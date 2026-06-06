Путін втратив шанс вийти з провальної для нього війни, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмова Володимира Путіна від прямих переговорів із Володимиром Зеленським лише посилить тиск на Росію та підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у Х.
"Відкинувши пропозицію Президента Зеленського щодо прямих мирних переговорів, Путін втратив свій шанс вийти з цієї провальної для нього війни. Далі для Росії все буде тільки гірше. Втрати на полі бою невпинно зростатимуть, а поразки ставатимуть дедалі принизливішими. Економіка зануриться ще глибше в рецесію. Буде втрачено більше робочих місць, податки зростатимуть, а інфляція вдарить по найменш захищених верствах населення. У Росії вже немає безпечних місць, які не зазнають далекобійних санкцій України. І їхня інтенсивність лише зростатиме", – йдеться в дописі.
Сибіга додав, що міжнародний тиск на РФ буде посилюватися.
"Міжнародний тиск не ослабне – він ставатиме тільки жорсткішим. Це включатиме використання заморожених активів, заборони на в’їзд та неминучу відповідальність за злочини. Усе це через те, що кремлівський фанатик прагне за будь-яку ціну втриматися при владі й готовий пожертвувати майбутнім власної країни та вбити мільйони людей заради своїх безумних ілюзій. Усе це тому, що Путін не хоче визнати просту істину: він ніколи не досягне своїх цілей на полі бою. Йому краще облишити марні сподівання на падіння України, зменшення підтримки з боку її партнерів чи послаблення тиску на Росію", – додав міністр.
Він застеріг, що Росії все одно доведеться погодитися на дипломатичне врегулювання, але умови будуть набагато гіршими.
"Ця відмова Путіна від миру має призвести до значного посилення міжнародного тиску на Росію та збільшення підтримки України", – резюмував Сибіга.
Що передувало?
- 4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому запропонував йому зустріч.
- У листі Зеленський запропонував Путіну закінчити війну "у форматі між нами й вами" та визначити чітку дату зустрічі. Серед країн, які можуть прийняти таку зустріч, глава держави назвав Швейцарію, Туреччину та країни Арабського світу.
- На час, поки триватимуть переговори, Україна готова повністю припинити вогонь, а моніторинг можуть забезпечити США.
- Хорошим прологом до закінчення війни, вважає президент України, може стати обмін військовополоненими за принципом "всіх на всіх". Також Зеленський наголосив на кроках для повернення цивільних та дітей, які були вивезені протягом війни.
- 5 червня Путін сказав, що зранку "мимохідь" ознайомився з відкритим листом Зеленського, і "ніколи не відмовляв" українському президентові в зустрічі, але проти того, щоб "переливати з пустого в порожнє" та зараз у прямих перемовинах він "не бачить сенсу".
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2026 Вбито сотні тисяч а можливо рахунок пішов на мільйони беручи до уваги що роблять російські фашисти на окупованих територіях України. Десятки тисяч цивільних українців знаходиться в фільтраційних таборах і тут Зеленський захисник Конституції пише листа з проханням залишити все як є і буде мир. Або Сивохо Сибіга говорить мовою зрадника і негідника безсовісного і його СБУ не арештовує за зраду. Питання чи може Україна перемогти в війні на виживання нації маючи у владі максимально безсовісних зрадників? Історичний приклад є і це УНР там теж було схоже. Результати відомі. Геноцид.
Многоховщик обнуленыш дал в заднюю!!!!🤣😂😆🤪