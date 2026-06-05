Зеленский и Путин должны сами разобраться с урегулированием войны в Украине, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если лидеры Украины и России достигнут мира в войне самостоятельно, без вмешательства Вашингтона. Сам он якобы привел стороны к этим переговорам.

Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает Цензор.НЕТ.

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О встрече Зеленского и Путина

Американский лидер выразил уверенность, что подготовленные его администрацией компромиссы заставят стороны сесть за стол переговоров в ближайшее время.

"Пусть они с этим разбираются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен", - заявил Трамп.

По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные представители США готовы подключиться к процессу урегулирования войны.

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Манипуляции с помощью и критика Байдена

В то же время Трамп снова сместил акцент на финансовую сторону вопроса, напомнив, что Вашингтон больше не несет бесплатных убытков из-за поддержки Киева.

"Знаете, мы не тратим деньги. Они на самом деле покупают у нас оборудование по полной цене. Байден дал им все, просто так дал им оружие и все остальное на сотни миллиардов долларов", - пожаловался действующий лидер США, в очередной раз критикуя своего предшественника в Белом доме.

Он повторил, что этой войны "никогда не должно было быть", однако сейчас ее нужно завершить.

В качестве аргумента Трамп снова привел собственные подсчеты потерь на фронте (без разграничения на украинские и российские силы), назвав цифру в 25 000 убитых за последний месяц и резюмировав, что такое количество жертв является абсолютно "неприемлемым".

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