Визит Зеленского в Сербию перенесли, – ОП
В Офисе президента Украины заявили, что визит Владимира Зеленского в Сербию не отменяется, но состоится в другие сроки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, которое цитирует "Европейская правда".
Планы визита изменились
Литвин прокомментировал сообщения СМИ о возможном переносе поездки. Он подтвердил, что визит не отменен, но его решили отложить.
"Решили, что лучше в другие даты, а там пока будет Качка (вице-премьер-министр. – Ред.) по подготовке некоторых вопросов", – сказал Литвин.
Ранее СМИ сообщали, что на этой неделе в Сербию может прибыть украинская делегация, которую якобы должен был возглавить президент Владимир Зеленский.
Делегация Украины и контакты с Белградом
Впоследствии появилась информация, что вместо президента делегацию может возглавить вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Позже Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии, в ходе которого подтвердил, что именно Тарас Качка возглавит украинскую делегацию.
Президент Сербии назвал этот разговор открытым и конструктивным.
- Отношения между Украиной и Сербией остаются сложными из-за традиционно тесных связей Белграда с Москвой.
Правда писали що вони колись постачали нам зброю - на самому початку вторгнення
Они бы и кацапам поставляли. Но логистика не позволяет.
Но производят такой мизер, что ***** жалко денег платить за не изготовленные снаряды.
Типа вот вам деньги, а вы остановите производство