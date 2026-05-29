Исландия готовится к референдуму о вступлении в ЕС

Исландия проведет общенациональный референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Европейский Союз, которые были приостановлены более десяти лет назад.

Что решил парламент

Парламент Исландии поддержал проведение референдума, который состоится 29 августа. Голосование станет первым этапом правительственного плана, который может вернуть страну к переговорному процессу с ЕС.

В случае поддержки этой инициативы гражданами Исландия возобновит переговоры о вступлении в Евросоюз. Если же большинство избирателей выскажется против, попытки вернуться к евроинтеграционному процессу будут прекращены.

Почему растет поддержка ЕС

Переговоры о вступлении Исландии в ЕС длились четыре года, однако были приостановлены в 2013 году после прихода к власти евроскептического правительства.

В то же время последние социологические опросы свидетельствуют о росте поддержки членства в Евросоюзе. Среди причин называют повышение стоимости жизни и влияние войны в Украине на ситуацию с безопасностью в Европе.

Профессор Университета Исландии Олафур Тордур Хардарсон отметил, что многие граждане пока не определились относительно членства в ЕС, поэтому двухэтапная система голосования может помочь им принять решение.

Когда страна может вступить в ЕС

Правительство Исландии предлагает после завершения переговоров провести еще один референдум, на котором граждане оценят уже конкретные условия членства.

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир ранее заявляла, что страна теоретически может стать членом Европейского Союза уже в 2028 году. В то же время самыми сложными темами переговоров остаются вопросы рыболовства и сельского хозяйства.

