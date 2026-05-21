Україна підписала меморандум із Сербією щодо євроінтеграції

Україна та Сербія підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері євроінтеграції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні віцепрем’єр-міністра з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки у мережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Співпраця у напрямку ЄС

Документ підписали представники обох країн під час візиту української делегації до Сербії. З українського боку підпис поставив Тарас Качка, з сербського — міністр з питань європейської інтеграції Неманья Старович.

За словами Качки, меморандум відкриває можливості для тіснішої взаємодії у процесі вступу до Європейського Союзу.

"Меморандум дозволить Україні та Сербії поглибити співпрацю в питаннях переговорів про вступ до ЄС, інституційного розвитку, обміну досвідом та підготовки державних службовців", - додав Качка.

Читайте: Зеленський та Вучич провели розмову: обговорили двосторонні відносини та відновлення переговорів про зону вільної торгівлі

Візит і подальші домовленості

У межах візиту український віцепрем’єр також провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин.

Крім цього, підписано спільну заяву про відновлення переговорів щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Сербією.

Перед цим відбулася телефонна розмова президентів двох країн. Володимир Зеленський і Александар Вучич відзначили потенціал для розвитку співпраці.

Водночас відносини між Києвом і Белградом залишаються складними через традиційно прихильну до Москви позицію Сербії.

До слова, раніше в Офісі президента України заявили, що візит Володимира Зеленського до Сербії не скасовується, але відбудеться в інші дати.

Також читайте: Євросоюз хоче зняти санкції проти китайської компанії, яка допомагала Росії, – Bloomberg