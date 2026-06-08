У Лондоні погодили п’ять умов миру та гарантії безпеки для України
Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили підтримку України та обговорили умови миру і гарантії безпеки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини та України після зустрічі в Лондоні 7 червня.
П’ять умов миру: головне зі заяви лідерів
Зеленський, Макрон, Мерц і Стармер заявили, що мир має бути справедливим і тривалим. Вони визначили п’ять ключових умов:
- повне і негайне припинення бойових дій;
- початок переговорів від поточної лінії зіткнення;
- повага до міжнародних кордонів і право України обирати союзи;
- надання Україні надійних і юридично обов’язкових гарантій безпеки;
- захист європейських безпекових інтересів у будь-якій угоді.
Гарантії безпеки та подальші кроки
Окремо лідери наголосили, що після припинення вогню Україна має отримати чіткі гарантії безпеки. Вони мають спиратися на домовленості, досягнуті раніше в Берліні та Парижі.
Російські активи залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить війну та не відшкодує збитки.
Також підкреслено, що всі рішення щодо ЄС і НАТО мають погоджуватися із союзниками.
Лідери підтримали ідею прямих переговорів між Україною та Росією за участю США та Європи.
Окремо обговорили посилення оборони. Йдеться про збільшення виробництва ракет-перехоплювачів, розвиток протиракетної оборони та підтримку Збройних Сил України.
Відзначили успіхи України на фронті, зокрема звільнення територій і використання дронів. Водночас вони засудили російські удари по українських містах, які призводять до жертв серед цивільних.
Європейські лідери підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну.
Раніше повідомлялося, що у неділю, 7 червня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії, де проведе низку зустрічей.
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а хто з цих 4-х від США? чи трамп дав права нашому відразу і за Україну, і за США, і за росію вирішувати?
повне і негайне припинення бойових дій;
початок переговорів від поточної лінії зіткнення;
повага до міжнародних кордонів і право України обирати союзи;
надання Україні надійних і юридично обов'язкових гарантій безпеки;
захист європейських безпекових інтересів у будь-якій угоді.
как эти три пункта могут работать в одном документе? Крым на сейчас находится в конституциях обоих воюющих стран как их субъект хозяйствования. Гарантии безпекы по каким границам будет обсуждаться?
Бо не вистачає ще декількох пунктів-умов миру: як то (одна з них) - продовження накладання санкцій на агресора та окупанта аж до звільнення ним всіх окупованих територій України в межах міжнародно визнаних коррдонів включно з Кримом!
В мене запитання: якщо там не вистачає хоча би такого елементарного пункту - навіщо туди в Лондон літав Зеля і що він там робив в темі захисту суверених інтересів України?
ЗІ: про допомогу Україні у відбудові після війни - також нічого не сказано... Про репарації контрибуції та компенсації постраждалим українцям в ході війни - також нічого... втім, я починаю перераховувати відсутні пункти мирної угоди... нехай це роблять спеціалісти з міжнародного права.
Ціль РФ знищення України і українців.
- по ліній - для РФ ні
- повага до кордонів - тут теж те що протилежне бо треба визнати що Крим і інше не їх
- вибирати союзи - теж їм не підійде бо означає що Україні завжди допомагатимуть
і тд і тд
Як вони бачать? - Україна віддає 5-10-12 областей і їй забороняється мати все крім луків і списів