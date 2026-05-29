Росія та країни ЄАЕС зажадали від Вірменії референдуму щодо членства в ЄС
Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан закликали Вірменію у найкоротші терміни провести загальнонаціональний референдум, щоб країна офіційно визначилася: йде вона до Євросоюзу чи залишається в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).
Заява опублікована на сайті Кремля за підсумками засідання вищої Євразійської економічної ради в Астані, передає Цензор.НЕТ.
Вимоги Росії та союзників
Документ підписали російський диктатор Володимир Путін, білоруський лідер Олександр Лукашенко, а також президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та Киргизстану Садир Жапаров.
"Поділяємо позицію про необхідність проведення в Республіці Вірменія у можливо короткі терміни загальнонаціонального референдуму про вступ до Європейського Союзу або подальше перебування у складі Євразійського економічного союзу", - йдеться у тексті заяви.
У своїй заяві Росія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан також вказали на "істотні ризики для економічної безпеки держав –– членів ЄАЕС" у зв'язку з підготовкою Вірменії до вступу в ЄС. Наступне "покарання" для Єревана планують обговорити на засіданні у грудні.
Прямі погрози Путіна та порівняння з Україною
Раніше Путін вдався до відвертого економічного шантажу. За його словами, у разі продовження європейського курсу Росія скасує для Вірменії пільги на енергоносії (що призведе до втрати 14% вірменського ВВП) та закриє свій ринок для її сільгосппродукції. Крім того, кремлівський диктатор пообіцяв створити проблеми для вірменських заробітчан у РФ, змусивши їх купувати дорогі патенти.
При цьому воєнний злочинець знову згадав Україну, намагаючись залякати вірменський народ війною.
"Ситуація у Вірменії нагадує ту, що була в Україні перед кризою. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти", - збрехав очільник Кремля.
Зближення Вірменії та ЄС
- Заява Путіна пролунала після активізації контактів між Вірменією та Європейським Союзом.
- Нагадаємо, що після саміту Європейської політичної спільноти, який 4 травня зібрав у Єревані десятки європейських лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського, відбулася ще одна значуща подія.
- У вівторок, 5 травня, відбувся перший в історії двосторонній саміт Вірменія-ЄС. Його головним підсумком стало проголошення партнерства, заснованого на взаємних зв'язках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
повинні всі слухати кремлівського диктатора і воєнного
злочинця , що робити їм в своїй країні ?
Здохни вже моль плєшива та дай всім спокій 🤬