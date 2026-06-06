Путин упустил шанс выйти из провальной для него войны, — Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что отказ Владимира Путина от прямых переговоров с Владимиром Зеленским лишь усилит давление на Россию и поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Х.
"Отклонив предложение президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны. Дальше для России все будет только хуже. Потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения станут все более унизительными. Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения. В России уже нет безопасных мест, которые не подверглись бы дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти", – говорится в сообщении.
Сибига добавил, что международное давление на РФ будет усиливаться.
"Международное давление не ослабнет – оно будет только ужесточаться. Это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления. Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий. Все это потому, что Путин не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя. Ему лучше отказаться от тщетных надежд на падение Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию", – добавил министр.
Он предупредил, что России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.
"Этот отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины", – резюмировал Сибига.
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
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2026 Вбито сотні тисяч а можливо рахунок пішов на мільйони беручи до уваги що роблять російські фашисти на окупованих територіях України. Десятки тисяч цивільних українців знаходиться в фільтраційних таборах і тут Зеленський захисник Конституції пише листа з проханням залишити все як є і буде мир. Або Сивохо Сибіга говорить мовою зрадника і негідника безсовісного і його СБУ не арештовує за зраду. Питання чи може Україна перемогти в війні на виживання нації маючи у владі максимально безсовісних зрадників? Історичний приклад є і це УНР там теж було схоже. Результати відомі. Геноцид.
Многоховщик обнуленыш дал в заднюю!!!!🤣😂😆🤪
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Если у путина война провальная (проиграна), то зачем вы давали ему шанс?
"Своих не бросаем"?
"Своих не бросаем"?