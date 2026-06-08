У Лондоні погодили п’ять умов миру та гарантії безпеки для України

Велика Британія, Німеччина та Франція підтвердили підтримку України та обговорили умови миру і гарантії безпеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві лідерів Франції, Великої Британії, Німеччини та України після зустрічі в Лондоні 7 червня.

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П’ять умов миру: головне зі заяви лідерів

Зеленський, Макрон, Мерц і Стармер заявили, що мир має бути справедливим і тривалим. Вони визначили п’ять ключових умов:

повне і негайне припинення бойових дій;

початок переговорів від поточної лінії зіткнення;

повага до міжнародних кордонів і право України обирати союзи;

надання Україні надійних і юридично обов’язкових гарантій безпеки;

захист європейських безпекових інтересів у будь-якій угоді.

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Гарантії безпеки та подальші кроки

Окремо лідери наголосили, що після припинення вогню Україна має отримати чіткі гарантії безпеки. Вони мають спиратися на домовленості, досягнуті раніше в Берліні та Парижі.

Російські активи залишатимуться замороженими доти, доки Росія не припинить війну та не відшкодує збитки.

Також підкреслено, що всі рішення щодо ЄС і НАТО мають погоджуватися із союзниками.

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Лідери підтримали ідею прямих переговорів між Україною та Росією за участю США та Європи.

Окремо обговорили посилення оборони. Йдеться про збільшення виробництва ракет-перехоплювачів, розвиток протиракетної оборони та підтримку Збройних Сил України.

Відзначили успіхи України на фронті, зокрема звільнення територій і використання дронів. Водночас вони засудили російські удари по українських містах, які призводять до жертв серед цивільних.

Європейські лідери підтвердили, що й надалі підтримуватимуть Україну.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 7 червня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії, де проведе низку зустрічей.

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