Візит Зеленського до Сербії перенесли, - ОП

В Офісі президента України заявили, що візит Володимира Зеленського до Сербії не скасовується, але відбудеться в інші дати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника президента з комунікацій Дмитра Литвина, яку передає "Європейська правда".

Плани візиту змінилися

Литвин прокоментував повідомлення медіа про можливе перенесення поїздки. Він підтвердив, що візит не скасований, але його вирішили відкласти.

"Вирішили, що краще в інші дати, а там поки буде Качка (віцепрем’єр-міністр. – Ред.) по підготовці деяких питань", – сказав Литвин.

Раніше медіа повідомляли, що цього тижня до Сербії може прибути українська делегація, яку нібито мав очолити президент Володимир Зеленський.

Делегація України і контакти з Белградом

Згодом з’явилася інформація, що замість президента делегацію може очолити віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Пізніше Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії, під час якої підтвердив, що саме Тарас Качка очолить українську делегацію.

Президент Сербії назвав цю розмову відкритою та конструктивною.

Відносини між Україною та Сербією залишаються складними через традиційно близькі зв’язки Белграда з Москвою.

