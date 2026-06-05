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Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
6 162 88

Украина "не продержалась бы и 1-2 дней" без переданного мной вооружения, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что без военной поддержки со стороны Вашингтона и лично предоставленного им вооружения в начале войны Украина перестала бы существовать через "1–2 дня".

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

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О помощи Украине

Глава Белого дома в очередной раз решил напомнить о своем предыдущем сроке, подчеркнув, что именно при его президентстве Украина начала получать серьезную оборонную помощь. При этом Трамп эмоционально описал первые недели большой войны, хотя во время рассказа не смог вспомнить название американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

"Без вооружения, которое я им предоставил, Украина не продержалась бы и одного-двух дней. Помните те противотанковые ракеты? Когда российские танки застряли в грязи? И они их обошли и "Бум! Бум! Бум!". И они были предоставлены вашим покорным слугой. Я говорил: "Обама дал им простыни, а Трамп дал им... противотанковые... самое смертоносное оружие", - заявил Трамп, так и не упомянув слово "Джавелин" (Javelin).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Было бы замечательно, если бы Зеленский и Путин встретились. Они должны это сделать, - Трамп

Америка как единственная залог выживания Украины

Трамп добавил, что сегодняшнее сопротивление Украины России и сама возможность вести борьбу за свою независимость являются якобы исключительно заслугой США.

"Без наших военных (инструкторов, - ред.) и нашего вооружения Украина не существовала бы сегодня, чтобы вести борьбу", - резюмировал действующий президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей США вопреки Трампу поддержала новую военную помощь для Украины и санкции против РФ

Автор: 

помощь (8341) США (29521) Трамп Дональд (8174) война в Украине (8407)
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Топ комментарии
+31
Ти про "три" джавеліна?
І чого кожен маразматик певен, що ніхто нічого не пам'ятає?
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05.06.2026 00:10 Ответить
+22
Ні. Ті Джавеліни на лінії зіткнення згідно умов поставки використовувати було заборонено. Він про меч джедая, або Зірку смерті. Фантазує він.
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05.06.2026 00:18 Ответить
+21
Хвали мене моя губонько....дебила кусок... Слава Україні !!!
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05.06.2026 00:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ти про "три" джавеліна?
І чого кожен маразматик певен, що ніхто нічого не пам'ятає?
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05.06.2026 00:10 Ответить
Ні. Ті Джавеліни на лінії зіткнення згідно умов поставки використовувати було заборонено. Він про меч джедая, або Зірку смерті. Фантазує він.
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05.06.2026 00:18 Ответить
ну чому ж три? Тридцять сім комплексів передали. Ними і стримували всі наступи російських військ на півдні, сході та півночі. Ну і ще багнюка, по якій поїхала російська бронетехніка. Але багнюка то вже була наша.
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05.06.2026 00:30 Ответить
Тому і "три", що хоч 3, хоч 33 - кількість недостатня для стримування всіх колон.
Цей поц свідомо замовчує усі рейси ВПС США до України, які курсували як кур'єри впродовж декількох місяців до лютого 2022. І саме ті поставки багато чого змінили.

Але ж, то "клятий Байден".
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05.06.2026 00:45 Ответить
це нормально заходить для більшості людей, як і легенда про п'ять хлібів і дві рибини.
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05.06.2026 01:03 Ответить
По-перше про хліб та рибу то правда так усе й було По-друге тобі певно гарно заходять легенди про бабуїнопращурів та випадкове зародження життя.як вчили нас кацапи "труд сделал с абізьяни человека".
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05.06.2026 06:13 Ответить
"то правда так усе й було" - і в суді готові свідчити, як очевидець? 😂
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05.06.2026 08:51 Ответить
У вас є сумніви в історичності Біблії?Тоді приведіть конкретні факти.
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05.06.2026 08:54 Ответить
Наведіть конкретний факт існування будь-якого з богів, тоді продовжимо.
Вашу Біблію вважаю збіркою повчальних оповідань, маючих таку саму історичну основу, як і народні казки.
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05.06.2026 09:09 Ответить
Існує багато доказів існування Бога наприклад докази Форми Аквінського.

