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Новости Письмо Зеленского Путину
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Путин упустил шанс выйти из провальной для него войны, — Сибига

Отказ Путина от переговоров будет иметь последствия для РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что отказ Владимира Путина от прямых переговоров с Владимиром Зеленским лишь усилит давление на Россию и поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в Х.

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"Отклонив предложение президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны. Дальше для России все будет только хуже. Потери на поле боя будут неуклонно расти, а поражения станут все более унизительными. Экономика погрузится еще глубже в рецессию. Будет потеряно больше рабочих мест, налоги будут расти, а инфляция ударит по наименее защищенным слоям населения. В России уже нет безопасных мест, которые не подверглись бы дальнобойным санкциям Украины. И их интенсивность будет только расти", – говорится в сообщении.

Сибига добавил, что международное давление на РФ будет усиливаться.

"Международное давление не ослабнет – оно будет только ужесточаться. Это будет включать использование замороженных активов, запреты на въезд и неизбежную ответственность за преступления. Все это потому, что кремлевский фанатик стремится любой ценой удержаться у власти и готов пожертвовать будущим собственной страны и убить миллионы людей ради своих безумных иллюзий. Все это потому, что Путин не хочет признать простую истину: он никогда не достигнет своих целей на поле боя. Ему лучше отказаться от тщетных надежд на падение Украины, уменьшение поддержки со стороны ее партнеров или ослабление давления на Россию", – добавил министр.

Он предупредил, что России все равно придется согласиться на дипломатическое урегулирование, но условия будут гораздо хуже.

"Этот отказ Путина от мира должен привести к значительному усилению международного давления на Россию и увеличению поддержки Украины", – резюмировал Сибига.

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Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".

Автор: 

Зеленский Владимир (24424) путин владимир (32575) Сибига Андрей (979)
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Топ комментарии
+13
Що, на рф полетять балістичні ракети? Чи як завжди, балаболістичні?
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06.06.2026 13:12 Ответить
+10
Я прочитав отой "відкритий лист" нашого президента до путіна.Це в стилі листа запорізьких козаків турецькому султану,тільки в прилизаній і ввічливій формі.Чому це називають пропозиціями - не розумію.Завуальовані натяки,образи,погрози...він що,не розуміє з ким має справу?Це ми на своєму малому рівні можемо називати путіна ******,підаром,старим пердуном,вбивцею і маньяком,але не президент,який має думати про наслідки."Король - це жорсткі діі і ввічливі слова" - отаким і має бути президент...
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06.06.2026 13:30 Ответить
+6
Щось раптом зе-чорти запереймалися долею расистської *********.
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06.06.2026 13:19 Ответить
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- ни вижу смыстла пириливать ис пустова в парожние...

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06.06.2026 13:04 Ответить
Йому б дрона зловити - на мир він не піде
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06.06.2026 13:11 Ответить
Що, на рф полетять балістичні ракети? Чи як завжди, балаболістичні?
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06.06.2026 13:12 Ответить
Щось раптом зе-чорти запереймалися долею расистської *********.
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06.06.2026 13:19 Ответить
Я прочитав отой "відкритий лист" нашого президента до путіна.Це в стилі листа запорізьких козаків турецькому султану,тільки в прилизаній і ввічливій формі.Чому це називають пропозиціями - не розумію.Завуальовані натяки,образи,погрози...він що,не розуміє з ким має справу?Це ми на своєму малому рівні можемо називати путіна ******,підаром,старим пердуном,вбивцею і маньяком,але не президент,який має думати про наслідки."Король - це жорсткі діі і ввічливі слова" - отаким і має бути президент...
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06.06.2026 13:30 Ответить
Так було задумано. Думаєте нашому Володі потрібні переговори?
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06.06.2026 13:40 Ответить
Для чого оцими пустими заявами дражнити пуйла, спрямуй свою енергію (якщо) вона є , на наші ракети але є великий сумнів , що у нас є фінможливість на їх виробництво.
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06.06.2026 13:34 Ответить
В чому він провалився ? Зебілів прорахував. Їхню жадобу до влади і грошей. Ви хоч знаєте скільки коштує українська земля, яку захопив ***** ? Б Лядво ви зелене
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06.06.2026 13:44 Ответить
Ну, то скільки, бляха?!
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06.06.2026 13:55 Ответить
Впевнений трильйон як мінімум
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06.06.2026 14:04 Ответить
Їх можна добивати. Вони самі на це погодились
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06.06.2026 13:47 Ответить
1944. Вбито мільйони. Печі працюють на повну. Гітлер знає що йому таке ніхто не пробачить і тут увага : "Гітлер втратив шанс вийти з провальної для нього війни"- говорить Черчиль. Ні, звичайно такі слова Черчиль не казав і не міг би сказати бо він Людина і має совість і розум. Черчиля за такі слова вмить би заарештували за зраду.
2026 Вбито сотні тисяч а можливо рахунок пішов на мільйони беручи до уваги що роблять російські фашисти на окупованих територіях України. Десятки тисяч цивільних українців знаходиться в фільтраційних таборах і тут Зеленський захисник Конституції пише листа з проханням залишити все як є і буде мир. Або Сивохо Сибіга говорить мовою зрадника і негідника безсовісного і його СБУ не арештовує за зраду. Питання чи може Україна перемогти в війні на виживання нації маючи у владі максимально безсовісних зрадників? Історичний приклад є і це УНР там теж було схоже. Результати відомі. Геноцид.
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06.06.2026 13:52 Ответить
Надули, просто нагло обманули!!!! 🤣😂😆
Многоховщик обнуленыш дал в заднюю!!!!🤣😂😆🤪
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06.06.2026 13:53 Ответить
Боже, Боже! Бідний Путін.
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06.06.2026 14:11 Ответить
Ну ніфіга собі, тепер Вова накаже плєшивого фламінами по МаАаскві?
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06.06.2026 14:23 Ответить
Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни
------------------------------------------------------------------------------
Если у путина война провальная (проиграна), то зачем вы давали ему шанс?
"Своих не бросаем"?
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06.06.2026 15:09 Ответить
Если у путина война провальная, то зачем вы давали ему шанс на спасение?
"Своих не бросаем"?
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06.06.2026 15:11 Ответить
Если у путина война провальная, то зачем вы давали ему шанс на спасение?
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06.06.2026 15:12 Ответить
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06.06.2026 15:13 Ответить
Альо, Цензор! Ви взагалі дивитесь, скільки сюди орківських троллів в коменти набігло? Вони більше свохїм Путіним, якого З образив, переймаються. Під виглядом критики влади русаки просто заливають Цензор пропагандою на тему "Зважайте на великого Пу і гадьте на З". Коли вже ця помийка зупиниться?
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06.06.2026 15:37 Ответить
 
 