Володин обвинил Пашиняна в "подлости" и "непорядочности" из-за курса Армении на ЕС

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин выступил с резкой критикой премьер-министра Армении Никола Пашиняна, обвинив его в "непорядочности" и недружественной политике в отношении России. Причиной стали шаги Еревана в сторону ЕС и признание юрисдикции Международного уголовного суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

По словам председателя Госдумы России, Никола Пашинян "ведет недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности, предоставляемые нашей страной".

Поводом для этого стали, в частности, принятие парламентом Армении закона о начале процесса вступления в Европейский Союз и признание юрисдикции Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Владимира Путина.

"Мы не можем дальше замалчивать процессы, происходящие в Армении", - пишет Володин, проводя параллели между развитием событий в Украине и в Армении. Володин считает, что Пашинян сделал выбор "в пользу построения отношений с недружественными для России странами", которые "пытаются разрушить Российскую Федерацию".

Также Володин упрекнул, что РФ поставляет газ Армении почти в 4 раза дешевле, в ущерб себе.

"Что получаем взамен - подлость и беспринципность Пашиняна. Так продолжаться дальше не может. Так отношения строить нельзя!", - подчеркнул председатель Госдумы.

Напомним, российские власти в последнее время все чаще критикуют руководство Армении и лично Пашиняна.

