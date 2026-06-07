Зеленський сьогодні зустрінеться із Макроном, Стармером і Мерцом, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський увечері 7 червня у Лондоні проведе переговори з французьким лідером Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і главою британського уряду Кіром Стармером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням з посиланням на DPA і Deutsche Welle.

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Що відомо?

"Як повідомила Даунінг-стріт, у неділю український лідер відвідає Велику Британію разом із президентом Франції та канцлером Німеччини", - йдеться в публікації.

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Про що говоритимуть?

Зустріч буде присвячена подальшій підтримці України. Тим часом Deutsche Welle пише, що мета лідерів Німеччини, Франції та Британії - це активізація зусиль щодо припинення війни РФ проти України. Сторони планують обговорити перспективи нових переговорів з Москвою.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що лідери Європи зустрінуться із Зеленським у Лондоні для обговорення мирних перемовин.

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