1.Доказ через рух (Космологічний)Спостерігаючи за світом, ми бачимо, що все перебуває в русі. Будь-який рух спричинений чимось іншим. Оскільки ланцюжок причин не може тривати нескінченно, мусить існувати Першодвигун, який сам залишається нерухомим. Цей Першодвигун - Бог.

2.Доказ від діючої причиниУсе у світі має свою причину. Ніщо не може бути причиною самого себе, бо інакше воно мало б існувати раніше за себе. Ланцюг причин і наслідків веде до Першопричини, яка не має іншої причини, що передує їй. Ця безпричинна Першопричина - Бог.

3.Доказ від необхідностіРечі у світі є «випадковими» (контингентними) - вони можуть існувати, а можуть і не існувати (виникають та зникають). Якби все було таким, колись міг би настати момент, коли не існувало б нічого. Тому має існувати щось, існування чого є необхідним саме по собі, а не залежить від чогось іншого

4.Доказ від ступенів досконалостіУ світі ми бачимо різні прояви добра, краси, істини та інших якостей (щось є кращим, щось гіршим). Порівняння можливе лише тоді, коли існує абсолютний еталон цих якостей. Отже, має існувати Абсолютна Досконалість, яка є джерелом і мірилом усіх досконалостей. Цей Абсолют - Бог.

5.Доказ від доцільності (Телеологічний)Навіть нерозумні природні об'єкти діють закономірно та цілеспрямовано для досягнення найкращого результату. Подібно до того, як стріла летить у ціль тільки тоді, коли її спрямував лучник, так і процеси в природі потребують керівного Розуму. Цей Вищий Розум, що упорядковує Всесвіт, - Бог.

