Европарламент призвал продвигать вступление Молдовы в ЕС
Вице-президент Европейского парламента Виктор Негреску обратился к руководству ЕС с призывом активизировать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Digi24.
Обращение к Европейскому совету
Негреску сообщил, что направил письмо президенту Европейского совета Антониу Кошта с просьбой продвинуть процесс переговоров.
Речь идет о начале нового этапа переговоров о присоединении Молдовы к ЕС.
Политический контекст
По словам евродепутата, новые возможности для этого появились после выборов в Венгрии.
Он отметил, что ранее процесс блокировался из-за правила единогласия и позиции правительства в Будапеште.
Когда может быть принято решение
Ожидается, что соответствующее решение Европейского совета может быть принято на заседании в июне.
Также не исключается возможность согласования на уровне послов в более короткие сроки.
Аргументы в пользу Молдовы
Негреску подчеркнул, что Молдова достигла значительного прогресса во внедрении реформ и демонстрирует приверженность европейскому курсу.
По его мнению, начало переговоров станет сигналом поддержки со стороны ЕС и будет стимулировать дальнейшие изменения в стране.
зе!гундос швидко відремонтує оту дружбу!
ну, будь ласочка пообіцяйте йому.
зе!поцу дуже хочеться слави та оплесків.
Чи це тільки Україні- моркву (як віслючку), а іншим - активізацію переговорів?
Як війну закінчимо і одразу будемо у пріоритеті