56% граждан Евросоюза поддерживают его расширение

Более половины граждан Европейского Союза поддерживают идею его расширения. Такие настроения обусловлены вызовами безопасности перед Европой.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", таковы данные Евробарометра по расширению, представленные в Копенгагене еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

"Результаты подтверждают восходящий тренд общественной поддержки расширения с начала полномасштабной войны в Украине. Забота о нашей безопасности увеличила поддержку расширения", - отметила Кос.

В целом, по ее словам, расширение ЕС поддерживают 56% опрошенных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа: Европа должна планировать отправку миротворцев в Украину

Наибольшая поддержка наблюдается на севере Европы, особенно в Дании и Швеции - почти 80%.

Кос также отметила, что две трети молодых людей поддерживают расширение Евросоюза.

Марта Кос также рассказала, что на неформальной встрече министров по европейским делам в Копенгагене речь шла о путях продвижения в переговорах о членстве несмотря на двусторонние беспокойства некоторых государств.

По данным СМИ, Литва призывает государства Евросоюза к "решительным мерам" и предлагает начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой без согласия Венгрии при условии их согласования 26 столицами. В частности, в письме, направленном перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Литва отмечает, что ЕС должен сделать заявку Украины "реальной и необратимой".

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.