Якщо нічого не зрозуміли з прочитаного є ютуб канал GNOSIS у роліку Бог есть все детально пояснюється,подивіться вам буде корисно.
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05.06.2026 09:21 Ответить
Всі ці "докази" притягнуті за вуха, тому не мають ніякої ваги в очах того, хто має власний розум.
Як не пояснюй та не обгрунтовуй казку, вона лишається казкою.
От поясніть, навіщо ваш Бог дав людям ікла? Щоб що? Виключно з естетичних мотивів?
Якщо нічого не зрозуміли з прочитаного є школа і багато наукової літератури, де можна дізнатися, навіщо у хижаків розвинулися ікла. І чому у травоїдних їх немає. Ваш Бог створив людину для того, щоб вона наздоганяла та вбивала свою жертву? Утримуючи іклами...
Не тягніть на форум свого Бога, і ніхто не буде вас повчати щодо еволюції.
Хочете вірити у "Вищий Розум" - на здоров'я, дивіться свої роліки, а мені це точно не потрібно, з казками я розпрощався років 40-45 тому.
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05.06.2026 09:51 Ответить
Найкращий доказ неіснування бога це те, що існує ***** і іже...
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05.06.2026 10:19 Ответить
Конкретний факт у вас перед очима - це наш світ створений для життя людини.
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05.06.2026 09:22 Ответить
Життя Ісуса: Історичність існування Ісуса Христа підтверджується не лише самими Євангеліями, а й нейтральними античними істориками. Римські автори (Тацит, Светоній) та юдейський історик Йосип Флавій згадують про Ісуса як про реальну особу та лідера нового релігійного руху.
Реалії епохи: Діяння апостолів та Євангелія дуже точно описують політичну структуру Римської імперії I століття, географію міст Малої Азії, морські шляхи, адміністративні посади та суспільні настрої того часу. Археологічні знахідки постійно доводять точність згадок про таких осіб, як Понтій Пилат або Ірод Великий.
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05.06.2026 09:06 Ответить
Доречі, ті самі археологічні знахідки регулярно підтверджують існування в минулому планети динозаврів. Чому Ной їх не врятував?
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05.06.2026 09:12 Ответить
Мабуть тому що до того часу вони вже вимерли.Тепер моя черга задавати питання Що з'явилося раніше курка чи яйце?
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05.06.2026 09:24 Ответить
Відповідь тут дуже проста,- раніше з'явилася ікра! 😂
А далі - проста/складна біологія, мутації, еволюція. Але ж це для вас казка, як для мене Біблія.
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05.06.2026 09:56 Ответить
І вважати що натовп нагодований!
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05.06.2026 08:46 Ответить
А хтось пам'ятає, що ці Джавелини були передані тільки після скандалу та першого імпічменту, бо Доня ними шантажував Зелю, щоб той скомпроментував Байдена-молодшого?
А те, що вони були передані під обов'язок зберігати їх на протилежному від бойових дій боці України і ні в якому разі їх не застосовувати у бою?
Мабуть оті "сувеніри від трумпа" і досі гниють на Яворівському полигоні, а в перші дні війни була застосована зброя від Байдена, який встиг пригнати в Україну до 24 лютого 2022 кілька літаків із бойовими ништяками, у тому числі і з джавелинами!
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05.06.2026 09:15 Ответить
Не три. Трамп передав 360 ракет та 37 пускових за два транші, але основну кількість, а це понад тисячу одиниць передала вже адміністрація Байдена. Під час наступу на Київ 80% ворожої техніки знищила українська артилерія. Джавеліни теж були надзвичайно корисними і 280 одиниць кацапської техніки було знищено з них. Кацапів "зустрічали" ще й британські переносні установки та наші "стугни".
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05.06.2026 02:12 Ответить
P.S. Всього протягом наступу на Київ і відступу (лютий-квітень 2022) бул знищено більше 1000 одиниць російської техніки. Ще частина була покинута при відступі.
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05.06.2026 04:40 Ответить
Нічого собі, "частина"! Коли на початку квітня 2022 року, по Чернігову прогриміла гусеницями, танкова рота І Сіверської бригади, то з десяти танків, ШІСТЬ були трофейними! Я, спочатку, аж налякався - бо кинув оком "професійно". А танки - в "болотному" камуфляжі. "Прорвалися!" І лише потім звернув увагу на прапори на баштах... Жовто-блакитні, та червоно-чорний... А скільки затрофеїли БМП, БТР, ЗРК!!!
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05.06.2026 05:11 Ответить
Хвали мене моя губонько....дебила кусок... Слава Україні !!!
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05.06.2026 00:12 Ответить
голосування в Конгресі тобі в поміч, рудий уйобку, в допомозі Україні

.
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05.06.2026 00:13 Ответить
він накладе вето
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05.06.2026 02:05 Ответить
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05.06.2026 00:14 Ответить
убилнах
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05.06.2026 10:06 Ответить
Укарїна давноб вдавила русню, якби не ти, гнида (ой)бана...
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05.06.2026 00:14 Ответить
*просто дав п'ятничну об'яву під перші два дні Мого творіння.
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05.06.2026 00:14 Ответить
Ой нехай не піздить старий долбойоб, Україна і без його допомоги виграла війну та доведе її до кінця!
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05.06.2026 00:16 Ответить
для Трампа

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05.06.2026 00:18 Ответить
А Ширяєв таки правий був, що скоро Трампло буде примазуватись до нашої перемоги. А так, таки да, без Трампла і нас, і Ізраїлю не було б . Може, без Трампла хоч Римська імперія була? Але то не точно.
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05.06.2026 00:21 Ответить
З січня 2017 по січень 2021 року Адміністрація США погодила та передала Україні загалом 47 пускових установок та 360 ракет до протитанкових комплексів Javelin.

Танунах.
Тобто, Трамп вважає, що можна вколошкати армію Роісі 47 джавелінами?
Ану хай спробує Іран 47 джавелінами перемогти.
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05.06.2026 00:23 Ответить
"Без наших військових (інструкторів, - ред.) та нашого озброєння Україна б не існувала сьогодні, щоб вести боротьбу", - резюмував чинний президент США.

Колишній президент - Байден, не дозволяв використовувати американську зброю по військовим цілям в рф, бо буде "ескалація"...Хоча, була можливість нанести удари по тим же аеродромам і зменшити кількість жертв серед цивільних. Нинішний, вимагає поступок від України, бо буде "ескалація"...

