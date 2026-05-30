ЄС дає Україні обіцянки без реального плану виконання - ексміністерка оборони Франції

У Брюсселі роблять заяви про розширення Європейського Союзу, але не пояснюють, як саме це буде реалізовано на практиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі колишньої міністерки Збройних сил Франції Сільві Гуляр кореспонденту Укрінформу в Парижі на полях заходу European Defense Townhall.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обіцянки без чіткого плану

Гуляр заявила, що підтримує ідею розширення, але вважає підхід ЄС непослідовним. За її словами, договори не зобов’язують Союз погоджуватися на вступ усіх країн без винятку та за будь-яких умов.

Вона наголосила, що її турбує відсутність чіткого пояснення, як працюватиме Євросоюз у разі приєднання ще 10–12 держав. Зокрема, йдеться про фінансування, механізм ухвалення рішень та підтримку громадян.

"Моя позиція щодо розширення не є політкоректною. Я пишу книжки на цю тему вже 20 років. Звісно, існують добрі аргументи на користь прийняття нових членів до ЄС. Але договори не кажуть, що Європейський Союз має казати так усім і кожному, за будь-яких умов", – зазначила вона.

Читайте: Росія та країни ЄАЕС зажадали від Вірменії референдуму щодо членства в ЄС

Критика підходу до України

Колишня міністерка звернула увагу, що ЄС обіцяє Україні та іншим кандидатам швидкий рух до членства, але не проводить необхідних внутрішніх змін.

Вона підкреслила, що така політика підриває довіру до самого процесу розширення. За її словами, нині Євросоюз вимагає реформ від країн-кандидатів, але не пропонує власного плану трансформації.

"Ми обіцяємо українцям, які живуть під бомбами, що вони скоро приєднаються до нас і отримають переваги членства в Євросоюзі. Але водночас ми нічого не робимо, щоб це сталося належним чином. І це прояв лицемірства", – сказала Гуляр.

Вона також нагадала, що під час підготовки розширення 2004 року ЄС намагався адаптувати свої інституції. Натомість зараз, за її словами, Єврокомісія не має навіть базового плану щодо бюджету, верховенства права та механізму ухвалення рішень у Союзі з більшою кількістю членів.

До слова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що питання відкриття переговорних кластерів для України та Молдови розглянуть на засіданні Європейської ради 18-19 червня. За її словами, обидві країни виконали всі необхідні умови для відкриття першого кластера "Основи".

Читайте: Ісландія готується до референдуму щодо вступу до ЄС