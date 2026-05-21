Украина подписала меморандум с Сербией о евроинтеграции

Украина и Сербия подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере евроинтеграции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки в сети X.

Сотрудничество в направлении ЕС

Документ подписали представители обеих стран во время визита украинской делегации в Сербию. С украинской стороны документ подписал Тарас Качка, с сербской — министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович.

По словам Качки, меморандум открывает возможности для более тесного взаимодействия в процессе вступления в Европейский Союз.

"Меморандум позволит Украине и Сербии углубить сотрудничество в вопросах переговоров о вступлении в ЕС, институционального развития, обмена опытом и подготовки государственных служащих", – добавил Качка.

Визит и дальнейшие договоренности

В рамках визита украинский вице-премьер также провел встречу с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.

Кроме того, подписано совместное заявление о возобновлении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Украиной и Сербией.

Перед этим состоялся телефонный разговор президентов двух стран. Владимир Зеленский и Александар Вучич отметили потенциал для развития сотрудничества.

В то же время отношения между Киевом и Белградом остаются сложными из-за традиционно лояльной к Москве позиции Сербии.

К слову, ранее в Офисе президента Украины заявили, что визит Владимира Зеленского в Сербию не отменяется, но состоится в другие даты.

