Ісландія готується до референдуму щодо вступу до ЄС

Ісландія проведе загальнонаціональний референдум щодо відновлення переговорів про вступ до Європейського Союзу, які були призупинені понад десять років тому.

Що вирішив парламент

Парламент Ісландії підтримав проведення референдуму, який відбудеться 29 серпня. Голосування стане першим етапом урядового плану, що може повернути країну до переговорного процесу з ЄС.

У разі підтримки цієї ініціативи громадянами Ісландія відновить переговори про вступ до Євросоюзу. Якщо ж більшість виборців висловиться проти, спроби повернутися до євроінтеграційного процесу буде припинено.

Чому підтримка ЄС зростає

Переговори про вступ Ісландії до ЄС тривали чотири роки, однак були зупинені у 2013 році після приходу до влади євроскептичного уряду.

Водночас останні соціологічні опитування свідчать про зростання підтримки членства в Євросоюзі. Серед причин називають підвищення вартості життя та вплив війни в Україні на безпекову ситуацію в Європі.

Професор Університету Ісландії Олафур Тордур Хардарсон зазначив, що багато громадян поки не визначилися щодо членства в ЄС, тому двоетапна система голосування може допомогти їм ухвалити рішення.

Коли країна може вступити до ЄС

Уряд Ісландії пропонує після завершення переговорів провести ще один референдум, на якому громадяни оцінять уже конкретні умови членства.

Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір раніше заявляла, що країна теоретично може стати членом Європейського Союзу вже у 2028 році. Водночас найскладнішими темами переговорів залишаються питання рибальства та сільського господарства.

