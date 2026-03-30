РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
571 4

Вступление Исландии или Норвегии в ЕС не повлияет на перспективы Украины, - Брюссель

Вступление Исландии и Норвегии в ЕС не повлияет на членство Украины

В Еврокомиссии настаивают, что возможное вступление Исландии или Норвегии в ЕС не повлияет на процесс вступления Украины в ЕС.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он отвечал на вопросы по поводу сообщений в СМИ о том, что вступление Норвегии или Исландии в ЕС может отодвинуть в сторону вступление Украины.

"Мы были очень конкретны как Еврокомиссия от имени всего ЕС в наших обязательствах по отношению к странам на разных этапах их вступления в ЕС", – сказал он.

"Я с уверенностью могу сказать, что эти вопросы не связаны, и мы категорически отвергаем такие предположения", – добавил Олоф Гилл.

Ранее стало известно, что правительство Исландии одобрило предложение о проведении 29 августа референдума о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, Исландия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после финансового кризиса, но переговоры были приостановлены по ее инициативе в 2015 году. Тогда власти Исландии объяснили это неудачами еврозоны.

Автор: 

Брюссель (613) Исландия (111) Норвегия (795) Украина (44228) Евросоюз (17884)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Норвегія і Ісландія наші друзі, зовсім не впевнений, що вони хочуть вступати до союзу, де це мурло, Орбан, блокуватиме їх волю.
показать весь комментарий
30.03.2026 14:43 Ответить
Звичайно, що не вплине, тому що їх приймуть без черги та без вимог, а нас ніколи в з чергою, і з вимогами.
показать весь комментарий
30.03.2026 15:05 Ответить
Україну із "зеленими" в ЄС ніхто і не розглядає для членства .хоча європейці старі лицемірні брехуни .можуть обіцянками годувати Україну і її народ ще років 100.
показать весь комментарий
30.03.2026 15:36 Ответить
Ніяких поблажок і зміни законів ЄС для Зельоної влади не буде
показать весь комментарий
30.03.2026 15:43 Ответить
 
 