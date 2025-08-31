Угорщина заблокує відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС, - Сійярто

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.hu.

За словами Сійярто, угорська влада не дозволить "проштовхнути Україну в ЄС", оскільки це, на її думку, загрожує угорським фермерам, продовольчій безпеці та може сприяти проникненню української мафії в Угорщину.

Міністр уточнив, що блокування стосується відкриття змістовної частини переговорів, тобто конкретних розділів, необхідних для просування процесу вступу України до Євросоюзу.

За даними ЗМІ, Литва закликає держави Євросоюзу до "рішучих заходів" та пропонує почати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою без згоди Угорщини за умови їх погодження 26 столицями. Зокрема, у листі, надісланому перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1-2 вересня, Литва зазначає, що ЄС має зробити заявку України "реальною і незворотною".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що керівництво Європейського Союзу вводить Україну в оману, обіцяючи їй перспективу членства, яка, на його думку, є нереальною.

