Зеленский и Путин должны сами разобраться с урегулированием войны в Украине, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если лидеры Украины и России достигнут мира в войне самостоятельно, без вмешательства Вашингтона. Сам он якобы привел стороны к этим переговорам.
Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One, передает Цензор.НЕТ.
О встрече Зеленского и Путина
Американский лидер выразил уверенность, что подготовленные его администрацией компромиссы заставят стороны сесть за стол переговоров в ближайшее время.
"Пусть они с этим разбираются. Именно я привел их к этой позиции, и думаю, что это будет урегулировано. Думаю, мы приближаемся к моменту, когда вопрос между Россией и Украиной должен быть решен", - заявил Трамп.
По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и другие высокопоставленные представители США готовы подключиться к процессу урегулирования войны.
Манипуляции с помощью и критика Байдена
В то же время Трамп снова сместил акцент на финансовую сторону вопроса, напомнив, что Вашингтон больше не несет бесплатных убытков из-за поддержки Киева.
"Знаете, мы не тратим деньги. Они на самом деле покупают у нас оборудование по полной цене. Байден дал им все, просто так дал им оружие и все остальное на сотни миллиардов долларов", - пожаловался действующий лидер США, в очередной раз критикуя своего предшественника в Белом доме.
Он повторил, что этой войны "никогда не должно было быть", однако сейчас ее нужно завершить.
В качестве аргумента Трамп снова привел собственные подсчеты потерь на фронте (без разграничения на украинские и российские силы), назвав цифру в 25 000 убитых за последний месяц и резюмировав, что такое количество жертв является абсолютно "неприемлемым".
Что предшествовало?
- 4 июня президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к диктатору РФ Владимиру Путину, в котором предложил ему встречу.
- В письме Зеленский предложил Путину закончить войну "в формате между нами и вами" и определить четкую дату встречи. Среди стран, которые могут принять такую встречу, глава государства назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
- На время переговоров Украина готова полностью прекратить огонь, а мониторинг могут обеспечить США.
- Хорошим прологом к окончанию войны, считает президент Украины, может стать обмен военнопленными по принципу "всех на всех". Также Зеленский подчеркнул шаги по возвращению гражданских лиц и детей, которые были вывезены в ходе войны.
- 5 июня Путин сказал, что утром "мельком" ознакомился с открытым письмом Зеленского и "никогда не отказывал" украинскому президенту во встрече, но против того, чтобы "переливать из пустого в пустое", и сейчас в прямых переговорах он "не видит смысла".
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Все інше зіпсує рейтинги, за якими воно слідкує ретельніше, ніж за ситуацією на фронті.
"Знаєте, ми не витрачаємо гроші. Вони насправді купують у нас обладнання за повну ціну." Джерело: https://censor.net/ua/n4006971
"Вони"??? Тобто трампон каже, що продає зброю чи її частини московитам???
На що рубіо дав відповідь яка всіх шокувала. Він сказав, що це не так(увага!!), бо зброю Трамп продає Україні, а не росії, бо Трамп ввів санкції не проти України, а проти росії. Нащо конкресмени мало не освистали його за його лицемірство. Мало того йому вказали, що саме трамп максимально пом'якшує санкційний тиск,а на торгівлю нафтою зовсім їх зняв.
Рубіо теж продав душу пеклу.
Хай би тепер хоч не заважав постачанню ракет, набоїв і іншої потрібної військової допомоги.
Хай Зе сам відповідає за "шашлики".
Хай ***** сам вирішує коли закінчити війну.
нічого корисного для України не зробив тільки ляпає на користь параші
Він погано вчився в школі та в суворовскому ліцеї і не знає, що таке війни в колишній імперії між метрополією та колонією.
П#здобол)))