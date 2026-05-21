Новости Отношения РФ и Армении
В МИД РФ назвали "неприемлемыми" намерения Армении одновременно находиться в ЕАЭС и двигаться в сторону ЕС

В российском МИД выразили недовольство намерением Армении сохранить членство в Евразийском экономическом союзе, одновременно провозглашая курс на вступление в Европейский союз.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, его цитирует российское агентство"Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

В Кремле недовольны позицией Армении 

Российский чиновник заявил, что в Москве "не могут принять ту линию", которую сегодня проводит армянское руководство.

"А именно – линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не перейдет к членству в Европейском союзе. Такие подходы нас не устраивают. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", – сказал Галузин.

Что предшествовало?

  • Напомним, что недавно диктатор РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом требуют "особого рассмотрения" со стороны России.

Сближение Армении и ЕС

  • Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.
  • Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.
  • Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

Топ комментарии
+10
Це ж тільки Сосії можна одночасно підставляти Китаю сраку, смоктати у Тромба і вимагати від Європи кохання
21.05.2026 00:44 Ответить
+6
Де бути вірменам - справа самих вірмен. А кцапи мають займатися своїми болотами.
21.05.2026 04:05 Ответить
+3
«Спецоперация»?
21.05.2026 00:10 Ответить
Сил не хватит. Просто завуалированная угроза.
21.05.2026 00:18 Ответить
там у них військова база і погранці (ну прокацапів серед вірмен немало), тож сил як раз вистачить, але думаю турки їм того не дозволять ... не кацапи тепер там головні 🤔
21.05.2026 00:25 Ответить
"думаю турки їм того не дозволять"

турки и армяне злейшие враги
21.05.2026 00:41 Ответить
Вірмени і азербайджанці теж "злейшие враги" і що? Не вірмени і кацапи (які продемонстрували вірменам повне безсилля як "союзнички" і нікчемність ОДКБ ) тепер рулять у регіоні 🤔
21.05.2026 01:00 Ответить
Але якщо турки дозволять армянам торгувати пахлавою в Анкарі, то все можливо...
21.05.2026 04:31 Ответить
Непогано би як би кацапи почали би там сво, цинічно, але нам це було би на руку.
21.05.2026 00:30 Ответить
єреван за трi дня!
21.05.2026 01:07 Ответить
Пашинян во время революции обещал ЕС. Иначе бы армяне не повелись. Но он умный и мосты не сжигает. В конце концов ЕС это всего лишь сказка для дураков.
21.05.2026 04:49 Ответить
Тяжкий вибір, між тим стати вільною країною або залишається придатком ху..... лостану.
21.05.2026 06:21 Ответить
ЕАЭС - Армения. Вот это правильный вариант для Армении. Слава Украине!
21.05.2026 08:05 Ответить
***** не треба було лізти в Україну ще в 2014 році. Просрав майже все.
21.05.2026 08:50 Ответить
 
 