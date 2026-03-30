Вступ Ісландії чи Норвегії до ЄС не вплине на перспективи України, - Брюссель
В Єврокомісії наполягають, що можливий вступ Ісландії чи Норвегії до ЄС не вплине на процес набуття членства Україною.
Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав представник Єврокомісії Олоф Гілл, інформує Цензор.НЕТ.
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Він відповідав на питання з приводу повідомлень у ЗМІ про те, що вступ Норвегії чи Ісландії в ЄС здатний відсунути вбік вступ України.
"Ми були дуже конкретні як Єврокомісія від імені всього ЄС у наших зобов’язаннях щодо країн на різних стадіях їхнього вступу до ЄС", – сказав він.
"Я з певністю можу сказати, що питання не пов’язані і ми категорично відкидаємо такі припущення", – додав Олоф Гілл.
Раніше стало відомо, що уряд Ісландії схвалив пропозицію щодо проведення 29 серпня референдуму про відновлення переговорів про вступ в ЄС.
Нагадаємо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада Ісландії пояснила це невдачами єврозони.
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