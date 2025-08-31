Венгрия заблокирует открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, - Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не согласится на открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.hu.
По словам Сийярто, венгерские власти не позволят "протолкнуть Украину в ЕС", поскольку это, по ее мнению, угрожает венгерским фермерам, продовольственной безопасности и может способствовать проникновению украинской мафии в Венгрию.
Министр уточнил, что блокировка касается открытия содержательной части переговоров, то есть конкретных разделов, необходимых для продвижения процесса вступления Украины в Евросоюз.
По данным СМИ, Литва призывает государства Евросоюза к "решительным мерам" и предлагает начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой без согласия Венгрии при условии их согласования 26 столицами. В частности, в письме, направленном перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Копенгагене 1-2 сентября, Литва отмечает, что ЕС должен сделать заявку Украины "реальной и необратимой".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что руководство Европейского Союза вводит Украину в заблуждение, обещая ей перспективу членства, которая, по его мнению, является нереальной
Це пов'язано з тим, що Будапешт систематично блокує важливі рішення, зокрема ті, що стосуються фінансової допомоги Україні та санкцій проти Росії. Така ситуація паралізує роботу ЄС та перешкоджає швидкому реагуванню на кризові події.
Щоб подолати цю проблему, в ЄС розглядають різні варіанти. Серед них - використання так званої "процедури відступу" (derogation procedure) або укладення двосторонніх угод між країнами-членами, які погоджуються на спільні дії.
Мета цих заходів - створити умови, за яких важливі рішення можуть бути ухвалені більшістю країн, навіть якщо одна з них, як-от Угорщина, виступає проти. Це дозволить ЄС залишатися дієздатним і ефективним гравцем на міжнародній арені.
оце гавно яке тільки бабло з ЄС тягне, гадить як бегемот.
хоча ЄС не хоче приймати Зелю, якщо не Орбан "бармалєйствує", то навіть Голландія чи Нідерланди, був же навіть референдум там ніби. тобто ЄС зручно мати таких сіярт, типу: Ми вас хочемо, але гидкі мадяри проти, тож Зеля, бери Єлдака і от вам координати недокрейсера "моцКВА")
Але як так могло статися, що українська влада в цей важкий для нас час посварилася з угорцями, словаками, поляками і навіть США? Невже простий мальчік від криворізького наріду не бачить, що він нуль на міжнародній арені, та що потрібно йти негайно, щоб зберегти те, що залишилося? Єдине місце де в нього виходить - "квартал", кривляння і обсирання політиків.
Можливо, придумають якусь " продвинуту асоціацію", не більше.