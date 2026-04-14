Европарламент призвал продвигать вступление Молдовы в ЕС

Вице-президент Европейского парламента Виктор Негреску обратился к руководству ЕС с призывом активизировать переговоры о вступлении Молдовы в Европейский Союз.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Digi24.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обращение к Европейскому совету

Негреску сообщил, что направил письмо президенту Европейского совета Антониу Кошта с просьбой продвинуть процесс переговоров.

Речь идет о начале нового этапа переговоров о присоединении Молдовы к ЕС.

Политический контекст

По словам евродепутата, новые возможности для этого появились после выборов в Венгрии.

Он отметил, что ранее процесс блокировался из-за правила единогласия и позиции правительства в Будапеште.

Когда может быть принято решение

Ожидается, что соответствующее решение Европейского совета может быть принято на заседании в июне.

Также не исключается возможность согласования на уровне послов в более короткие сроки.

Аргументы в пользу Молдовы

Негреску подчеркнул, что Молдова достигла значительного прогресса во внедрении реформ и демонстрирует приверженность европейскому курсу.

По его мнению, начало переговоров станет сигналом поддержки со стороны ЕС и будет стимулировать дальнейшие изменения в стране.

Негреску подчеркнул, что Молдова достигла значительного прогресса во внедрении реформ и демонстрирует приверженность европейскому курсу.