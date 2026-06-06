Путин упустил шанс выйти из провальной для него войны, — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что отказ Владимира Путина от прямых переговоров с Владимиром Зеленским лишь усилит давление на Россию и поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Х.

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"Отклонив предложение президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны. Дальше для России все будет только хуже. Потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения станут все более унизительными. Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения. В России уже нет безопасных мест, которые не подверглись бы дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти", – говорится в сообщении.

Сибига добавил, что международное давление на РФ будет усиливаться.

"Международное давление не ослабнет – оно будет только ужесточаться. Это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления. Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий. Все это потому, что Путин не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя. Ему лучше отказаться от тщетных надежд на падение Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию", – добавил министр.

Он предупредил, что России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.

"Этот отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины", – резюмировал Сибига.

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