В МИД РФ назвали "неприемлемыми" намерения Армении одновременно находиться в ЕАЭС и двигаться в сторону ЕС

В российском МИД выразили недовольство намерением Армении сохранить членство в Евразийском экономическом союзе, одновременно провозглашая курс на вступление в Европейский союз.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, его цитирует российское агентство"Интерфакс", сообщает Цензор.НЕТ.

В Кремле недовольны позицией Армении

Российский чиновник заявил, что в Москве "не могут принять ту линию", которую сегодня проводит армянское руководство.

"А именно – линию на то, что оно, армянское руководство, будет сохранять членство в Евразийском экономическом союзе до тех пор, пока не перейдет к членству в Европейском союзе. Такие подходы нас не устраивают. Такие подходы для нас абсолютно неприемлемы", – сказал Галузин.

Что предшествовало?

Напомним, что недавно диктатор РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским Союзом требуют "особого рассмотрения" со стороны России.

Сближение Армении и ЕС

Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.

Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.

Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

