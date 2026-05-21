Украина подписала меморандум с Сербией о евроинтеграции
Украина и Сербия подписали меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере евроинтеграции.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тараса Качки в сети X.
Сотрудничество в направлении ЕС
Документ подписали представители обеих стран во время визита украинской делегации в Сербию. С украинской стороны документ подписал Тарас Качка, с сербской — министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович.
По словам Качки, меморандум открывает возможности для более тесного взаимодействия в процессе вступления в Европейский Союз.
"Меморандум позволит Украине и Сербии углубить сотрудничество в вопросах переговоров о вступлении в ЕС, институционального развития, обмена опытом и подготовки государственных служащих", – добавил Качка.
Визит и дальнейшие договоренности
В рамках визита украинский вице-премьер также провел встречу с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.
Кроме того, подписано совместное заявление о возобновлении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Украиной и Сербией.
Перед этим состоялся телефонный разговор президентов двух стран. Владимир Зеленский и Александар Вучич отметили потенциал для развития сотрудничества.
В то же время отношения между Киевом и Белградом остаются сложными из-за традиционно лояльной к Москве позиции Сербии.
- К слову, ранее в Офисе президента Украины заявили, что визит Владимира Зеленского в Сербию не отменяется, но состоится в другие даты.
