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Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
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Зеленский и Путин должны сами разобраться с урегулированием войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если лидеры Украины и России достигнут мира в войне самостоятельно, без вмешательства Вашингтона. Сам он якобы привел стороны к этим переговорам.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает Цензор.НЕТ.

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О встрече Зеленского и Путина

Американский лидер выразил уверенность, что подготовленные его администрацией компромиссы заставят стороны сесть за стол переговоров в ближайшее время.

"Пусть они с этим разбираются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен", - заявил Трамп.

По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные представители США готовы подключиться к процессу урегулирования войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назвал "слабым" ответ Путина на письмо: Россия не хочет заканчивать войну

Манипуляции с помощью и критика Байдена

В то же время Трамп снова сместил акцент на финансовую сторону вопроса, напомнив, что Вашингтон больше не несет бесплатных убытков из-за поддержки Киева.

"Знаете, мы не тратим деньги. Они на самом деле покупают у нас оборудование по полной цене. Байден дал им все, просто так дал им оружие и все остальное на сотни миллиардов долларов", - пожаловался действующий лидер США, в очередной раз критикуя своего предшественника в Белом доме.

Он повторил, что этой войны "никогда не должно было быть", однако сейчас ее нужно завершить.

В качестве аргумента Трамп снова привел собственные подсчеты потерь на фронте (без разграничения на украинские и российские силы), назвав цифру в 25 000 убитых за последний месяц и резюмировав, что такое количество жертв является абсолютно "неприемлемым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина "не продержалась бы и 1-2 дней" без переданного мной вооружения, - Трамп

Что предшествовало?

  • 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
  • В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
  • На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
  • Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
  • 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".

Автор: 

Зеленский Владимир (24411) переговоры (5817) путин владимир (32558) Трамп Дональд (8174) война в Украине (8407)
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Топ комментарии
+36
Це хороша фраза на випадок, коли ти кругом обісрався, і всі тебе послали на×уй.
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05.06.2026 21:40 Ответить
+26
цікавий розвиток "миротворчості" Трампа - від "за 24 години" до "розбирайтесь самі" 🤔
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05.06.2026 21:41 Ответить
+11
самодур гребаний! ти ж обіцяв за 24 години завершити війну! ще й в ірані обісрався спровокувавши нафтофу кризу! король дебілів на всі віка!
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05.06.2026 21:43 Ответить
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В общем Байден был против, а Трамп нет. Будут прекрасные переговоры.
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05.06.2026 21:39 Ответить
Це хороша фраза на випадок, коли ти кругом обісрався, і всі тебе послали на×уй.
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05.06.2026 21:40 Ответить
рудий послав всіх, взяв лопату та пішов копати тунель імені сєбя красивого між Аляскою та Чукоткою.