Можливо, Україна існує зараз не "завдяки", а всупереч діям США?
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05.06.2026 00:24 Ответить
Ага. Розкажи як 100 джавелінів зупинили 3000 рашистських танків. Наскільки пам'ятаю Nлави тоді відіграли більшу роль щоб зупинити рашистські колони
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05.06.2026 00:24 Ответить
Да і то ті Джавеліни передав не Тромб а американські конгресмени які тримали Тромба за руки який все пручався і хотів допомогти Ху'йлу.
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05.06.2026 00:26 Ответить
Навіть не 100, а вдвічі менше.
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05.06.2026 00:29 Ответить
Вроді би +-70 штук тоді в пресі цифра ходила. І це ракет. А пускових біля 30 шт
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05.06.2026 00:36 Ответить
47
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05.06.2026 00:37 Ответить
але перші танки під Глуховом були підбиті Джавелінами . не знаю їх походження хто давав але це факт .
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05.06.2026 01:00 Ответить
"Джавеліни" - це "списи"... А НЛАВи та "Карл-Густави" - це короткі кинджали. Били на коротку відстань. Але точніше... Враховуючи, що Чернігівщина, переважно, лісиста, і зарості підступали під самі дороги - дальні постріли не завжди потребувалися... Били "на коротку". І стріляв кожен кущ...
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05.06.2026 05:18 Ответить
Та Ти вже заіпав. То байден винуватий бо надав озброєння та гроші, то тепер це ти нам все дав.
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05.06.2026 00:42 Ответить
А ще пуйловські танки застрягли в багнюці, тому, що не поїхали по новим дорогам, які спеціально для цього були побудовані зейлом.
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05.06.2026 00:52 Ответить
Про які, Б, простирадла він несе?????
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05.06.2026 00:48 Ответить
І знову свіжа порція цього месіанського марення від головного «рятівника всесвіту»! Ну все, вмикайте фанфари і падайте на коліна, бо це руде чудило знову вийшло на арену свого нескінченного цирку і заявило, що без нього Україна «не протрималася б і одного-двох днів». Мовляв, він дав нам якусь супер-пупер смертоносну зброю, назву якої, правда, у своїй епічній промові забув, тому просто імітував звуки дитячої інтриги: «І вони туди - і Бум! Бум! Бум!». Ну просто геній військової експертизи, рівень - бог пісочниці! Від цього щоденного шоу «Кваки-Задаваки», де сонце сходить тільки тому, що він дозволив, уже чесно нудить. Людина на повному серйозні впевнена, що мільйони українців, волонтери і ЗСУ в лютому 22-го просто стояли і чекали, поки він особисто, сидячи на золотому унітазі в Мар-а-Лаго, розганяв російські танки ********** клюшкою для гри у гольф погрозливо повторючи як заклинання своє «бум-бум-бум!!!» . А тепер давайте знімемо з цього нарциса корону який б'є себе п'ятою в груди, кричить про свою історичну роль і подивимося на реальні цифри, від яких його величне ЕГО має просто луснути. За всю свою каденцію він погодив продаж аж... 47 пускових установок «Джавелін» і аж 360 ракет до них. Стривайте, не смійтеся завчасно! Головний прикол у тому, що він підписав цей контракт із жорсткою умовою: тримати комплекси на складах на заході України і ні в якому разі не везти на фронт. Це ж просто стратегічний шедевр! Уявляєте, як навесні 2018 року російські генерали плакали від страху, знаючи, що десь під Львовом у ящиках лежать цілих 47 трубок, які їм заборонено показувати? А коли в січні 2022 року пахло великою війною, американці докинули ще близько 300 ракет. ось І от тепер це чепушило на серйозних щах запевняє, що саме ці кілька десятків установок, які роками припадали пилом у тилу, зупинили навалу тисяч російських танків, що перли одночасно з п'яти напрямків - від Білорусі до Криму! Ну звісно, 47 «Джавелінів» на всю країну - це ж якраз по три штуки на кожну область, чиста математика перемоги! Такої тактичної магії світ ще не бачив. Насправді ворожу броню палила мужність наших пацанів і тисячі шведських NLAW, гранатометів та тих самих «Джавелінів», які масово полетіли в Україну вже перед самим вторгненням і під час нього, коли Донні взагалі-то вже рік як безтурботно грав у гольф на пенсії. ........Від цього дебілкуватого шоу вже справді нудить. Щодня одне й те саме: «Якби не я, то сонце б не зійшло», «Якби я був президентом, Путін би злякався і плакав», «Тільки завдяки мені людство ще існує». Це вже навіть не смішно, це викликає глибоку огиду,нудоту і втому. Він перетворив трагедію великої війни, де гинуть тисячі людей, на свій особистий дешевий стендап для неосвіченої публіки в американській глибинці. Рівень дешевої брехні та самовихваляння цього рудого блазня вже давно пробив дно, але він вперто продовжує копати вглиб. Ну що ж, чекаємо на наступну серію, де він, мабуть, розкаже, що особисто винайшов порох і заснував Київ. Вже не має сил ані сміятись ані плакати з цього дебілкуватого шоу... І сил терпіти це теж немає, але принаймні ми знаємо ціну його «бум-бум-бумам».
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05.06.2026 00:49 Ответить
NLAW - британські. Шведські - "Карл-Густав"...
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05.06.2026 05:21 Ответить
"І створив Господь землю за шість днів,а я Україну- за два!"
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05.06.2026 00:55 Ответить
Краще скажи, https://interfax.com.ua/news/general/1173760.html про що ти за спиною України домовився з ****** в Анкоріджі, за які умови капітуляції України йшлося?
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05.06.2026 00:57 Ответить
Тобто це заслуга не тисяч мужніх українських воїнів а цієї мерзоти ?
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05.06.2026 01:24 Ответить
"Бум! Бум! Бум!" - 🥳😁😁😁
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05.06.2026 01:28 Ответить
Стосовно першої каденції трампа і ухвалення ним рішення про поставку Javelin в Україну, про це, і про "маленький" нюанс поставки тоді Javelin-ів далі по тексту:

