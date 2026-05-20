Визит Зеленского в Сербию перенесли, – ОП

В Офисе президента Украины заявили, что визит Владимира Зеленского в Сербию не отменяется, но состоится в другие сроки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, которое цитирует "Европейская правда".

Планы визита изменились

Литвин прокомментировал сообщения СМИ о возможном переносе поездки. Он подтвердил, что визит не отменен, но его решили отложить.

"Решили, что лучше в другие даты, а там пока будет Качка (вице-премьер-министр. – Ред.) по подготовке некоторых вопросов", – сказал Литвин.

Ранее СМИ сообщали, что на этой неделе в Сербию может прибыть украинская делегация, которую якобы должен был возглавить президент Владимир Зеленский.

Делегация Украины и контакты с Белградом

Впоследствии появилась информация, что вместо президента делегацию может возглавить вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Позже Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии, в ходе которого подтвердил, что именно Тарас Качка возглавит украинскую делегацию.

Президент Сербии назвал этот разговор открытым и конструктивным.

  • Отношения между Украиной и Сербией остаются сложными из-за традиционно тесных связей Белграда с Москвой. 

Топ комментарии
Сербія це друга Рашка. Клоака повна російських агентів. Що він там узагалі збирався робити?

Правда писали що вони колись постачали нам зброю - на самому початку вторгнення
20.05.2026 21:06 Ответить
пардон.. але що там робити... вучич же у пу на.... гачку... Доки буде вучич - справ небуде. Серби й так якось історично сидять в анусі а косапа.
20.05.2026 21:05 Ответить
Ну так, два віслюка в одному місці і в один час, перебор...
20.05.2026 21:07 Ответить
Заводик артиллерийских снарядов и сейчас работает. Поставляют. Для них это просто бизнес.
Они бы и кацапам поставляли. Но логистика не позволяет.
Но производят такой мизер, что ***** жалко денег платить за не изготовленные снаряды.
Типа вот вам деньги, а вы остановите производство
20.05.2026 21:21 Ответить
Вучичу позвонили друзья из москвы.
20.05.2026 21:07 Ответить
Зеленський, мабуть, спочатку хоче вибачитися перед Українцями, за наслідки для них, від свого перебування в Урядовому кварталі упродовж 7 років!?!?!?
20.05.2026 21:12 Ответить
Он никому ничего не должен. Ну вы должны знать).
20.05.2026 21:14 Ответить
Ми усі Президенти, - тому має звітувати за наслідки для Українців від 7 років його перебування в Урядовому кварталі!! Він сам так заявив, з трибуни ВРУ!!
20.05.2026 21:22 Ответить
Вже з румунського парламенту погнали сцаними тряпками з останього виїзду. Тому і там сцикотно. Діпломат, як казала мендель - ну дуже веселий вийшов з вбиральні.
20.05.2026 21:15 Ответить
Данунах,забуханный под коксом...
20.05.2026 21:23 Ответить
Ти ЧМО тебе вже в пропутінську Сербію не пускають .
20.05.2026 21:28 Ответить
Потужний удар по колекції Безпекових договорів Зеленского.
20.05.2026 21:45 Ответить
З кремля повідомили, що літаки ракетами ще не споряджені, нехай поки в Києві посидить 🤬
20.05.2026 22:36 Ответить
 
 