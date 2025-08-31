УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8120 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
2 806 34

Угорщина заблокує відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.hu.

За словами Сійярто, угорська влада не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", оскільки це, на її думку, загрожує угорським фермерам, продовольчій безпеці та може сприяти проникненню української мафії в Угорщину.

Міністр уточнив, що блокування стосується відкриття змістовної частини переговорів, тобто конкретних розділів, необхідних для просування процесу вступу України до Євросоюзу.

За даними ЗМІ, Литва закликає держави Євросоюзу до "рішучих заходів" та пропонує почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою без згоди Угорщини за умови їх погодження 26 столицями. Зокрема, у листі, надісланому перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1-2 вересня, Литва зазначає, що ЄС має зробити заявку України "реальною і незворотною".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу вводить Україну в оману, обіцяючи їй перспективу членства, яка, на його думку, є нереальною.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сійярто: Україна може вдатися до "найтемніших провокацій", аби втягнути Угорщину у війну

Автор: 

Угорщина (2449) членство в ЄС (1366) Сійярто Петер (396)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
колись, отой блок таки впаде на голови блокуючих
показати весь коментар
31.08.2025 10:39 Відповісти
+6
А як там нафтопровід "дружба"? Не заважає блокуванню?
показати весь коментар
31.08.2025 10:45 Відповісти
+4
Мабуть в тому, що при "баризі" нам не перечив ніхто із ЄС, дали нам асоціацію, безвіз, санкції проти кацапів. А при Боневтіку Позорному скоро пів Європи буде проти нас.
показати весь коментар
31.08.2025 11:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
заблокуй мадярам ЄС придурку
показати весь коментар
31.08.2025 10:39 Відповісти
Європейський Союз готує нові механізми, які дозволять обійти право вето, що його застосовує Угорщина.

Це пов'язано з тим, що Будапешт систематично блокує важливі рішення, зокрема ті, що стосуються фінансової допомоги Україні та санкцій проти Росії. Така ситуація паралізує роботу ЄС та перешкоджає швидкому реагуванню на кризові події.

Щоб подолати цю проблему, в ЄС розглядають різні варіанти. Серед них - використання так званої "процедури відступу" (derogation procedure) або укладення двосторонніх угод між країнами-членами, які погоджуються на спільні дії.

Мета цих заходів - створити умови, за яких важливі рішення можуть бути ухвалені більшістю країн, навіть якщо одна з них, як-от Угорщина, виступає проти. Це дозволить ЄС залишатися дієздатним і ефективним гравцем на міжнародній арені.
показати весь коментар
31.08.2025 11:20 Відповісти
колись, отой блок таки впаде на голови блокуючих
показати весь коментар
31.08.2025 10:39 Відповісти
ГНИДА!!!
показати весь коментар
31.08.2025 10:39 Відповісти
"мал клоп да вонюч".

