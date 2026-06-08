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Новини
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У Лондоні погодили п’ять умов миру та гарантії безпеки для України

Лідери України Франції Британії та Німеччини у Лондоні

Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили підтримку України та обговорили умови миру і гарантії безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини та України після зустрічі в Лондоні 7 червня.

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П’ять умов миру: головне зі заяви лідерів

Зеленський, Макрон, Мерц і Стармер заявили, що мир має бути справедливим і тривалим. Вони визначили п’ять ключових умов:

  • повне і негайне припинення бойових дій;
  • початок переговорів від поточної лінії зіткнення;
  • повага до міжнародних кордонів і право України обирати союзи;
  • надання Україні надійних і юридично обов’язкових гарантій безпеки;
  • захист європейських безпекових інтересів у будь-якій угоді.

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Гарантії безпеки та подальші кроки

Окремо лідери наголосили, що після припинення вогню Україна має отримати чіткі гарантії безпеки. Вони мають спиратися на домовленості, досягнуті раніше в Берліні та Парижі.

Російські активи залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить війну та не відшкодує збитки.

Також підкреслено, що всі рішення щодо ЄС і НАТО мають погоджуватися із союзниками.

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Лідери підтримали ідею прямих переговорів між Україною та Росією за участю США та Європи.

Окремо обговорили посилення оборони. Йдеться про збільшення виробництва ракет-перехоплювачів, розвиток протиракетної оборони та підтримку Збройних Сил України.

Відзначили успіхи України на фронті, зокрема звільнення територій і використання дронів. Водночас вони засудили російські удари по українських містах, які призводять до жертв серед цивільних.

Європейські лідери підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 7 червня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії, де проведе низку зустрічей.

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Автор: 

Велика Британія (5969) Німеччина (8066) Зеленський Володимир (27951) Україна (7367) Франція (3343) Макрон Емманюель (1770) Стармер Кір (370) Мерц Фрідріх (450)
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Топ коментарі
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А оце вже тут - ЗРАДА!

Бо не вистачає ще декількох пунктів-умов миру: як то (одна з них) - продовження накладання санкцій на агресора та окупанта аж до звільнення ним всіх окупованих територій України в межах міжнародно визнаних коррдонів включно з Кримом!

В мене запитання: якщо там не вистачає хоча би такого елементарного пункту - навіщо туди в Лондон літав Зеля і що він там робив в темі захисту суверених інтересів України?

ЗІ: про допомогу Україні у відбудові після війни - також нічого не сказано... Про репарації контрибуції та компенсації постраждалим українцям в ході війни - також нічого... втім, я починаю перераховувати відсутні пункти мирної угоди... нехай це роблять спеціалісти з міжнародного права.
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08.06.2026 01:07 Відповісти
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Лідери підтримали ідею прямих переговорів між Україною та Росією за участю США та Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n4007177

а хто з цих 4-х від США? чи трамп дав права нашому відразу і за Україну, і за США, і за росію вирішувати?
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08.06.2026 00:56 Відповісти
як порішають так і буде. ми равлики ніяк не здатні впливати на цей процес
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08.06.2026 01:15 Відповісти
що на Цензорі, що на УП - показові фото .. зеленський токсичний

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08.06.2026 00:56 Відповісти
Угу, пуйло вже відповіло ракетами..
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08.06.2026 00:59 Відповісти
Зеленський, Макрон, Мерц і Стармер заявили, що мир має бути справедливим і тривалим. Вони визначили п'ять ключових умов:

повне і негайне припинення бойових дій;
початок переговорів від поточної лінії зіткнення;
повага до міжнародних кордонів і право України обирати союзи;
надання Україні надійних і юридично обов'язкових гарантій безпеки;
захист європейських безпекових інтересів у будь-якій угоді.

как эти три пункта могут работать в одном документе? Крым на сейчас находится в конституциях обоих воюющих стран как их субъект хозяйствования. Гарантии безпекы по каким границам будет обсуждаться?
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08.06.2026 01:00 Відповісти
Міжнародно признаними кордонами членами легітимної ООН.
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08.06.2026 01:09 Відповісти
А оце вже тут - ЗРАДА!

Бо не вистачає ще декількох пунктів-умов миру: як то (одна з них) - продовження накладання санкцій на агресора та окупанта аж до звільнення ним всіх окупованих територій України в межах міжнародно визнаних коррдонів включно з Кримом!

В мене запитання: якщо там не вистачає хоча би такого елементарного пункту - навіщо туди в Лондон літав Зеля і що він там робив в темі захисту суверених інтересів України?

ЗІ: про допомогу Україні у відбудові після війни - також нічого не сказано... Про репарації контрибуції та компенсації постраждалим українцям в ході війни - також нічого... втім, я починаю перераховувати відсутні пункти мирної угоди... нехай це роблять спеціалісти з міжнародного права.
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08.06.2026 01:07 Відповісти
НІЧОГО З ЦЬОГО РФ НЕ ВЛАШТУЄ.

Ціль РФ знищення України і українців.

- по ліній - для РФ ні
- повага до кордонів - тут теж те що протилежне бо треба визнати що Крим і інше не їх
- вибирати союзи - теж їм не підійде бо означає що Україні завжди допомагатимуть
і тд і тд

Як вони бачать? - Україна віддає 5-10-12 областей і їй забороняється мати все крім луків і списів
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08.06.2026 01:20 Відповісти
Це називається, полизали один одному яйця і розійшлися. Краще б замісь всіх цих перегаворів про мір давали по одному Тамагавку чи щось подібне. А так Ху'йло вам тільки подякує що ви все базікаєте і нічого не робите. Краще мати одного союзника як північна корея ніж десяток базік
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08.06.2026 01:28 Відповісти
 
 