Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют "особого рассмотрения"

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским союзом требуют "особого внимания" со стороны России.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в Москве, передает российское пропагандистское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

Путин прокомментировал евроинтеграционные намерения Армении

"Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу – это, конечно, требует особого рассмотрения... Мы обсуждали это с премьер-министром (Армении Николом, – ред.) Пашиняном неоднократно. Мы поддерживаем все, что выгодно армянскому народу... Если армянскому народу выгодно то или иное решение – пожалуйста, мы против не будем. Но, конечно, мы должны принимать во внимание некоторые обстоятельства, которые важны и для нас, и для наших партнеров", – заявил Путин.

При этом российский диктатор считает, что Армении следует провести референдум об участии в Европейском союзе или в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также Путин заявил, что Еревану стоит "определиться как можно раньше" по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС. Тогда, по словам главы РФ, "возможен путь интеллигентного "развода"".

Отдельно диктатор РФ сказал, "что события в Украине начались после попыток ассоциации Киева с Евросоюзом".

Саммит Армения-ЕС

Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.

Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.

Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

