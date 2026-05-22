Новости Отношения РФ и Армении
Володин обвинил Пашиняна в "подлости" и "непорядочности" из-за курса Армении на ЕС

В Москве возмущены сближением Армении с ЕС

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с резкой критикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив его в "непорядочности" и недружественной политике в отношении России. Причиной стали шаги Еревана в сторону ЕС и признание юрисдикции Международного уголовного суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

По словам председателя Госдумы России, Никола Пашинян "ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, предоставляемые нашей страной".

Поводом для этого стали, в частности, принятие парламентом Армении закона о начале процесса вступления в Европейский Союз и признание юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

"Мы не можем дальше замалчивать процессы, происходящие в Армении", - пишет Володин, проводя параллели между развитием событий в Украине и в Армении. Володин считает, что Пашинян сделал выбор "в пользу построения отношений с недружественными для России странами", которые "пытаются разрушить Российскую Федерацию".

Также Володин упрекнул, что РФ поставляет газ Армении почти в 4 раза дешевле, в ущерб себе.

"Что получаем взамен - подлость и беспринципность Пашиняна. Так продолжаться дальше не может. Так отношения строить нельзя!", - подчеркнул председатель Госдумы.

Напомним, российские власти в последнее время все чаще критикуют руководство Армении и лично Пашиняна. 

Армения (827) Володин Вячеслав (72) Пашинян Никол (129)
+6
🤣 Негідник образився що з ним обійшлися негідно...
22.05.2026 15:15 Ответить
+4
Ага, з Карабахом кацапи дуже "допомогли". Результат - 300 тисяч біженців.
22.05.2026 15:16 Ответить
+4
Cумніву нема,що лиш закінчилася б зараз війна,москалі одразу для сплачєнія нациі знайшлиб нового ворога,і Вірменія потенційна ціль .
22.05.2026 15:21 Ответить
22.05.2026 15:15 Ответить
Додам - ЛГБТнегідник Володін образився на Пашиняна, в якого мабуть традиційна орієнтація!
22.05.2026 15:56 Ответить
Продолжайте, пока Армения не заключит военный союз с Турцией и Азербайджаном. Правильным путем идете "товарищи".
22.05.2026 15:15 Ответить
22.05.2026 15:16 Ответить
То були "біжинці" чи "понаєхавшіє" які там оселилися після того, як звідти виїхали азербайджанці?
22.05.2026 15:38 Ответить
Це мені нагадує казки про леніна, що видумав Укранїу та австрійський Генштаб.
Вони там жили ще до виникнення етносу кизилбашів, приблизно останні 3000 років.
22.05.2026 15:42 Ответить
Революция была за ЕС. Что еще делать Пашиняну. Народ не поймет.
22.05.2026 15:19 Ответить
газ в 4 рази дешевше ?? а військову базу в ГЮмрі не згадав ???
22.05.2026 15:20 Ответить
Cумніву нема,що лиш закінчилася б зараз війна,москалі одразу для сплачєнія нациі знайшлиб нового ворога,і Вірменія потенційна ціль .
22.05.2026 15:21 Ответить
вы совершенно правы. другая цель стремно. Армяне, через грузию зайдут. А им и помогать некому. ну обеспокоинность выразят.
22.05.2026 15:26 Ответить
а этой свинячей собаке какое дело?
22.05.2026 15:24 Ответить
знову "надулі"
22.05.2026 15:26 Ответить
Кацапи ніколи не зрозуміють,що підкупами не отримають друзів. ,бо кого підкупають,завжди дулю тримає в кармані
22.05.2026 15:26 Ответить
Та хай Нікола йде куди хоче - рішали - вам своєї землі мало?
22.05.2026 15:27 Ответить
Пєтушок закукарєкал.
22.05.2026 15:34 Ответить
Здається, росіянці всерйоз розглядають можливість аннексії Вірменії вже у червні цього року по "кримському сценарію".
22.05.2026 15:52 Ответить
А что говорит " Армянское радио " ?
22.05.2026 16:04 Ответить
 
 