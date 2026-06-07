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Новини Мирні перемовини в Лондоні
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Зеленський сьогодні зустрінеться із Макроном, Стармером і Мерцом, - ЗМІ

Спільна заява Туска, Стармера, Зеленського, Макрона і Мерца

Президент України Володимир Зеленський увечері 7 червня у Лондоні проведе переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і главою британського уряду Кіром Стармером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням з посиланням на DPA і Deutsche Welle.

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Що відомо?

"Як повідомила Даунінг-стріт, у неділю український лідер відвідає Велику Британію разом із президентом Франції та канцлером Німеччини", - йдеться в публікації.

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Про що говоритимуть?

Зустріч буде присвячена подальшій підтримці України. Тим часом Deutsche Welle пише, що мета лідерів Німеччини, Франції та Британії - це активізація зусиль щодо припинення війни РФ проти України. Сторони планують обговорити перспективи нових переговорів з Москвою.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що лідери Європи зустрінуться із Зеленським у Лондоні для обговорення мирних перемовин.

Також читайте: Зеленський і Путін мають самі розібратися з врегулюванням війни в Україні, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Макрон Емманюель (1768) Стармер Кір (369) Мерц Фрідріх (449)
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дурне поїхало в турне
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07.06.2026 07:45 Відповісти
"Лідер" виїхав з України... Буде черговий массований обстріл?
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07.06.2026 07:54 Відповісти
Фото добре відображає реальність. Кожен безпомилково може вказати, хто на цьому фото придуркуватий паяц
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07.06.2026 07:55 Відповісти
Розумних на цьому фото нема взагалі .
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07.06.2026 08:02 Відповісти
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07.06.2026 08:03 Відповісти
Тільки силою можна змусити кацапів до переговорів - 400 Скальп і 400 Шторм Шедл замісь балачок
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07.06.2026 08:15 Відповісти
Нарешті наш Зелений Колумб дочекався.) А то щось засидівся вдома.Треба вже розвіятися.На людей подивитися, а головне себе показати.!
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07.06.2026 08:15 Відповісти
 
 