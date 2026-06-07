Зеленський прибув до Британії на зустріч із Макроном, Мерцом та Стармером. ВIДЕО
У неділю, 7 червня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії, де проведе низку зустрічей.
Про це глава держави повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський розпочав візит у Британію
У Британії президент проведе двосторонні перемовини з премʼєр-міністром Кіром Стармером. А також візьме участь у зустрічі у форматі "E3 плюс Україна" за участю лідерів Франції, Німеччини та Британії.
"Команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів. Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною", - наголосив Зеленський.
Також президент анонсував зустріч із Королем Чарльзом III, яка відбудеться 8 червня.
"Дякую Сполученому Королівству та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію. Росія повинна закінчити цю свою війну", - заявив глава держави.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський увечері 7 червня у Лондоні проведе переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і главою британського уряду Кіром Стармером.
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Їдь в чаес та заес !!
Якось так думаю буде 😸