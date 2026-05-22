Володін звинуватив Пашиняна у "підлості" та "непорядності" через курс Вірменії на ЄС

У Москві обурені зближенням Вірменії з ЄС

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін виступив із різкою критикою прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, звинувативши його у "непорядності" та недружній політиці щодо Росії. Причиною стали кроки Єревана у напрямку ЄС та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

За словами Голови Держдуми Росії, Нікола Пашиняна "веде недружню політику щодо Російської Федерації, цинічно використовуючи можливості, які надаються нашою країною".

Приводом для цього стали, зокрема, ухвалення парламентом Вірменії закону про початок процесу вступу до Європейського Союзу та визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Володимира Путіна.

"Ми не можемо далі замовчувати процеси, що відбуваються у Вірменії", – пише Володін, проводячи паралелі між розвитком подій в Україні та у Вірменії. Володін вважає, що Пашинян зробив вибір "на користь побудови відносин із недружніми для Росії країнами", які "намагаються зруйнувати Російську Федерацію".

Володін заявив, що Пашинян ухвалив рішення на користь вибудовування відносин із недружніми для Росії країнами, які воюють із нами, намагаються зруйнувати Російську Федерацію, протидіяти нашому розвитку.

Також Володін дорікнув, що РФ поставляє газ Вірменії майже в 4 рази дешевше, собі на шкоду.

"Що отримуємо натомість — підлість та непорядність Пашиняна. Так продовжуватися далі не може. Так відносини будувати не можна!", - наголосив Голова Держдуми.

Нагадаємо, російська влада останнім часом дедалі більше критикує керівництво Вірменії та особисто Пашиняна. 

Топ коментарі
🤣 Негідник образився що з ним обійшлися негідно...
22.05.2026 15:15 Відповісти
Ага, з Карабахом кацапи дуже "допомогли". Результат - 300 тисяч біженців.
22.05.2026 15:16 Відповісти
Cумніву нема,що лиш закінчилася б зараз війна,москалі одразу для сплачєнія нациі знайшлиб нового ворога,і Вірменія потенційна ціль .
22.05.2026 15:21 Відповісти
Додам - ЛГБТнегідник Володін образився на Пашиняна, в якого мабуть традиційна орієнтація!
22.05.2026 15:56 Відповісти
Александр Мовчан #575353: хоча в нього і нормальна сексуальна орієнтація,але для такого "поважного" чоловіка,він мабуть зробить виключення: в попу відходить!
22.05.2026 16:43 Відповісти
Продолжайте, пока Армения не заключит военный союз с Турцией и Азербайджаном. Правильным путем идете "товарищи".
22.05.2026 15:15 Відповісти
Ага, з Карабахом кацапи дуже "допомогли". Результат - 300 тисяч біженців.
22.05.2026 15:16 Відповісти
То були "біжинці" чи "понаєхавшіє" які там оселилися після того, як звідти виїхали азербайджанці?
22.05.2026 15:38 Відповісти
Це мені нагадує казки про леніна, що видумав Укранїу та австрійський Генштаб.
Вони там жили ще до виникнення етносу кизилбашів, приблизно останні 3000 років.
22.05.2026 15:42 Відповісти
А мені нагадує казки про днр, лнр та інші проекти паРаші...

"В ходе Первой карабахской войны 1992-1994 годов регион де-факто перешёл под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, признаваясь при этом международным сообществом за Азербайджанской Республикой."
22.05.2026 17:05 Відповісти
Васю!... "Історичні " землі Вірменії - це територія східної Туреччини. Землі навкруги озер Ван та Урмія. Там же знаходиться їх "священна" гора Арарат... ******* Вірменія - це колишні колонізовані вірменами, землі Кавказу... Про етнос "кизилбаші", я не чув... Це, мабуть, як "черкаси", в Україні... А от про Хозарський каганат, землі якого колись простягалися аж до персидських кордонів, мені відомо. Це 6 століття нашої ери - коли навіть Київської русі не існувало... І наші предки-поляни, були васалами хозар. Про "Залізні ворота" чув? Вони контролювали цей кордон. І, щоб ти знав - мова азербайджанців та кримських татар - це, як українська з білоруською... Тобто, ці народи колись були єдиним цілим...
22.05.2026 17:29 Відповісти
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
22.05.2026 17:19 Відповісти
Революция была за ЕС. Что еще делать Пашиняну. Народ не поймет.
22.05.2026 15:19 Відповісти
газ в 4 рази дешевше ?? а військову базу в ГЮмрі не згадав ???
22.05.2026 15:20 Відповісти
Cумніву нема,що лиш закінчилася б зараз війна,москалі одразу для сплачєнія нациі знайшлиб нового ворога,і Вірменія потенційна ціль .
22.05.2026 15:21 Відповісти
вы совершенно правы. другая цель стремно. Армяне, через грузию зайдут. А им и помогать некому. ну обеспокоинность выразят.
22.05.2026 15:26 Відповісти
а этой свинячей собаке какое дело?
22.05.2026 15:24 Відповісти
знову "надулі"
22.05.2026 15:26 Відповісти
Кацапи ніколи не зрозуміють,що підкупами не отримають друзів. ,бо кого підкупають,завжди дулю тримає в кармані
22.05.2026 15:26 Відповісти
Та хай Нікола йде куди хоче - рішали - вам своєї землі мало?
22.05.2026 15:27 Відповісти
Пєтушок закукарєкал.
22.05.2026 15:34 Відповісти
Здається, росіянці всерйоз розглядають можливість аннексії Вірменії вже у червні цього року по "кримському сценарію".
22.05.2026 15:52 Відповісти
А что говорит " Армянское радио " ?
22.05.2026 16:04 Відповісти
22.05.2026 16:46
 
 