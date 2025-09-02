56% громадян Євросоюзу підтримують його розширення

Більш як половина громадян Європейського Союзу підтримують ідею його розширення. Такі настрої обумовлені безпековими викликами перед Європою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", такі дані Євробарометра щодо розширення, представлені у Копенгагені єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

"Результати підтверджують висхідний тренд громадської підтримки розширення з початку повномасштабної війни в Україні. Турбота про нашу безпеку збільшила підтримку розширення", – зазначила Кос.

Загалом, за її словами, розширення ЄС підтримують 56% опитаних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Науседа: Європа має планувати відправлення миротворців до України

Найбільша підтримка спостерігається на півночі Європи, особливо в Данії та Швеції – майже 80%.

Кос також зазначила, що дві третини молодих людей підтримують розширення Євросоюзу.

Марта Кос також розповіла, що на неформальній зустрічі міністрів у європейських справах у Копенгагені йшлося про шляхи просування в переговорах про членство попри двосторонні занепокоєння деяких держав.

За даними ЗМІ, Литва закликає держави Євросоюзу до "рішучих заходів" та пропонує почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою без згоди Угорщини за умови їх погодження 26 столицями. Зокрема, у листі, надісланому перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1-2 вересня, Литва зазначає, що ЄС має зробити заявку України "реальною і незворотною".

Водночас глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.