.
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05.06.2026 21:48 Ответить
цікавий розвиток "миротворчості" Трампа - від "за 24 години" до "розбирайтесь самі" 🤔
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05.06.2026 21:41 Ответить
Тепер, точно піде грати в гольф
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05.06.2026 22:02 Ответить
Hе розуміє чим ти незадоволений ти хочеш щоб він повернувся назад чи що? Він взагалі не твій президент і не твій наречений. Що ти від нього хочеш? Знайди собі роботу, копай огород та не чипай старого дида. Я розумию що вин в тебе и у шатани наклав, в пидьезди насцяв, и все вкрав 😂
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05.06.2026 22:26 Ответить
24 години)
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05.06.2026 21:43 Ответить
самодур гребаний! ти ж обіцяв за 24 години завершити війну! ще й в ірані обісрався спровокувавши нафтофу кризу! король дебілів на всі віка!
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05.06.2026 21:43 Ответить
Чого Ви пристали до Трампа? Він перед виборами, як і всі брехав про ''24 години''. Всі, хто хоч крапельку знайомий з міжнародним правом знає, що то були понти для наріду. Не може президент чужої країни вирішувати долю українців. Закінчити війну обіцяв Зеленський, закінчив? Що йде на 5 років? Не обманув? Якщо не закінчить війну за 5 років, то піде? Пішов?
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05.06.2026 22:03 Ответить
"Прі чьом здєсь зєльонскій? "
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05.06.2026 22:13 Ответить
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05.06.2026 22:50 Ответить
Вже все давно вирішено, кілька мільйонів кацапів буде знищено і усі українські території будуть деокуповані, а диктатора ***** знищать ЗСУ або свої ж кацапи, тому ніякої зустрічі не потрібно, все йде як і має бути!
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05.06.2026 21:43 Ответить
це ти сома виловив?
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05.06.2026 21:54 Ответить
Той хто виловив сома вже давно депортували в Україну
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05.06.2026 21:55 Ответить
+++
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05.06.2026 22:13 Ответить
Європа буде проти і вимагатиме залучити свого представника. Обиратиме його декілька років, потім скаже що це неможливо і треба воювати далі. Це вже було з їх "гарантіями безпеки".
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05.06.2026 21:44 Ответить
Слабкий президент в США це небезпека для всього світу. А Трамп саме такий. Наче він всьому світу мститься за нелюбов до нього. Здається його таки ніхто і ніколи не кохав по справжньому і сам він ніколи не знав, що таке любов і вже не знатиме. Пустота в середині Трампа має тенденції до поглинання всього його з головою. Навіть бабло його більше не тішить.
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05.06.2026 21:44 Ответить
Трамп все робить на благо США. Не потрібно слухати, що він говорить.
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05.06.2026 22:17 Ответить
Або «благо», або «США» треба брати в лапки.
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05.06.2026 22:28 Ответить
США зрозуміли, що не потягнуть більше бути наддержавою, і повертаються до доктрини Монро. Трамп просто виконавець цього плану.
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05.06.2026 22:36 Ответить
рудий забув, що він цю війну вже закінчив за 24 години після своєї інаугурації, хтось йому нагадайте!
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05.06.2026 21:46 Ответить
TACO
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05.06.2026 21:48 Ответить
Що може для України підписати чи вирішити Зеленський? Ми вже побачили, що все, що він не робив було не на користь України і він постійно помилявся з першого дня, чи робив це навмисне. Я від його дій нічого доброго не чекаю, а навпаки - де він, там все найгірше. Це доведено часом.
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05.06.2026 21:48 Ответить
Може підписати "безпекову угоду" без безпеки і без угоди (як майже три десятки підписань до цього), може підписати продаж чогось реального (руда, газ, нафта, розробки) комусь в обмін на "ніщо" або "суперпотужновелике ніщо" (як з рідкісноземельними металами), може підписати "домовленіть домовлятися у майбутньому, якщо домовленості будуть тоді договороздатними" або ще щось подібне "ні-про-що"...
Все інше зіпсує рейтинги, за якими воно слідкує ретельніше, ніж за ситуацією на фронті.
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05.06.2026 21:57 Ответить
"Нехай вони з цим розбираються..." Джерело: https://censor.net/ua/n4006971
"Знаєте, ми не витрачаємо гроші. Вони насправді купують у нас обладнання за повну ціну." Джерело: https://censor.net/ua/n4006971

"Вони"??? Тобто трампон каже, що продає зброю чи її частини московитам???
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05.06.2026 21:49 Ответить
Рыжий педофил включает дурака
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05.06.2026 21:49 Ответить
Політика Трампа суттєво послабила оборонні можливості України та розв'язала руки путіну для посилення повітряного терору, проте повного дипломатичного та військового вакууму не сталося завдяки жорсткій позиції американського Конгресу та активізації допомоги з боку Європейського Союзу.
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05.06.2026 21:51 Ответить
На цьому тижні в Конгресі були слухання з рубіо. На питання конгресмена до рубіо про те як так сталося, що відібравши ядерну зброю в обмін на забов'язання США захищати Україну, адміністрація Трампа під керівництвом рубіо ЗРАДИЛА не тільки Україну, а і США нівелювавши будь які забов'язання США в Світі, заклавши основи повної недовіри до США в майбутньому. Трамп кинув Україну, наплювавши на забов'язання і зрадив інтересам США в Європі.
На що рубіо дав відповідь яка всіх шокувала. Він сказав, що це не так(увага!!), бо зброю Трамп продає Україні, а не росії, бо Трамп ввів санкції не проти України, а проти росії. Нащо конкресмени мало не освистали його за його лицемірство. Мало того йому вказали, що саме трамп максимально пом'якшує санкційний тиск,а на торгівлю нафтою зовсім їх зняв.
Рубіо теж продав душу пеклу.
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05.06.2026 22:14 Ответить
Kадрова політика Трампа базується виключно на принципі абсолютної особистої відданості, а не на професійній компетентності.
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05.06.2026 22:23 Ответить
Все? - вмиває руки
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05.06.2026 21:52 Ответить
Він нічого путнього тими руками не робив.
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05.06.2026 22:20 Ответить
Думав- тільки у нас клоун...-помилявся..!
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05.06.2026 21:52 Ответить
Мудило.

