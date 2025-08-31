Венгрия заблокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.hu.

По словам Сийярто, венгерские власти не позволят "протолкнуть Украину в ЕС", поскольку это, по ее мнению, угрожает венгерским фермерам, продовольственной безопасности и может способствовать проникновению украинской мафии в Венгрию.

Министр уточнил, что блокировка касается открытия содержательной части переговоров, то есть конкретных разделов, необходимых для продвижения процесса вступления Украины в Евросоюз.

По данным СМИ, Литва призывает государства Евросоюза к "решительным мерам" и предлагает начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой без согласия Венгрии при условии их согласования 26 столицами. В частности, в письме, направленном перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Литва отмечает, что ЕС должен сделать заявку Украины "реальной и необратимой".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной

