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Новини Відео Візит Зеленського до Британії
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Зеленський прибув до Британії на зустріч із Макроном, Мерцом та Стармером. ВIДЕО

У неділю, 7 червня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії, де проведе низку зустрічей.

Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський розпочав візит у Британію 

У Британії президент проведе двосторонні перемовини з премʼєр-міністром Кіром Стармером. А також візьме участь у зустрічі у форматі "E3 плюс Україна" за участю лідерів Франції, Німеччини та Британії.

"Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів. Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", - наголосив Зеленський.

Також президент анонсував  зустріч із Королем Чарльзом III, яка відбудеться 8 червня.

"Дякую Сполученому Королівству та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію. Росія повинна закінчити цю свою війну", - заявив глава держави.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський увечері 7 червня у Лондоні проведе переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і главою британського уряду Кіром Стармером.

Читайте також: Зеленський повідомив про розмову зі Стармером: обговорили посилення тиску на Росію

Автор: 

Велика Британія (5969) візит (1765) Зеленський Володимир (27951)
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Топ коментарі
+11
Все, сьогодні/завтра сну не буде. 🤬
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07.06.2026 18:15 Відповісти
+9
значить будуть бомбити кідари. їх агент виїхав.
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07.06.2026 18:18 Відповісти
+9
Маленький, мстивий, заздрісний, обмежений, як і його кумир ***** 🤬🤬🤬
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07.06.2026 18:29 Відповісти
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Все, сьогодні/завтра сну не буде. 🤬
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07.06.2026 18:15 Відповісти
Вчера/сегодня уже нет. Слава мощному и стойкому Зегеваре.
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07.06.2026 18:17 Відповісти
От нахор він туди сюди їздити? Толку? По д* очити один одному на потужність. 🤬
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07.06.2026 18:16 Відповісти
бо в ньго особиста харизма та ще вважає себе великим
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07.06.2026 18:27 Відповісти
Маленький, мстивий, заздрісний, обмежений, як і його кумир ***** 🤬🤬🤬
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07.06.2026 18:29 Відповісти
Ну чем-то же нужно заниматься. Делает единственное что умеет, торгует ******* с трибун и сцен.
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07.06.2026 19:54 Відповісти
Там абрамович, може на яхті покатає і ще якісь «перемовини магічно-харищматичні» влаштують.
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07.06.2026 20:15 Відповісти
С Абрамовічем Зеля спілкується в бункерном сортіре в кабінке через спеціальний круглий отвір. Ну в Европі все офіційно.
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07.06.2026 18:17 Відповісти
значить будуть бомбити кідари. їх агент виїхав.
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07.06.2026 18:18 Відповісти
Не треба.
Їдь в чаес та заес !!
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07.06.2026 18:21 Відповісти
І шо це безтолкове чмо там забуло!? Вчергове до чогось примазатись! Чи, можливо, буде атака ***** у відповідь на ішаківський відкритий лист. Геть мудака обкуреного!
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07.06.2026 18:27 Відповісти
колі західні політики почнуть писати мемуари - про Зелю у тому чіслі, ось тоді мабуть ми будемо офігівати
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07.06.2026 18:28 Відповісти
Тексти починатимуться так:" президент України був смішний,цинічний та обмежений, ми бачили в ньому зародки диктатури, але підігрували його " незламності " так як безпека європейських країн та цінностей на першому місці, часом було дуже смішно коли цей, вибачте нікчемний чоловічок уявляв себе лідером та захистником світу..."
Якось так думаю буде 😸
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07.06.2026 18:34 Відповісти
Припхався проконтролювати квартирку))) чи не треба поміняти унітаз на золотий. Бо вкрадено грошей неміряно.
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07.06.2026 18:33 Відповісти
Київ, тримайся....😡
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07.06.2026 18:34 Відповісти
Не лише Київ.
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07.06.2026 18:52 Відповісти
А лєнка-скумбрія на шопінг за державний кошт не прилетіла?
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07.06.2026 18:37 Відповісти
Агент кремля в безпеці, можна ******и
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07.06.2026 18:50 Відповісти
З цього роя не буде ні... !
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07.06.2026 19:07 Відповісти
Він і його толпа переговірників тільки наші гроші транжирять.Марченко навіщо даєш гроші перестроченому длб???
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07.06.2026 19:36 Відповісти
Ти **** ти ще скільки будеш гастролювати за державний кошт , не думаю що твої гастролі оплачує мідас-міндіч .
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07.06.2026 19:38 Відповісти
Що йому удома робити? Тут у нього купа проблем, які він не дуже хоче вирішувати, а вірніше не знає, як вирішувати. Купа незручних питань, які все ще чекають його відповідей, але він зовсім не бажає відповідати. А там з'явилася можливість поскаржитися союзникам, попіариться перед камерами і усіх звалити наповал своєю "харизмою")
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07.06.2026 20:02 Відповісти
 
 