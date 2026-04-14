Європарламент закликав просунути вступ Молдови до ЄС

Віцепрезидент Європейського парламенту Віктор Негреску звернувся до керівництва ЄС із закликом активізувати переговори щодо вступу Молдови до Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Digi24.

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Звернення до Європейської ради

Негреску повідомив, що направив листа президенту Європейської ради Антоніу Кошті з проханням просунути процес переговорів.

Йдеться про початок нового етапу переговорів щодо приєднання Молдови до ЄС.

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Політичний контекст

За словами євродепутата, нові можливості для цього з’явилися після виборів в Угорщині.

Він зазначив, що раніше процес блокувався через правило одностайності та позицію уряду в Будапешті.

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Коли можуть ухвалити рішення

Очікується, що відповідне рішення Європейської ради може бути ухвалене на засіданні в червні.

Також не виключається можливість погодження на рівні послів у коротші строки.

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Аргументи на користь Молдови

Негреску підкреслив, що Молдова досягла значного прогресу у впровадженні реформ і демонструє відданість європейському курсу.

На його думку, початок переговорів стане сигналом підтримки з боку ЄС та стимулюватиме подальші зміни в країні.

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