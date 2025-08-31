РУС
Венгрия заблокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.hu.

По словам Сийярто, венгерские власти не позволят "протолкнуть Украину в ЕС", поскольку это, по ее мнению, угрожает венгерским фермерам, продовольственной безопасности и может способствовать проникновению украинской мафии в Венгрию.

Министр уточнил, что блокировка касается открытия содержательной части переговоров, то есть конкретных разделов, необходимых для продвижения процесса вступления Украины в Евросоюз.

По данным СМИ, Литва призывает государства Евросоюза к "решительным мерам" и предлагает начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой без согласия Венгрии при условии их согласования 26 столицами. В частности, в письме, направленном перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Литва отмечает, что ЕС должен сделать заявку Украины "реальной и необратимой".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной

+7
колись, отой блок таки впаде на голови блокуючих
31.08.2025 10:39 Ответить
+5
А як там нафтопровід "дружба"? Не заважає блокуванню?
31.08.2025 10:45 Ответить
+3
заблокуй мадярам ЄС придурку
31.08.2025 10:39 Ответить
заблокуй мадярам ЄС придурку
31.08.2025 10:39 Ответить
Європейський Союз готує нові механізми, які дозволять обійти право вето, що його застосовує Угорщина.

Це пов'язано з тим, що Будапешт систематично блокує важливі рішення, зокрема ті, що стосуються фінансової допомоги Україні та санкцій проти Росії. Така ситуація паралізує роботу ЄС та перешкоджає швидкому реагуванню на кризові події.

Щоб подолати цю проблему, в ЄС розглядають різні варіанти. Серед них - використання так званої "процедури відступу" (derogation procedure) або укладення двосторонніх угод між країнами-членами, які погоджуються на спільні дії.

Мета цих заходів - створити умови, за яких важливі рішення можуть бути ухвалені більшістю країн, навіть якщо одна з них, як-от Угорщина, виступає проти. Це дозволить ЄС залишатися дієздатним і ефективним гравцем на міжнародній арені.
31.08.2025 11:20 Ответить
колись, отой блок таки впаде на голови блокуючих
31.08.2025 10:39 Ответить
ГНИДА!!!
31.08.2025 10:39 Ответить
"мал клоп да вонюч".

оце гавно яке тільки бабло з ЄС тягне, гадить як бегемот.
хоча ЄС не хоче приймати Зелю, якщо не Орбан "бармалєйствує", то навіть Голландія чи Нідерланди, був же навіть референдум там ніби. тобто ЄС зручно мати таких сіярт, типу: Ми вас хочемо, але гидкі мадяри проти, тож Зеля, бери Єлдака і от вам координати недокрейсера "моцКВА")
31.08.2025 10:44 Ответить
Орбан з Сосярто у кожну бочку меду насеруть але тільки не в кацапську бо жеруть з неї.
31.08.2025 10:45 Ответить
Угорці вічні слуги агресора - передостанній раз служили гітлеру, а сьогодні служать путлєру.
Але як так могло статися, що українська влада в цей важкий для нас час посварилася з угорцями, словаками, поляками і навіть США? Невже простий мальчік від криворізького наріду не бачить, що він нуль на міжнародній арені, та що потрібно йти негайно, щоб зберегти те, що залишилося? Єдине місце де в нього виходить - "квартал", кривляння і обсирання політиків.
31.08.2025 10:45 Ответить
А як там нафтопровід "дружба"? Не заважає блокуванню?
31.08.2025 10:45 Ответить
Значить Дружбі кінець.
31.08.2025 10:47 Ответить
Петя С. + Вітя О. = 💘
31.08.2025 10:47 Ответить
Та пох на той евросоюз, потім будем домовлятись, може і орбана вже не буде, зараз треба добити ту кацапську "Дружбу" і жарити по нефтянці, тенденція хороша
31.08.2025 10:50 Ответить
а бабло ти звідки отримуєш, рагуль
31.08.2025 10:56 Ответить
Ти собака сутула не так мене пона, я говорив про вступ в евросюз
31.08.2025 11:06 Ответить
Україну в ЕС не приймуть ще років 50, якщо буде що приймати. Тут навіть і сподіватись годі. З таким рівнем корупції, розваленою економікою, кварталом95.
Можливо, придумають якусь " продвинуту асоціацію", не більше.
31.08.2025 10:57 Ответить
а в чому полягає новина в цій інфі?
31.08.2025 11:01 Ответить
Мабуть в тому, що при "баризі" нам не перечив ніхто із ЄС, дали нам асоціацію, безвіз, санкції проти кацапів. А при Боневтіку Позорному скоро пів Європи буде проти нас.
31.08.2025 11:14 Ответить
Ніколи не поступиться - хіба ЄС випише угорцям люлєй
31.08.2025 11:02 Ответить
Невдовзі Європейський Союз планує створити механізми, які дозволять обійти право вето Угорщини. Це дасть змогу ухвалювати важливі рішення без її згоди.
31.08.2025 11:22 Ответить
йо...ніть пару разів по ''дружбі'' поки не розблокують пдри
31.08.2025 11:13 Ответить
король угощини Роберт Мадяр прийде і розблокує
31.08.2025 11:17 Ответить
цей прищ на сраці буде нам погрожувати?
31.08.2025 11:18 Ответить
Треба щоб люди добре пам'ятали хто такі гандон орбан ******** і гандон мадярський сіярто ******
31.08.2025 11:22 Ответить
За матеріалами розслідувань Навального, "російська мафія" побудувала в Угорщині завод з виробництва горілки "Абсолют" і почуває себе в цій країні не погано.
31.08.2025 11:37 Ответить
 
 