МВС Німеччини підтримує скасування автоматичного захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт підтримав ініціативу щодо скасування автоматичного надання статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, які прибувають до Європейського Союзу.
Про це він сказав у четвер на початку зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt.
У Люксембурзі європейські міністри наразі проводять засідання щодо продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українських біженців, хоча фінального рішення безпосередньо сьогодні не очікується.
Позиція німців
"Ми обговорюємо це питання так: ми хочемо продовжити дію Директиви про тимчасовий захист, але маємо сумніви щодо того, чи слід включати до неї українців призовного віку", - зазначив глава німецького МВС.
Згідно із пропозицією, українські чоловіки віком від 23 до 60 років більше не отримуватимуть статус біженця автоматично за спрощеною схемою. Натомість їм доведеться проходити стандартну, загальноприйняту процедуру надання притулку. За попередніми даними, більшість держав-членів Євросоюзу схиляються до підтримки такого кроку.
Більше про зміни
Добріндт окремо наголосив на кількох важливих деталях цієї реформи:
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Потенційні зміни зачеплять виключно тих чоловіків, які щойно або нещодавно в’їхали до ЄС.
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Головною причиною для початку цих дискусій у Брюсселі стало фіксування суттєвого збільшення припливу українських громадян саме цієї вікової категорії протягом останніх місяців.
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На відміну від чинної Директиви, стандартна процедура притулку передбачає індивідуальну оцінку кожного заявника правоохоронними та міграційними органами, хоча право на її проходження залишається фундаментальним для всіх.
Нагадаємо, на сьогодні лише на території Німеччини перебуває близько одного мільйона українських громадян, які в'їхали до країни після початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.
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Столько радости в груди,
Впереди страна родная,
А чужбина - позади.
Снова их родные встретят
И подарят им покой.
Хорошо, что есть на свете
Это счастье - путь домой.
країні гоняють на дорогих позашляхивак молоді українці,
а вони , німці повинні їх годувати.
Америка воюет с Китаем
И к нам - в Украину - потоком едут ЗДОРОВЕННЫЕ
МОЛОДЫЕ АМЕРИКОСЫ
Мы им даем жилье
Деньги на проживание
И здоровые молодые америкосы сидят довольные в Макдональдсе
И ухлестыают за украинками
Понравится вам такое?
Вы им тоже через месяц захотите МОРДЫ бить !!!!
Как это начали делать поляки и немцы
Любой нормальный народ
Не захочет видеть у себя УХИЛЯНТОВ !!!!
А тем более - содержать их...
**** не ясно????
Или вам пись- пись ????
Бить будут по роже
Когда наши фронтовики вернутся
Они тоже будут бить по роже
Тех,кто в отличие от них- в окопах не был
Так будет - вот увидите.....