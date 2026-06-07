Зеленский сегодня встретится с Макроном, Стармером и Мерцем, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июня в Лондоне проведет переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой британского правительства Киром Стармером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA и Deutsche Welle.

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Что известно?

"Как сообщила Даунинг-стрит, в воскресенье украинский лидер посетит Великобританию вместе с президентом Франции и канцлером Германии", — говорится в публикации.

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О чем будут говорить?

Встреча будет посвящена дальнейшей поддержке Украины. Между тем Deutsche Welle пишет, что цель лидеров Германии, Франции и Великобритании — это активизация усилий по прекращению войны РФ против Украины. Стороны планируют обсудить перспективы новых переговоров с Москвой.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что лидеры Европы встретятся с Зеленским в Лондоне для обсуждения мирных переговоров.

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