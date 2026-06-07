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Новости Мирные переговоры в Лондоне
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Зеленский сегодня встретится с Макроном, Стармером и Мерцем, - СМИ

Совместное заявление Туска, Стармера, Зеленского, Макрона и Мерца

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 июня в Лондоне проведет переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой британского правительства Киром Стармером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DPA и Deutsche Welle.

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Что известно?

"Как сообщила Даунинг-стрит, в воскресенье украинский лидер посетит Великобританию вместе с президентом Франции и канцлером Германии", — говорится в публикации.

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О чем будут говорить?

Встреча будет посвящена дальнейшей поддержке Украины. Между тем Deutsche Welle пишет, что цель лидеров Германии, Франции и Великобритании — это активизация усилий по прекращению войны РФ против Украины. Стороны планируют обсудить перспективы новых переговоров с Москвой.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что лидеры Европы встретятся с Зеленским в Лондоне для обсуждения мирных переговоров.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24428) Макрон Эмманюэль (1616) Стармер Кир (363) Фридрих Мерц (440)
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Топ комментарии
+16
"Лідер" виїхав з України... Буде черговий массований обстріл?
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07.06.2026 07:54 Ответить
+16
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07.06.2026 08:03 Ответить
+14
Фото добре відображає реальність. Кожен безпомилково може вказати, хто на цьому фото придуркуватий паяц
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07.06.2026 07:55 Ответить
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дурне поїхало в турне
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07.06.2026 07:45 Ответить
"Лідер" виїхав з України... Буде черговий массований обстріл?
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07.06.2026 07:54 Ответить
Так, вже зранку 2 ту-95 перелітають на енгельс з українки.
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07.06.2026 09:40 Ответить
Фото добре відображає реальність. Кожен безпомилково може вказати, хто на цьому фото придуркуватий паяц
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07.06.2026 07:55 Ответить
Розумних на цьому фото нема взагалі .
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07.06.2026 08:02 Ответить
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07.06.2026 08:03 Ответить
Тільки силою можна змусити кацапів до переговорів - 400 Скальп і 400 Шторм Шедл замісь балачок
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07.06.2026 08:15 Ответить
Нарешті наш Зелений Колумб дочекався.) А то щось засидівся вдома.Треба вже розвіятися.На людей подивитися, а головне себе показати.!
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07.06.2026 08:15 Ответить
А хто отой бомж посередині?
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07.06.2026 08:23 Ответить
Гастролі продовжуються
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07.06.2026 08:24 Ответить
Колись в такому турне появиться кінцева зупинка в Гаазі...
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07.06.2026 08:35 Ответить
Навіяла світлина:
Вместе весело шагать по просторам!
По просторам!
И ******* осуждать лучше хорам!
Лучше хорам!
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07.06.2026 08:41 Ответить
Як там молодь говорить:
- В Боневтіка сьогодні "ТУСА".
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07.06.2026 09:00 Ответить
Поїхало отримувати чергові вказівки від своїх господарів
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07.06.2026 10:18 Ответить
Хам посередині коаліції охочих
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07.06.2026 10:30 Ответить
 
 