"Американські ЗМІ назвали тих, хто вмовив Трампа схвалити рішення щодо Javelin для України"

30 Березня 2018

" ... Зокрема, екс- держсекретар США Рекс Тіллерсон доклав чимало зусиль, поки переконував хазяїна Білого схвалити Javelin. ..."
"... За інформацією посадовців, Тіллерсон запланував зустріч з Трампом для обговорення плану після того, як команда з нацбезпеки схвалила його минулого літа, і він порушував дане питання під ча постійних зустрічей впродовж наступних декількох місяців. ..."
"... Також відзначається, що спочатку Трамп висловлював занепокоєння, що це "загострить напруженість з Росією та призведе до більш ширшого конфлікту".
"Він (Трамп, - Ред.)також бачив Україну як проблему для Європи та задавався питанням, чому він повинен був з цим щось робити. І він наполягав, щоб Україна купувала озброєння в США, а не отримувала його безкоштовно", - розповіли посадовці.

"Тіллерсон просто вмовив його", - повідомив посадовець адміністрації Трампа.... "

https://tyzhden.ua/amerykanski-zmi-nazvaly-tykh-khto-vmovyv-trampa-skhvalyty-rishennia-shchodo-javelin-dlia-ukrainy/

Тобто, гарно спрацював тоді діпстейт США, і допомога у вигляді Javelin була надана, але з трампівським "але", про зберігання цієї зброї на складах.. :

"США бояться, щоб ракети Javelin не потрапили до Росії - ЗМІ"

5 січня 2018

" ... летальна зброя США - протитанкові комплекси Javelin - нібито буде зберігатися на складах ЗСУ в пунктах постійної дислокації, розташованих далеко від фронту.
А американські солдати, які тренують українських військових на Яворівському полігоні і незабаром можуть бути направлені також на полігони в центральній Україні, будуть регулярно перевіряти збереження цієї зброї і стежити за її кількістю.
Відзначається, що така умова Вашингтона щодо ракет Javelin обумовлена побоюваннями, що ця зброя може потрапити в руки ворога, якщо ЗСУ вирішать використовувати її для наступальних операцій."
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/05/7167558/
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05.06.2026 01:35 Ответить
Особливо зачіпило трампівське "але" стосовно поставок тоді Javelin про :

