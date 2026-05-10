Путін заявив, що плани Вірменії приєднатися до Євросоюзу вимагають "особливого розгляду"
Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що плани Вірменії щодо її зближення з Європейським Союзом потребують "особливого розгляду" з боку Росії.
Про це він сказав під час пресконференції після військового параду в Москві, передає російське пропагандистське агентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується планів Вірменії приєднатися до Євросоюзу – це, звичайно, вимагає особливого розгляду... Ми обговорювали це з прем'єр-міністром (Вірменії Ніколом, - ред.) Пашиняном неодноразово. Ми підтримуємо все, що вигідно вірменському народу... Якщо вірменському народу вигідне те чи інше рішення – будь ласка, ми проти не будемо. Але, звичайно, ми повинні брати до уваги деякі обставини, які є важливими і для нас, і для наших партнерів", - заявив Путін.
При цьому російський диктатор вважає, що Вірменії слід провести референдум щодо участі в Європейському Союзі або в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).
Також Путін заявив, що Єревану варто "визначитися якомога раніше" щодо питання участі в ЄС або ЄАЕС. Тоді, за словами керманича РФ, "можливий шлях інтелігентного "розлучення"".
Окремо диктатор РФ сказав, "що події в Україні розпочалися після спроб асоціації Києва з Євросоюзом".
Саміт Вірменія-ЄС
- Заява Путіна пролунала після активізації контактів між Вірменією та Європейським Союзом.
- Нагадаємо, що після саміту Європейської політичної спільноти, який 4 травня зібрав у Єревані десятки європейських лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського, відбулася ще одна значуща подія.
- У вівторок, 5 травня, відбувся перший в історії двосторонній саміт Вірменія-ЄС. Його головним підсумком стало проголошення партнерства, заснованого на взаємних зв'язках.
цей кремлін вже дістав народи Кавказу
Вірменія залишається членом Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), що створює юридичні та економічні протиріччя з правом Євросоюзу.
карфагенмосковію не буде зруйновано покою не буде нікому , особливо тим хто не зміг/ не встиг закріпитися в безпекових союзах цивілізованих націй ..
Лізуть всюди, потім кричать, що одні вороги довкола.
Це він натякає про напад на вірмен, якщо вони будуть сіпатися в ЄС??
Поки ця гидота(Росія) існує, нормального життя нормального життя на планеті НЕ буде!
