Володін звинуватив Пашиняна у "підлості" та "непорядності" через курс Вірменії на ЄС

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін виступив із різкою критикою прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, звинувативши його у "непорядності" та недружній політиці щодо Росії. Причиною стали кроки Єревана у напрямку ЄС та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володін написав у себе в телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами Голови Держдуми Росії, Нікола Пашиняна "веде недружню політику щодо Російської Федерації, цинічно використовуючи можливості, які надаються нашою країною".

Приводом для цього стали, зокрема, ухвалення парламентом Вірменії закону про початок процесу вступу до Європейського Союзу та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ назвали "неприйнятними" наміри Вірменії одночасно перебувати в ЄАЕС та рухатися до ЄС

"Ми не можемо далі замовчувати процеси, що відбуваються у Вірменії", – пише Володін, проводячи паралелі між розвитком подій в Україні та у Вірменії. Володін вважає, що Пашинян зробив вибір "на користь побудови відносин із недружніми для Росії країнами", які "намагаються зруйнувати Російську Федерацію".

Володін заявив, що Пашинян ухвалив рішення на користь вибудовування відносин із недружніми для Росії країнами, які воюють із нами, намагаються зруйнувати Російську Федерацію, протидіяти нашому розвитку.

Також Володін дорікнув, що РФ поставляє газ Вірменії майже в 4 рази дешевше, собі на шкоду.

"Що отримуємо натомість — підлість та непорядність Пашиняна. Так продовжуватися далі не може. Так відносини будувати не можна!", - наголосив Голова Держдуми.

Нагадаємо, російська влада останнім часом дедалі більше критикує керівництво Вірменії та особисто Пашиняна.

Читайте: РФ звинуватила Вірменію у "наданні трибуни" Зеленському на саміті ЄС та викликала посла