Зеленский сегодня встретится с Макроном, Стармером и Мерцем, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июня в Лондоне проведет переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой британского правительства Киром Стармером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA и Deutsche Welle.
Что известно?
"Как сообщила Даунинг-стрит, в воскресенье украинский лидер посетит Великобританию вместе с президентом Франции и канцлером Германии", — говорится в публикации.
О чем будут говорить?
Встреча будет посвящена дальнейшей поддержке Украины. Между тем Deutsche Welle пишет, что цель лидеров Германии, Франции и Великобритании — это активизация усилий по прекращению войны РФ против Украины. Стороны планируют обсудить перспективы новых переговоров с Москвой.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что лидеры Европы встретятся с Зеленским в Лондоне для обсуждения мирных переговоров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вместе весело шагать по просторам!
По просторам!
И ******* осуждать лучше хорам!
Лучше хорам!
- В Боневтіка сьогодні "ТУСА".