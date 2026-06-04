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Новини Виїзд чоловіків за кордон
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МВС Німеччини підтримує скасування автоматичного захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку

біженці,кордон,чоловіки

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт підтримав ініціативу щодо скасування автоматичного надання статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, які прибувають до Європейського Союзу.

Про це він сказав у четвер на початку зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt.

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У Люксембурзі європейські міністри наразі проводять засідання щодо продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, хоча фінального рішення безпосередньо сьогодні не очікується.

Позиція німців

"Ми обговорюємо це питання так: ми хочемо продовжити дію Директиви про тимчасовий захист, але маємо сумніви щодо того, чи слід включати до неї українців призовного віку", - зазначив глава німецького МВС.

Згідно із пропозицією, українські чоловіки віком від 23 до 60 років більше не отримуватимуть статус біженця автоматично за спрощеною схемою. Натомість їм доведеться проходити стандартну, загальноприйняту процедуру надання притулку. За попередніми даними, більшість держав-членів Євросоюзу схиляються до підтримки такого кроку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українських чоловіків можуть позбавити автоматичного захисту в ЄС: Австрія виступила з новою пропозицією

Більше про зміни

Добріндт окремо наголосив на кількох важливих деталях цієї реформи:

  • Потенційні зміни зачеплять виключно тих чоловіків, які щойно або нещодавно в’їхали до ЄС.

  • Головною причиною для початку цих дискусій у Брюсселі стало фіксування суттєвого збільшення припливу українських громадян саме цієї вікової категорії протягом останніх місяців.

  • На відміну від чинної Директиви, стандартна процедура притулку передбачає індивідуальну оцінку кожного заявника правоохоронними та міграційними органами, хоча право на її проходження залишається фундаментальним для всіх.

Нагадаємо, на сьогодні лише на території Німеччини перебуває близько одного мільйона українських громадян, які в'їхали до країни після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання перебування українських чоловіків призовного віку кожна країна ЄС вирішуватиме окремо, - "слуга народу" Мережко

Автор: 

біженці (2045) Німеччина (8063) захист (270) чоловіки (218)
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Топ коментарі
+11
А як же "європейські цінності"? Це ж чистої води дискримінація.
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04.06.2026 17:19 Відповісти
+10
"Європейські цінності" зараз працюють для пакистанців і сирійців
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04.06.2026 17:26 Відповісти
+7
Справді, це свинство - Європа дикобразу платить гроші, то ж певно не для того аби голки розбігалися.
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04.06.2026 17:18 Відповісти
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Справді, це свинство - Європа дикобразу платить гроші, то ж певно не для того аби голки розбігалися.
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04.06.2026 17:18 Відповісти
А як же "європейські цінності"? Це ж чистої води дискримінація.
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04.06.2026 17:19 Відповісти
Білий тризуб на одязі ще не вимагають носити, так шо норм .
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04.06.2026 17:25 Відповісти
До того все йде...
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04.06.2026 18:45 Відповісти
"Європейські цінності" зараз працюють для пакистанців і сирійців
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04.06.2026 17:26 Відповісти
Вони б не проти готових,кваліфікованих працівників,платників податків,але розуміють що таким чином послаблюють обороноздатність України,а значить і свою
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04.06.2026 17:20 Відповісти
Ти новину читав?
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04.06.2026 17:25 Відповісти
Їдь,працюй,ніяких питань!
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04.06.2026 17:26 Відповісти
Ми хіба знайомі щоб на ти переходити???
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04.06.2026 18:41 Відповісти
Ну можеш нах піти,якщо так краще буде
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04.06.2026 18:42 Відповісти
Як мене задовбали місцеві вчителі по розмовній етиці.Не обізвав,не послав,ще й претензії
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04.06.2026 18:43 Відповісти
Очільник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що європейці бояться закінчення війни в Україні раніше 2030 року
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04.06.2026 17:31 Відповісти
Призовного це якого? 18-60 чи зеленого 25-80 ?
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04.06.2026 17:35 Відповісти
Як видно ніякої гендерної і іншої рівності немає.Можна подивитися рекламу,для вступу на службу в армію.Там одні білі,а коли якісь розваги,то одразу мультикультуризм.Мега лицемірство.
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04.06.2026 17:44 Відповісти
Словно устали не знают,
Столько радости в груди,
Впереди страна родная,
А чужбина - позади.
Снова их родные встретят
И подарят им покой.
Хорошо, что есть на свете
Это счастье - путь домой.
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04.06.2026 18:03 Відповісти
Шо тцкун, чекаєш збільшення прибутку від рабів?
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04.06.2026 18:22 Відповісти
Не можно все єиття бути таким переляканим. Скінчится все хронічною діареєю.
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04.06.2026 18:27 Відповісти
Власний досвід?
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04.06.2026 18:41 Відповісти
Та ти шо! Пиши, куди тобі вислати Лоперамід
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04.06.2026 18:47 Відповісти
Собі залиште. Мені то він навіщо?
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04.06.2026 18:51 Відповісти
Як говорить моя знайома -- німці ображені тим, що по їхній
країні гоняють на дорогих позашляхивак молоді українці,
а вони , німці повинні їх годувати.
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04.06.2026 18:12 Відповісти
Представила такую гипотетическую ситуацию
Америка воюет с Китаем
И к нам - в Украину - потоком едут ЗДОРОВЕННЫЕ
МОЛОДЫЕ АМЕРИКОСЫ
Мы им даем жилье
Деньги на проживание
И здоровые молодые америкосы сидят довольные в Макдональдсе
И ухлестыают за украинками
Понравится вам такое?
Вы им тоже через месяц захотите МОРДЫ бить !!!!
Как это начали делать поляки и немцы
Любой нормальный народ
Не захочет видеть у себя УХИЛЯНТОВ !!!!
А тем более - содержать их...
**** не ясно????
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04.06.2026 18:14 Відповісти
А чому ж поляки і німці не б"ють морди сирійцям і лівійцям? Бо пісь-пісь?
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04.06.2026 18:43 Відповісти
А вы спросите у немцев и поляков?
Или вам пись- пись ????
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04.06.2026 18:47 Відповісти
Не відповідають. Мовчки ховають очі. Соромно за свій пісь-пісь перед чорними.
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04.06.2026 18:50 Відповісти
Голобородько отримає на офшори ще кілька мільярдів за Українські душі , сам він до них не відноситься
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04.06.2026 18:31 Відповісти
Уважаемая, Галина! Давайте определимся с терминами, кто такие "ухылянты"? Читаем конституцию, основной закон, там все написано! А термин "ухылянты" придумали те, для кого война мать родная, сами не воюют, а только наживаются, а народ разделяют. Как говорили древние: разделяй и властвуй!
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04.06.2026 18:36 Відповісти
Когда до драки дойдет - то бить будут не по слову УХИЛЯНТ
Бить будут по роже
Когда наши фронтовики вернутся
Они тоже будут бить по роже
Тех,кто в отличие от них- в окопах не был
Так будет - вот увидите.....
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04.06.2026 18:50 Відповісти
Не сміши. Тим, хто повернеться, не до того буде. Вчи історію. Це вже ж було...
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04.06.2026 18:52 Відповісти
 
 