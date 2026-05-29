УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10928 відвідувачів онлайн
Новини Відносини РФ та Вірменії
991 20

Росія та країни ЄАЕС зажадали від Вірменії референдуму щодо членства в ЄС

Російський диктатор Володимир Путін

Росія, Білорусь, Казахстан та Киргизстан закликали Вірменію у найкоротші терміни провести загальнонаціональний референдум, щоб країна офіційно визначилася: йде вона до Євросоюзу чи залишається в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Заява опублікована на сайті Кремля за підсумками засідання вищої Євразійської економічної ради в Астані, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вимоги Росії та союзників

Документ підписали російський диктатор Володимир Путін, білоруський лідер Олександр Лукашенко, а також президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та Киргизстану Садир Жапаров.

"Поділяємо позицію про необхідність проведення в Республіці Вірменія у можливо короткі терміни загальнонаціонального референдуму про вступ до Європейського Союзу або подальше перебування у складі Євразійського економічного союзу", - йдеться у тексті заяви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль міг перекинути 100 тисяч виборців для впливу на вибори у Вірменії, - Reuters

У своїй заяві Росія, Білорусь, Казахстан і Киргизстан також вказали на "істотні ризики для економічної безпеки держав –– членів ЄАЕС" у зв'язку з підготовкою Вірменії до вступу в ЄС. Наступне "покарання" для Єревана планують обговорити на засіданні у грудні.

Прямі погрози Путіна та порівняння з Україною

Раніше Путін вдався до відвертого економічного шантажу. За його словами, у разі продовження європейського курсу Росія скасує для Вірменії пільги на енергоносії (що призведе до втрати 14% вірменського ВВП) та закриє свій ринок для її сільгосппродукції. Крім того, кремлівський диктатор пообіцяв створити проблеми для вірменських заробітчан у РФ, змусивши їх купувати дорогі патенти.

При цьому воєнний злочинець знову згадав Україну, намагаючись залякати вірменський народ війною.

"Ситуація у Вірменії нагадує ту, що була в Україні перед кризою. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти", - збрехав очільник Кремля.

Читайте також: Росія погрожує припинити поставки газу Вірменії за її зближення з ЄС. Країна повністю залежить від російського газу

Зближення Вірменії та ЄС

  • Заява Путіна пролунала після активізації контактів між Вірменією та Європейським Союзом.
  • Нагадаємо, що після саміту Європейської політичної спільноти, який 4 травня зібрав у Єревані десятки європейських лідерів, включаючи президента України Володимира Зеленського, відбулася ще одна значуща подія.
  • У вівторок, 5 травня, відбувся перший в історії двосторонній саміт Вірменія-ЄС. Його головним підсумком стало проголошення партнерства, заснованого на взаємних зв'язках.

Автор: 