"... побоюваннями, що ця зброя може потрапити в руки ворога, якщо ЗСУ вирішать використовувати її для наступальних операцій." "

Бо "всі в світі знають" , що Javelin, це суто наступальна зброя. )

А скільки тут московитських ботів було за трампа , який "завалить зброєю Україну" , якщо трампа оберуть президентом США, скільки лайна вилито було на Байдена, який з вересня 2021 року почав активно постачати зброю в Україну, незважаючи на те, що з України від всіх з команди "зе", звучало що "нічого не буде", що всі попередження від країн які і зараз допомагають Україні то все "провокації", "популізм", а арахамія взагалі обзивав солідні видання, що вони "хуже скабєєвої", за те що неодноразово наголошували "що буде, і треба готуватись".
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05.06.2026 01:50 Ответить
Так там же байден тоді був в не Трамп...
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05.06.2026 01:54 Ответить
"Там "це стверджувальне слово до запитання "де", може доречніше слово "тоді", яке відповідає на питання "коли" ?

До слова, який період часу маєтьсяна увазі ?

Бо поставки Javelin-ів, були під час першої каденції трампа
(з нюансом правда від трампа, що Javelin-и поставлених при трампі, мають зберігатись на складах ЗСУ на заході України, а їх використання ,тільки в навчальних цілях, а потім назад на склад, щоб ненароком, військо України, не почало застосування Javelin "в наступальних дітях" (таке формулювання було, від трампа, нічого не поробиш), і ненароком, Javelin-и не потрапили при наступальних діях в лапи московії. Тобто бойове застосування, трампом було по суті заборонено.)
,, а потім плстачання було, з вересня 2021 року і ще активніше в грудні 2021 року, під час каденції Байдена,
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05.06.2026 02:16 Ответить
якби не цей покидьок
війна би вже скінчилась
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05.06.2026 02:24 Ответить
Знов приступ манії вєлічія в діда-і це керує сша-дуже тяжкий випадок
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05.06.2026 02:59 Ответить
я так розумію, що трамп розказує як він віддав зєлєнскому свій персональний даггер
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05.06.2026 03:47 Ответить
Президент США бреше в вічі всьому людству. Це можливо було робити 300 років тому назад розсилаючи листи достовірність яких було дуже важко, довго і часто неможливо перевірити. Зараз інформація про будь які події стає відомою за хвилини в будь якіій частині світу з багатьох незалежних джерел. Трамп дійсно не розуміє стану речей бо його деменція стрімко прогресує. Це навіть не дезінформація. Це просто банальна і тупа до неможливості брехня.
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05.06.2026 04:31 Ответить
Клінічний нарцисизм - це такий діагноз, при якому пацієнт живе у власному світі, де він той, кого сам собі вигадав: найрозумніший, найвеличніший, найвродливіший. Він навіть не бреше - він так бачить. А якщо це не співвідноситься з реальним світом, то не його проблема, а проблема світу.
А ми це їмо ложками...

