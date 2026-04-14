Европарламент призвал продвигать вступление Молдовы в ЕС

В Брюсселе инициируют новый этап переговоров о членстве Молдовы

Вице-президент Европейского парламента Виктор Негреску обратился к руководству ЕС с призывом активизировать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Digi24.

Обращение к Европейскому совету

Негреску сообщил, что направил письмо президенту Европейского совета Антониу Кошта с просьбой продвинуть процесс переговоров.

Речь идет о начале нового этапа переговоров о присоединении Молдовы к ЕС.

Политический контекст

По словам евродепутата, новые возможности для этого появились после выборов в Венгрии.

Он отметил, что ранее процесс блокировался из-за правила единогласия и позиции правительства в Будапеште.

Когда может быть принято решение

Ожидается, что соответствующее решение Европейского совета может быть принято на заседании в июне.

Также не исключается возможность согласования на уровне послов в более короткие сроки.

Аргументы в пользу Молдовы

Негреску подчеркнул, что Молдова достигла значительного прогресса во внедрении реформ и демонстрирует приверженность европейскому курсу.

По его мнению, начало переговоров станет сигналом поддержки со стороны ЕС и будет стимулировать дальнейшие изменения в стране.

ну, от чого вони?
зе!гундос швидко відремонтує оту дружбу!
ну, будь ласочка пообіцяйте йому.
зе!поцу дуже хочеться слави та оплесків.
14.04.2026
стоп, а як же "ми проти прискореного вступу", "Балкани пріорітетніші" і "ще дуже багато роботи" ?

Чи це тільки Україні- моркву (як віслючку), а іншим - активізацію переговорів?
14.04.2026
У Молдові війни немає на відміну від нас.
Як війну закінчимо і одразу будемо у пріоритеті
14.04.2026
ПМР - ето другоє.
14.04.2026
ну Кіпр якось у є ЄС, не глядячи на ТРПК, це як бачите теж другоє...
14.04.2026
 
 