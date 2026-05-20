Визит Зеленского в Сербию перенесли, – ОП

В Офисе президента Украины заявили, что визит Владимира Зеленского в Сербию не отменяется, но состоится в другие сроки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, которое цитирует "Европейская правда".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Планы визита изменились

Литвин прокомментировал сообщения СМИ о возможном переносе поездки. Он подтвердил, что визит не отменен, но его решили отложить.

"Решили, что лучше в другие даты, а там пока будет Качка (вице-премьер-министр. – Ред.) по подготовке некоторых вопросов", – сказал Литвин.

Ранее СМИ сообщали, что на этой неделе в Сербию может прибыть украинская делегация, которую якобы должен был возглавить президент Владимир Зеленский.

Читайте: Преимущественно IT, торговля и малый бизнес: количество украинских предпринимателей в Сербии за время войны выросло почти в 3 раза

Делегация Украины и контакты с Белградом

Впоследствии появилась информация, что вместо президента делегацию может возглавить вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Позже Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии, в ходе которого подтвердил, что именно Тарас Качка возглавит украинскую делегацию.

Президент Сербии назвал этот разговор открытым и конструктивным.

Отношения между Украиной и Сербией остаются сложными из-за традиционно тесных связей Белграда с Москвой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина возобновила переговоры о свободной торговле с Сербией, – посол