В МИД РФ назвали "неприемлемыми" намерения Армении одновременно находиться в ЕАЭС и двигаться в сторону ЕС
В российском МИД выразили недовольство намерением Армении сохранить членство в Евразийском экономическом союзе, одновременно провозглашая курс на вступление в Европейский союз.
Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, его цитирует российское агентство"Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.
В Кремле недовольны позицией Армении
Российский чиновник заявил, что в Москве "не могут принять ту линию", которую сегодня проводит армянское руководство.
"А именно – линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не перейдет к членству в Европейском союзе. Такие подходы нас не устраивают. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", – сказал Галузин.
Что предшествовало?
- Напомним, что недавно диктатор РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом требуют "особого рассмотрения" со стороны России.
Сближение Армении и ЕС
- Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.
- Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.
- Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.