оце гавно яке тільки бабло з ЄС тягне, гадить як бегемот.
хоча ЄС не хоче приймати Зелю, якщо не Орбан "бармалєйствує", то навіть Голландія чи Нідерланди, був же навіть референдум там ніби. тобто ЄС зручно мати таких сіярт, типу: Ми вас хочемо, але гидкі мадяри проти, тож Зеля, бери Єлдака і от вам координати недокрейсера "моцКВА")
показати весь коментар
31.08.2025 10:44 Відповісти
Орбан з Сосярто у кожну бочку меду насеруть але тільки не в кацапську бо жеруть з неї.
показати весь коментар
31.08.2025 10:45 Відповісти
Угорці вічні слуги агресора - передостанній раз служили гітлеру, а сьогодні служать путлєру.
Але як так могло статися, що українська влада в цей важкий для нас час посварилася з угорцями, словаками, поляками і навіть США? Невже простий мальчік від криворізького наріду не бачить, що він нуль на міжнародній арені, та що потрібно йти негайно, щоб зберегти те, що залишилося? Єдине місце де в нього виходить - "квартал", кривляння і обсирання політиків.
показати весь коментар
31.08.2025 10:45 Відповісти
Криворізький мальчик оточив себе всілякими єрмаками, які вирішують всі питання. Від внутрішньоекономічних до зовнішньополітичних ще й не минаючи військові. Але цій шоблі варто нагадати досвід південнокорей-ської президенки Пак Кин Хе, яка керувала країною разом з подругою дитинства, за що і отримала 24 роки в'язниці.
показати весь коментар
31.08.2025 12:25 Відповісти
А як там нафтопровід "дружба"? Не заважає блокуванню?
показати весь коментар
31.08.2025 10:45 Відповісти
Як і в будь якого наркоманна різка відмова від улюбленої отрави спричиняє сильний дискомфорт. Пройде. Нехай звикає і потихеньку перетворюється на людину.
показати весь коментар
31.08.2025 11:48 Відповісти
Його треба зав'язати вузликом.
показати весь коментар
31.08.2025 12:00 Відповісти
Значить Дружбі кінець.
показати весь коментар
31.08.2025 10:47 Відповісти
Петя С. + Вітя О. = 💘
показати весь коментар
31.08.2025 10:47 Відповісти
Та пох на той евросоюз, потім будем домовлятись, може і орбана вже не буде, зараз треба добити ту кацапську "Дружбу" і жарити по нефтянці, тенденція хороша
показати весь коментар
31.08.2025 10:50 Відповісти
а бабло ти звідки отримуєш, рагуль
показати весь коментар
31.08.2025 10:56 Відповісти
Ти собака сутула не так мене пона, я говорив про вступ в евросюз
показати весь коментар
31.08.2025 11:06 Відповісти
Україну в ЕС не приймуть ще років 50, якщо буде що приймати. Тут навіть і сподіватись годі. З таким рівнем корупції, розваленою економікою, кварталом95.
Можливо, придумають якусь " продвинуту асоціацію", не більше.
показати весь коментар
31.08.2025 10:57 Відповісти
після виборів зеленського необхідно зачекати достатньо довгий термін, щоб покоління дегенератів, яке його брало гарантовано вимерло. 50 років може бути замало. Деякі з цих істот надзвичайно живучі і здатні ще принести багато горя.
показати весь коментар
31.08.2025 11:52 Відповісти
а в чому полягає новина в цій інфі?
показати весь коментар
31.08.2025 11:01 Відповісти
Мабуть в тому, що при "баризі" нам не перечив ніхто із ЄС, дали нам асоціацію, безвіз, санкції проти кацапів. А при Боневтіку Позорному скоро пів Європи буде проти нас.
показати весь коментар
31.08.2025 11:14 Відповісти
Ніколи не поступиться - хіба ЄС випише угорцям люлєй
показати весь коментар
31.08.2025 11:02 Відповісти
Невдовзі Європейський Союз планує створити механізми, які дозволять обійти право вето Угорщини. Це дасть змогу ухвалювати важливі рішення без її згоди.
показати весь коментар
31.08.2025 11:22 Відповісти
йо...ніть пару разів по ''дружбі'' поки не розблокують пдри
показати весь коментар
31.08.2025 11:13 Відповісти
король угощини Роберт Мадяр прийде і розблокує
показати весь коментар
31.08.2025 11:17 Відповісти
цей прищ на сраці буде нам погрожувати?
показати весь коментар
31.08.2025 11:18 Відповісти
Треба щоб люди добре пам'ятали хто такі гандон орбан ******** і гандон мадярський сіярто ******
показати весь коментар
31.08.2025 11:22 Відповісти
За матеріалами розслідувань Навального, "російська мафія" побудувала в Угорщині завод з виробництва горілки "Абсолют" і почуває себе в цій країні не погано.
показати весь коментар
31.08.2025 11:37 Відповісти
І шо, думаєш "дружбі" це допоможе?
показати весь коментар
31.08.2025 11:50 Відповісти
Колись для угорців зробили милість та приєднали до ЕС,щоб не було зворотнього процесу,бо вклад тої Угорщини мизер,Україна більш важливіша ,чим даже ті 10 угорщин
показати весь коментар
31.08.2025 12:01 Відповісти
кто у тебя разрешения спрашивать будет, ************ кремлевская! дойдет до серьезных решений, европейские гранды поставят тебя перед фактом, и никуда не денешься
показати весь коментар
31.08.2025 12:11 Відповісти
Дивлячись на те, що творять ТЦК, я не впевнений, що це неправильне рішення. Бо якщо Україну приймуть в ЄС із зеленою владою, вона остаточно втратить береги і буде творити що хоче, а чому б і ні, в ЄС то вже прийняли.
показати весь коментар
31.08.2025 12:15 Відповісти
(та не буде ніякого ЕС та ніякого НАТО, це просто солодкий півник на паличці, щоб нам казати, що нам робити).
показати весь коментар
31.08.2025 12:20 Відповісти
Мадяр, Ваша відповідь!
показати весь коментар
31.08.2025 12:25 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/19278 ЄС розглядає можливість відмовитися від принципу одностайності у зовнішній політиці й перейти до голосування кваліфікованою більшістю, - https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-30/eu-explores-ways-of-acting-more-quickly-on-foreign-policy Bloomberg.
Такий крок дозволив би Брюсселю діяти швидше й жорсткіше на тлі зростання геополітичної конкуренції, а також позбавив би окремі держави можливості блокувати рішення, які підтримує більшість.

🎯Насамперед мова йде про Угорщину, що систематично гальмує ініціативи на користь України та проти росії. Терпіння багатьох членів Союзу вичерпується: напередодні Будапешт відмовився приєднатися до заяви з осудом російських ударів по Україні, під час яких загинули 25 цивільних та було пошкоджено представництво ЄС у Києві.
Перед зустріччю глав МЗС ЄС у Копенгагені країнам розіслали документ, який окреслює можливі правові механізми для впровадження кваліфікованого голосування. Якщо ця ідея буде реалізована, кремль втратить одного зі своїх ключових лобістів у ЄС, а Будапешт - можливість шантажувати партнерів блокуванням спільних рішень.
показати весь коментар
31.08.2025 12:28 Відповісти
 
 