Вступление Исландии или Норвегии в ЕС не повлияет на перспективы Украины, - Брюссель

В Еврокомиссии настаивают, что возможное вступление Исландии или Норвегии в ЕС не повлияет на процесс вступления Украины в ЕС.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Он отвечал на вопросы по поводу сообщений в СМИ о том, что вступление Норвегии или Исландии в ЕС может отодвинуть в сторону вступление Украины.

"Мы были очень конкретны как Еврокомиссия от имени всего ЕС в наших обязательствах по отношению к странам на разных этапах их вступления в ЕС", – сказал он.

"Я с уверенностью могу сказать, что эти вопросы не связаны, и мы категорически отвергаем такие предположения", – добавил Олоф Гилл.

Ранее стало известно, что правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