Спасибі мешканцям Техаса/Канзаса за президента-тридвараса!
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05.06.2026 09:40 Ответить
А де його обіцянка завершити війну в Україні? Пістобол старий!
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05.06.2026 05:00 Ответить
Дик українці ж не захотіли здаватися, а отже винні українці
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05.06.2026 08:59 Ответить
А хто ж тоді відмінив усю допомогу Україні, як тільки заїхав в Білий Дім удруге?
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05.06.2026 05:05 Ответить
Його прокладка, Джонсон, зробив це ще за пів року до обрання рудого президентом.
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05.06.2026 09:01 Ответить
Якийсь заєць хвалько 🤑
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05.06.2026 06:06 Ответить
Здається мені, він казав, що закінчить війну за 1-2 дні. А оно он як вийшло. Рідкісний пізд...бол.
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05.06.2026 06:16 Ответить
Обіцяв закінчити за 24 години.
😂😂
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05.06.2026 08:36 Ответить
Якби в 90-х не забрали ядерну зброю, то не довелося б давати джавеліни.
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05.06.2026 06:34 Ответить
Що воно несе ось такі лідери правлять світом ,невже кілька десятків джавелінів зупинили орду ?
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05.06.2026 06:40 Ответить
Дебіл старий!
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05.06.2026 07:07 Ответить
Виродок піндоський.
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05.06.2026 07:19 Ответить
На війні все вирішує зброя,звісно ******* і вміння нею користуватись,а не кількість ос з ак в окопах.
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05.06.2026 08:09 Ответить
Вислів, яких ПОВНІСТЮ характеризує психічний стан суб*єкта.
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05.06.2026 08:14 Ответить
В США його тепер звуть President Yam Tits.
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05.06.2026 08:24 Ответить
Тепер треба казати ,що рифи не протирмалась і тижня без зброі КНДР та обладнаня і транспорту КНР.
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05.06.2026 08:34 Ответить
Головне - частіше казати бред - тоді в нього почнуть вірити.
Так працює ворожа пропаганда.
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05.06.2026 08:36 Ответить
Ох і муйня!
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05.06.2026 08:43 Ответить
руда, обіссяна "кульгава качка".
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05.06.2026 08:44 Ответить
ага, а Трампу б хватило 24 години щоб закінчити війну
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05.06.2026 08:51 Ответить
Тобто, тими 38 установками українці зупинили другу армію, а перша армія, з усім озброєнням америки, не змогла розвалити іран? Тобото, або лижі не їдуть у першої армії, або треба викликати санітарів йому!
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05.06.2026 08:57 Ответить
Головне,що зробив Трамп цими джавами - політичний крок по ЗНЯТЮ неоголошеного ембарго на продаж/поставку ЛЕТАЛЬНОЇ ЗБРОІ Украіні!
Нагадую! Що ДО цього рішеня Трампа Украіні НЕ продавали не тільки зброю,а навіть СТВОЛІВ (запчастин) до зброі!
Нагадаю ще,що тоді з Трампом спілкувався Порошенко і його команда дипломатів,а зараз - шапітолій зє з кралврал95 в кедах!
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05.06.2026 09:00 Ответить
Загострення у діда останніми днями
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05.06.2026 09:08 Ответить
Цьому йолопу треба донести, що якби США не роззброїли Україну на ядерну зброю, ніякої війни взагалі би не було. А гарантії миру не варті папіру. Дякуємо США і Байдену, а Трампу у якого в голові лише збагачення- ганьба!
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05.06.2026 09:28 Ответить
агент "краснов" все співає одну й ту ж заяложену "пісню", як без нього, як він... "закінчив2 24 війни і навіть шнобеля не отримав.
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05.06.2026 09:31 Ответить
Спитав у ШІ, скільки саме цей підар рудий дав джавелінів. Ось відповіль:

Протягом першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США, у квітні 2018 року, адміністрація вперше схвалила продаж Україні летальної зброї.

У рамках цього контракту українська армія отримала від США 37 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 210 ракет до них.
https://tsn.ua/exclusive/yaku-letalnu-zbroyu-vpershe-ssha-nadali-********-za-chasiv-trampa-i-chomu-ce-bulo-vazhlivo-2695050.html
У жовтні 2019 року адміністрація Дональда Трампа схвалила другий контракт на продаж Україні 10 пускових установок та 150 ракет Javelin на загальну суму близько 39,2 мільйона доларів
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05.06.2026 09:36 Ответить
А в чём Трамп не прав? Сейчас дегенераты будут скулить, что защищают всю Европу!🤣🤣🤣
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05.06.2026 10:09 Ответить
Як би ти чувак був президентом США в 2022 році , ти б 100% помагав ***** провести парад в Києві .Рішала торгашна .Як таких покидьків земля носить .
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05.06.2026 10:27 Ответить
 
 