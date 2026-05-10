Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют "особого рассмотрения"

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что планы Армении по сближению с Европейским союзом требуют "особого внимания" со стороны России.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в Москве, передает российское пропагандистское агентство ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается планов Армении присоединиться к Евросоюзу – это, конечно, требует особого рассмотрения... Мы обсуждали это с премьер-министром (Армении Николом, – ред.) Пашиняном неоднократно. Мы поддерживаем все, что выгодно армянскому народу... Если армянскому народу выгодно то или иное решение – пожалуйста, мы против не будем. Но, конечно, мы должны принимать во внимание некоторые обстоятельства, которые важны и для нас, и для наших партнеров", – заявил Путин.

При этом российский диктатор считает, что Армении следует провести референдум об участии в Европейском союзе или в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также Путин заявил, что Еревану стоит "определиться как можно раньше" по вопросу участия в ЕС или ЕАЭС. Тогда, по словам главы РФ, "возможен путь интеллигентного "развода"".

Отдельно диктатор РФ сказал, "что события в Украине начались после попыток ассоциации Киева с Евросоюзом".

  • Заявление Путина прозвучало после активизации контактов между Арменией и Европейским Союзом.
  • Напомним, что после саммита Европейского политического сообщества, который 4 мая собрал в Ереване десятки европейских лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, произошло еще одно значимое событие.
  • Во вторник, 5 мая, состоялся первый в истории двусторонний саммит Армения-ЕС. Его главным итогом стало провозглашение партнерства, основанного на взаимных связях.

"Царь Арменії" нарисувався) В цьому вся суть рузкіх вони чомусь гадають ЩО МАЮТЬ ПРАВО на все - вбивати, викрадати, грабувати, приказувати, дозволяти або ні
10.05.2026 01:43 Ответить
О, яка знайома заява! Арменіі приготуватися! Бо так само путін свого часу говорив офіційно і про Україну, що ,,Це вибір народу'': У 2004 році він заявляв, що якщо Україна хоче в ЄС, росія готова це ,,заохотити'', бо це допоможе зміцнити систему міжнародних відносин.!!! Але що ж він робив насправді? Попри заяви про ,,повагу до вибору'', путін увесь час застосовував усі можливі важелі, і економічний шантаж щоб цей вибір не реалізувався. Коли Україна готувалася підписати Угоду про асоціацію з ЄС, Кремль розв'язав ,,торговельну війну'', блокуючи українські товари на митниці. Саме тиск путіна на януковича змусив останнього відмовитися від підписання угоди в листопаді 2013-го, що і стало причиною початку Євромайдану. Після втечі януковича, коли стало зрозуміло, що Україна таки обирає європейський шлях, путін перейшов від слів до сили: Окупував та анексував Крим.Розв'язав війну на Донбасі, щоб дестабілізувати країну та зробити її ,,непривабливою'' і ,,непрохідною'' для європейських структур......Але навіть після початку повномасштабного вторгнення, у червні 2022 року, ця цинічна і брехлива потвора повторила знову : ,,Ми нічого не маємо проти... це суверенне рішення будь-якої країни''.......
10.05.2026 02:38 Ответить
тому й склалась ідіома "кацапське рило"

10.05.2026 01:49 Ответить
та ладно, попустився путін конкретно, окрім скромного натяку особливо нічого проти вступу не сказав, можливо навіть і змирився з тим що совок створити йому не вдасться після заруби з Україною
У березні 2025 року Вірменія ухвалила «Закон про започаткування процесу вступу до ЄС», який офіційно закріпив намір країни рухатися в європейському напрямку.
Вірменія залишається членом Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), що створює юридичні та економічні протиріччя з правом Євросоюзу.
На 7 червня 2026 року у Вірменії заплановані парламентські вибори, результати яких стануть вирішальними для подальшої реалізації цього курсу.
