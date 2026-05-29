Кремль мог перебросить 100 тысяч избирателей для влияния на выборы в Армении, - Reuters

Кремль мог готовить масштабную операцию по оказанию влияния на парламентские выборы в Армении, в частности посредством организованной перевозки избирателей из России и кампаний дезинформации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на интервью пяти представителей западных спецслужб и документы, которые оказались в распоряжении агентства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ставка на оппонентов Пашиняна

По данным Reuters, российские чиновники в последние месяцы обсуждали возможность перевозки в Армению до 100 тысяч граждан армянского происхождения, проживающих в РФ. Предполагалось, что они будут голосовать против действующего премьер-министра Никола Пашиняна.

Одним из кандидатов, на которого, по информации источников, делает ставку Москва, является миллиардер Самвел Карапетян. В настоящее время он находится под следствием из-за якобы призывов к свержению правительства.

В октябре прошлого года Кремль создал специальное подразделение под названием "Управление стратегического сотрудничества и партнерства", которое, по словам собеседников агентства, координирует операции влияния в Армении.

Читайте: Володин обвинил Пашиняна в "подлости" и "непорядочности" из-за курса Армении на ЕС

План за 50 миллионов долларов

Один из американских чиновников сообщил Reuters, что западные спецслужбы серьезно оценивают возможность реализации такого сценария. По словам источников, российские власти подсчитали, что перевозка 100 тысяч избирателей обойдется примерно в 50 миллионов долларов.

Кроме того, к середине мая Кремль якобы уже распределил между регионами РФ квоты на количество людей, которых нужно привлечь к голосованию, и требовал отчетов о подготовке.

Впрочем, Reuters отмечает, что не смогло независимо подтвердить, реализуется ли этот план на практике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ назвали "неприемлемыми" намерения Армении одновременно находиться в ЕАЭС и двигаться в сторону ЕС

Дезинформация и сети ботов

По данным агентства, параллельно Россия активизировала кампании дезинформации против правительства Пашиняна. В частности, распространялись ложные обвинения в коррупционных махинациях с участием премьера и американских сенаторов.

К этим кампаниям, как утверждает один из европейских чиновников, привлечена связанная с Кремлем сеть ботов Storm-1516, которую ранее подозревали во вмешательстве в выборы в США.

Также к работе могла привлекаться российская компания Social Design Agency, которая находится под санкциями ЕС и Великобритании из-за распространения дезинформации.

Читайте также: Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют "особого рассмотрения"

Что показывают опросы

Несмотря на возможные попытки влияния, последние социологические опросы демонстрируют преимущество партии Пашиняна "Гражданский договор", которая может получить около 30% голосов. Партия Самвела Карапетяна "Сильная Армения" пока имеет поддержку на уровне около 6%.

Reuters также отмечает, что президент РФ Владимир Путин не скрывает недовольства курсом Пашиняна, который в последние годы активно развивает сотрудничество с западными государствами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армения выразила протест РФ из-за "грубого вмешательства" во внутренние дела страны