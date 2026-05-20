Зеленский и Вучич провели беседу: обсудили двусторонние отношения и возобновление переговоров о зоне свободной торговли

В среду, 20 мая, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений между странами.

Об этом Зеленский рассказал в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Что рассказал о беседе Зеленский?

"Обсудили с президентом Сербии Александром Вучичем вопросы двусторонних отношений между нашими странами. Мы оба считаем, что они должны быть крепкими, и видим потенциал для развития", — заявил глава государства.

Зеленский рассказал, что в ближайшие дни в Белграде будет работать уполномоченный представитель правительства Украины – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

"Рассчитываем на взаимовыгодные договоренности, в частности о возобновлении переговоров о зоне свободной торговли с Сербией", - добавил украинский лидер.

Вучич оценил беседу как "конструктивную"

В свою очередь Вучич назвал беседу с Зеленским "открытой и конструктивной".

Он рассказал, что обсудил с Зеленским двусторонние отношения между странами, европейский путь Сербии и Украины, а также возможности дальнейшего углубления экономического сотрудничества. Также речь шла о переговорах по заключению соглашения о свободной торговле между странами.

"В этом контексте темой разговора стал и завтрашний визит вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, который станет важным шагом в дальнейшем укреплении сотрудничества между нашими странами. Мы также обсудили значение диалога, взаимопонимания и ответственного подхода к решению проблем, согласившись с тем, что мир и сохранение человеческих жизней являются ценностями, которые должны иметь приоритет", — заявил Вучич.

