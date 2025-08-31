Угорщина заблокує відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС, - Сійярто
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.hu.
За словами Сійярто, угорська влада не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", оскільки це, на її думку, загрожує угорським фермерам, продовольчій безпеці та може сприяти проникненню української мафії в Угорщину.
Міністр уточнив, що блокування стосується відкриття змістовної частини переговорів, тобто конкретних розділів, необхідних для просування процесу вступу України до Євросоюзу.
За даними ЗМІ, Литва закликає держави Євросоюзу до "рішучих заходів" та пропонує почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою без згоди Угорщини за умови їх погодження 26 столицями. Зокрема, у листі, надісланому перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1-2 вересня, Литва зазначає, що ЄС має зробити заявку України "реальною і незворотною".
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу вводить Україну в оману, обіцяючи їй перспективу членства, яка, на його думку, є нереальною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це пов'язано з тим, що Будапешт систематично блокує важливі рішення, зокрема ті, що стосуються фінансової допомоги Україні та санкцій проти Росії. Така ситуація паралізує роботу ЄС та перешкоджає швидкому реагуванню на кризові події.
Щоб подолати цю проблему, в ЄС розглядають різні варіанти. Серед них - використання так званої "процедури відступу" (derogation procedure) або укладення двосторонніх угод між країнами-членами, які погоджуються на спільні дії.
Мета цих заходів - створити умови, за яких важливі рішення можуть бути ухвалені більшістю країн, навіть якщо одна з них, як-от Угорщина, виступає проти. Це дозволить ЄС залишатися дієздатним і ефективним гравцем на міжнародній арені.
оце гавно яке тільки бабло з ЄС тягне, гадить як бегемот.
хоча ЄС не хоче приймати Зелю, якщо не Орбан "бармалєйствує", то навіть Голландія чи Нідерланди, був же навіть референдум там ніби. тобто ЄС зручно мати таких сіярт, типу: Ми вас хочемо, але гидкі мадяри проти, тож Зеля, бери Єлдака і от вам координати недокрейсера "моцКВА")
Але як так могло статися, що українська влада в цей важкий для нас час посварилася з угорцями, словаками, поляками і навіть США? Невже простий мальчік від криворізького наріду не бачить, що він нуль на міжнародній арені, та що потрібно йти негайно, щоб зберегти те, що залишилося? Єдине місце де в нього виходить - "квартал", кривляння і обсирання політиків.
Можливо, придумають якусь " продвинуту асоціацію", не більше.
Такий крок дозволив би Брюсселю діяти швидше й жорсткіше на тлі зростання геополітичної конкуренції, а також позбавив би окремі держави можливості блокувати рішення, які підтримує більшість.
🎯Насамперед мова йде про Угорщину, що систематично гальмує ініціативи на користь України та проти росії. Терпіння багатьох членів Союзу вичерпується: напередодні Будапешт відмовився приєднатися до заяви з осудом російських ударів по Україні, під час яких загинули 25 цивільних та було пошкоджено представництво ЄС у Києві.
Перед зустріччю глав МЗС ЄС у Копенгагені країнам розіслали документ, який окреслює можливі правові механізми для впровадження кваліфікованого голосування. Якщо ця ідея буде реалізована, кремль втратить одного зі своїх ключових лобістів у ЄС, а Будапешт - можливість шантажувати партнерів блокуванням спільних рішень.