Вірменія (744) росія (70201) Євросоюз (15140) ЄАЕС (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
цікаво, вірмени їх чотирьох скопом будуть ***** посилати, чи кожного окремо?
показати весь коментар
29.05.2026 23:17 Відповісти
+3
показати весь коментар
29.05.2026 23:21 Відповісти
+3
А це вже втручання у внутрішні справи Вірменії. В статуті нема жодного слова про якісь рехферендум щодо членства ЄАЕС. Кацапськи потвори прагнуть всюди сунити свого свиного рила. На жаль токаев тежє заграв на шкіряний флейті *****
показати весь коментар
29.05.2026 23:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цікаво, вірмени їх чотирьох скопом будуть ***** посилати, чи кожного окремо?
показати весь коментар
29.05.2026 23:17 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 23:21 Відповісти
У вірмен варіантів небагато.Населення біля 3 млн . Союзників теж немає.Нікого вони нікуди не пошлють.
показати весь коментар
29.05.2026 23:23 Відповісти
Азери є.
показати весь коментар
29.05.2026 23:28 Відповісти
Ну вірмен, проживає в рази більше в інших країнах ніж на території Вірменії... При чому, одна з найбільших діаспор мешкає саме в рф. Ось через них і будуть тиснути.
показати весь коментар
29.05.2026 23:34 Відповісти
дуже схоже на намір рашки
показати весь коментар
29.05.2026 23:38 Відповісти
Де лиш вони немвимагали)
показати весь коментар
29.05.2026 23:23 Відповісти
Та невже, просто вимагають референдум? Навіть не відправляють "вежлівих людей"?
показати весь коментар
29.05.2026 23:29 Відповісти
Ну от і посалось. З якого це хера престалілі диктатори, самозванці і маріонетки будуть вимагати в незалежної держави проводити референдум? Хай краще в себе проведуть вибори чесні хоча б раз на 25 років. А то це просто смішно подивитися хто вимагає референдуму. Один нелегітимний на пеньках і на окупованих територіях вибори проводив, другий нелегітимний з автоматом бігав владу захопив, третій взагалі звав кацапські війська в свою країну щоб допомогли йому зберегти владу. Про четвертого взагалі мовчу, там президента по материнській лінії призначають
показати весь коментар
29.05.2026 23:29 Відповісти
З іншого боку незрозуміло яким боком Вірменія до ЄС відноситься. Де ЄС а де Вірменія? Там ближче до китаю тулитися. Тим більше що Вірменія якщо війде в ЄС це така срака повна геморою буде для Європи що ЄС розвалиться.
показати весь коментар
29.05.2026 23:41 Відповісти
А це вже втручання у внутрішні справи Вірменії. В статуті нема жодного слова про якісь рехферендум щодо членства ЄАЕС. Кацапськи потвори прагнуть всюди сунити свого свиного рила. На жаль токаев тежє заграв на шкіряний флейті *****
показати весь коментар
29.05.2026 23:36 Відповісти
Так Токаєв ще та гнида прокремлівська. Робить вигляд що він до цивілізованого світу відноситься але по факту воно завжди підтримує Ху'йла, їздить щороку на паради в моцкву, допомагає рашистам обходити санкції, відмовився недавно виконувати рішення міжнародного суду який виграв Нафтогаз у Газпрому. А ще згадайте як Ху'йло ввів рашистські війська в казахстан щоб розстрілювати казахів і захистити Токаєва від перевороту. Тепер Токаєв Ху'йлу до кінця життя буде в шкіряний мікрофон лизати
показати весь коментар
29.05.2026 23:46 Відповісти
Взагалі-то яке ваше собаче діло,що робити незалежній країні.
показати весь коментар
29.05.2026 23:37 Відповісти
Токаєву чого не вистачає? Скидається на те, що це вимога Сідзянпині, тільки його Токаєв дослухається
показати весь коментар
29.05.2026 23:42 Відповісти
Цікаво, а коли вони вступали у Євроазійський союз, вони теж проводили референдум?
показати весь коментар
29.05.2026 23:43 Відповісти
Дуже хороше запитання 🙂
показати весь коментар
29.05.2026 23:48 Відповісти
Ще скажи що коли в ссср вступали і проводили референдуми. Була тупо окупація країн. І фактично всі ці союзи не мали і не мають жодної юридичної сили.
показати весь коментар
29.05.2026 23:48 Відповісти
Ну їхні політики, ратифікували цю угоду, про приєднання... А політики, це ж типу "голос народу".
показати весь коментар
30.05.2026 00:00 Відповісти
Якого чорта лисого /
повинні всі слухати кремлівського диктатора і воєнного
злочинця , що робити їм в своїй країні ?
Здохни вже моль плєшива та дай всім спокій 🤬
показати весь коментар
29.05.2026 23:47 Відповісти
а не стануть слухати - порівняють з Україною! і пришлють їм янука! прєзіком! )))
показати весь коментар
29.05.2026 23:52 Відповісти
 
 