Росія та країни ЄАЕС зажадали від Вірменії референдуму щодо членства в ЄС

Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан закликали Вірменію у найкоротші терміни провести загальнонаціональний референдум, щоб країна офіційно визначилася: йде вона до Євросоюзу чи залишається в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Заява опублікована на сайті Кремля за підсумками засідання вищої Євразійської економічної ради в Астані, передає Цензор.НЕТ.

Вимоги Росії та союзників

Документ підписали російський диктатор Володимир Путін, білоруський лідер Олександр Лукашенко, а також президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та Киргизстану Садир Жапаров.

"Поділяємо позицію про необхідність проведення в Республіці Вірменія у можливо короткі терміни загальнонаціонального референдуму про вступ до Європейського Союзу або подальше перебування у складі Євразійського економічного союзу", - йдеться у тексті заяви.

У своїй заяві Росія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан також вказали на "істотні ризики для економічної безпеки держав –– членів ЄАЕС" у зв'язку з підготовкою Вірменії до вступу в ЄС. Наступне "покарання" для Єревана планують обговорити на засіданні у грудні.

Прямі погрози Путіна та порівняння з Україною

Раніше Путін вдався до відвертого економічного шантажу. За його словами, у разі продовження європейського курсу Росія скасує для Вірменії пільги на енергоносії (що призведе до втрати 14% вірменського ВВП) та закриє свій ринок для її сільгосппродукції. Крім того, кремлівський диктатор пообіцяв створити проблеми для вірменських заробітчан у РФ, змусивши їх купувати дорогі патенти.

При цьому воєнний злочинець знову згадав Україну, намагаючись залякати вірменський народ війною.

"Ситуація у Вірменії нагадує ту, що була в Україні перед кризою. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти", - збрехав очільник Кремля.

Зближення Вірменії та ЄС