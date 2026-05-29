Кремль міг перекинути 100 тисяч виборців для впливу на вибори у Вірменії, - Reuters

Кремль міг готувати масштабну операцію для впливу на парламентські вибори у Вірменії, зокрема через організоване перевезення виборців із Росії та кампанії дезінформації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters з посиланням на інтерв'ю п'яти представників західних спецслужб і документи, які опинилися у розпорядженні агентства.

Ставка на опонентів Пашиняна

За даними Reuters, російські посадовці останніми місяцями обговорювали можливість перевезення до Вірменії до 100 тисяч громадян вірменського походження, які проживають у РФ. Передбачалося, що вони голосуватимуть проти чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Одним із кандидатів, на якого, за інформацією джерел, робить ставку Москва, є мільярдер Самвел Карапетян. Наразі він перебуває під слідством через нібито заклики до повалення уряду.

У жовтні минулого року Кремль створив спеціальний підрозділ під назвою "Управління стратегічного співробітництва та партнерства", який, за словами співрозмовників агентства, координує операції впливу у Вірменії.

План за 50 мільйонів доларів

Один із американських посадовців повідомив Reuters, що західні спецслужби серйозно оцінюють можливість реалізації такого сценарію. За словами джерел, російська влада підрахувала, що перевезення 100 тисяч виборців коштуватиме близько 50 мільйонів доларів.

Крім того, до середини травня Кремль нібито вже розподілив між регіонами РФ квоти на кількість людей, яких потрібно залучити до голосування, та вимагав звітів про підготовку.

Втім, Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити, чи реалізовується цей план на практиці.

Дезінформація та мережі ботів

За даними агентства, паралельно Росія активізувала кампанії дезінформації проти уряду Пашиняна. Зокрема, поширювалися неправдиві звинувачення щодо корупційних оборудок за участю прем'єра та американських сенаторів.

До цих кампаній, як стверджує один із європейських посадовців, залучена пов'язана з Кремлем мережа ботів Storm-1516, яку раніше підозрювали у втручанні у вибори в США.

Також до роботи могли залучати російську компанію Social Design Agency, яка перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії через поширення дезінформації.

Що показують опитування

Попри можливі спроби впливу, останні соціологічні опитування демонструють перевагу партії Пашиняна "Громадянський договір", яка може отримати близько 30% голосів. Партія Самвела Карапетяна "Сильна Вірменія" наразі має підтримку на рівні близько 6%.

Reuters також зазначає, що президент РФ Володимир Путін не приховує невдоволення курсом Пашиняна, який останніми роками активно розвиває співпрацю із західними державами.