Хай би тепер хоч не заважав постачанню ракет, набоїв і іншої потрібної військової допомоги.
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05.06.2026 21:53 Ответить
Теперь уже всем понятно почему трамп не получит нобелевскую премию мира...
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05.06.2026 21:57 Ответить
Тьху ,почути таке від того хто зупиняє війни за 24 години, потім починає свою і не знає що з нею робити!
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05.06.2026 21:57 Ответить
Так ти ж рудий чорт кричав, що закінчиш цю війну за 24 години
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05.06.2026 21:58 Ответить
саме цей прорашистський американський холуй "трампло" в Анкориджі погодив з куйлом зміст нинішньої відповіді рашистського кровопивці української крові "не бачу сенсу в закінченні війни",
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05.06.2026 22:00 Ответить
Тобто:
Хай Зе сам відповідає за "шашлики".
Хай ***** сам вирішує коли закінчити війну.
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05.06.2026 22:01 Ответить
Ну то зтули писок і іди нах
нічого корисного для України не зробив тільки ляпає на користь параші
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05.06.2026 22:04 Ответить
цікавий феномен людство спостерігає останні років 20 - ядерна зброя породила політиків-даунів, які вважають, що у них є пугало, від якого відразу всі мають падати перед ними ниць, тому нічого тут "умнічать" і розводити дипломатію, в результаті до 2026 року всі ядерні країни зібрали у керівництві рідкісних ушльопків. біда в тому, що ці ушльопки сильно занервували, коли ЗСУ почало демонструвати ефективність дешевих дронів, і цим показали, що ядерне стримування вже неактуальне, недарма алкодмітрій при путлєрі все частіше впадає в ядерний раж.
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05.06.2026 22:07 Ответить
Може воно і краще. Аби зброю давали, старлінки робили і розвіддані приходили. А з таким дураком краще хай американці розбираються
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05.06.2026 22:13 Ответить
Трамп, разберемся с парашей. Потолм придет параша 2-ва. . Помоги мне.
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05.06.2026 22:14 Ответить
один обіцяв "заглянуть в глаза путіну і дагаваріцца пасрєдінє", "єслі нє астанавлю вайну то уйду" (пасрєдінє дагаваріцца с ****** йому не дали ЗСУ та добровольці з волонтерами у лютому-березні 2022), інший бахвалився що за добу зупинить війну в Україні, третій розповідав що захопить Україну за три дня і теж обісрався. Проблема всіх цих трьох покидьків одна - всі вони не знали і не знають український народ, ніхто з цих трьох не є частиною українського народу, всі вони зверхньо та зневажливо ставились до українського народу. Тому всі троє і обісрались. І все б воно нічого, але один з цих трьох, нажаль, з 2019 імітує та удає українського президента, яким він ніколи не був, не є і вже не буде, навіть, якщо напялить на себе сто вишиванок та триста кальсон а-ля мілітарі...
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05.06.2026 22:15 Ответить
Короче тремпон оставил двух дебиков воевать дальше воюем еще два три года
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05.06.2026 22:18 Ответить
Ніщо знову щось там прокукурікало.
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05.06.2026 22:18 Ответить
цю війну почав негр Обама та путін у 2014 му (заборона для ЗСУ боронити Крим та Донбас) за домовленстію. а зараз просто легімітизація проданих штатами теріторій кацапстану
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05.06.2026 22:19 Ответить
Трампон Трампакс и Хаменеи должны сами решить свои проблемы!!!!!!!
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05.06.2026 22:23 Ответить
премію цьому довбню, шнобилевську
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05.06.2026 22:25 Ответить
Трамп не проти, Трамп проти, Трамп за. Ніякого реального результату, крім акустичного шуму, його висловлювання не мають.
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05.06.2026 22:28 Ответить
і не будуть мати, якщо це недоробло все зводитиме до протистояння Зеленського і *****. І повністю ігнорувати саму суть війни між Україною і касапами;... хоча, він про ту суть навіть не здогадується.
Він погано вчився в школі та в суворовскому ліцеї і не знає, що таке війни в колишній імперії між метрополією та колонією.
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05.06.2026 22:52 Ответить
Нарешті на діда пігулки подіяли
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05.06.2026 22:32 Ответить
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05.06.2026 22:35 Ответить
...а ми з європейцями з однієї сторони і китайці з іншої подбаємо, аби сторонам не хотілося за стіл переговорів.
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05.06.2026 22:45 Ответить
Тампакс, може ти вже зрозумів, як що б тебе на світі не існувало, то і війни, швидше за все б також не існувало! Чи ти такий розумний, "рахуйєш" = ) вважаєш, що ти не входив у плани *****? Шльондра поросяпсинна!
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05.06.2026 22:48 Ответить
Стендапер Комісаренко влучно про Чикчирика сказав фразу,а вона підходить і рудому покидьку("ну усьо,я полєтєв"(Зіскочило гімно руде.Але він кинув не лиш Україну,а й *****.
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05.06.2026 22:52 Ответить
Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Источник: https://censor.net/ru/n4006971
П#здобол)))
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05.06.2026 23:04 Ответить
Для Трампа друг Владимир залишиться «хорошим человеком», навіть коли в прямому етері закусуватиме немовлям.
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05.06.2026 23:06 Ответить
PEAS DO BALL
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05.06.2026 23:10 Ответить
 
 