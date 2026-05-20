Зеленський та Вучич провели розмову: обговорили двосторонні відносини та відновлення переговорів про зону вільної торгівлі

У середу, 20 травня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з сербським колегою Александром Вучичем. Лідери обговорили питання двосторонніх відносин між країнами.

Що розповів про розмову Зеленський?

"Обговорили з президентом Сербії Александром Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами. Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку", - заявив глава держави.

Зеленський розповів, що цими днями в Белграді працюватиме визначений представник уряду України – віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

"Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією", - додав український лідер.

Вучич оцінив розмову як "конструктивну"

Своєю чергою Вучич назвав розмову із Зеленським "відкритою та конструктивною".

Він розповів, що обговорив із Зеленським двосторонні відносини між країнами, європейський шлях Сербії та України, а також можливості подальшого поглиблення економічної співпраці. Також йшлося про переговори про укладення угоди про вільну торгівлю між країнами.

"У цьому контексті темою розмови став і завтрашній візит віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, що стане важливим кроком у подальшому зміцненні співпраці між нашими країнами. Ми також обговорили значення діалогу, взаєморозуміння та відповідального підходу до вирішення проблем, погодившись із тим, що мир і збереження людських життів є цінностями, які повинні мати пріоритет", - заявив Вучич.

