Відповісти
Вірменія як і Молдова дякуючі ЗСУ ловлять момент - вікно в Європу, яке відкрили ЗСУ, Герої захисники.. Грузія втратить цей момент вікна, бо шашличники вибрали як колись і українці свого зека, з шиєю скрученою на Кремль пдр - ий... х.йло особливий розгляд мав на увазі з польоту Іскандера над Єреваном
10.05.2026 08:13 Відповісти
Окремо диктатор РФ сказав, "що події в Україні розпочалися після спроб асоціації Києва з Євросоюзом". Джерело: https://censor.net/ua/n4002370
Це він натякає про напад на вірмен, якщо вони будуть сіпатися в ЄС??

Поки ця гидота(Росія) існує, нормального життя нормального життя на планеті НЕ буде!
10.05.2026 08:22 Відповісти
Вже і про "сабитія на Майданє" не каже. Не соромиться. Тупо "ілі с намі ілі война".
10.05.2026 09:07 Відповісти
мы не враги украинскому армянскому народу
10.05.2026 08:40 Відповісти
Там вроде выборы осенью. Пашиняна могут и не выбрать. Это все пока слова.
10.05.2026 08:50 Відповісти
Азерів кришує Туреччина. Там ***** сосе. А от вірменам треба просити в України "кришу". Інакше буде "прітєснєніє рускагаварящіх". США кинуть. ЄС кине.
10.05.2026 09:04 Відповісти
у них криша Франція
10.05.2026 09:09 Відповісти
Шарль Азнавур?
10.05.2026 09:51 Відповісти
Раджу вірменам відповісти кацапам приспівом із відомої пісні:

"Кацапи, а чому ми вас маєм питати
Як жити на власній землі?
І хочеться дуже сказати:
10.05.2026 09:06 Відповісти
З кацапської "особливий розгляд" перекладається на вірменську, як "спєциальная воєнная опєрация".
10.05.2026 09:07 Відповісти
Врешті решт прийдуть "захищати" пів сотні-сотню руцкагаварящіх агентів фсб та гру.
10.05.2026 09:33 Відповісти
Думаю,до наступних виборів до вірменопарламенту ситуація там може загостритися. Є багато вірмен проросійських,і їх Рашка кине в паслєдній і рєшитєльний бій...
10.05.2026 09:08 Відповісти
Як там одкб проживає? 😁🤔🥱
10.05.2026 09:29 Відповісти
Зараз грошики кацапів потечуть в кишені вірмен-запроданців, щоб їхніми руками дестабілізувати ситуацію...от же питання..скільки вірмен проживає у Вірменії і скільки має бізнес у москві?
10.05.2026 09:33 Відповісти
А вони у них є?
10.05.2026 09:57 Відповісти
Для цього знайдуть...просто кацапи стануть жити трохи гірше
10.05.2026 10:24 Відповісти
Тебе це, взагалі, не стосується.
10.05.2026 09:56 Відповісти
Армянам приготовиться
10.05.2026 11:10 Відповісти
****** свою через лупу рассмотри, бункерный гном!
10.05.2026 12:15 Відповісти
 
 