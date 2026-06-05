Украина "не продержалась бы и 1-2 дней" без переданного мной вооружения, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что без военной поддержки со стороны Вашингтона и лично предоставленного им вооружения в начале войны Украина перестала бы существовать через "1–2 дня".
Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
О помощи Украине
Глава Белого дома в очередной раз решил напомнить о своем предыдущем сроке, подчеркнув, что именно при его президентстве Украина начала получать серьезную оборонную помощь. При этом Трамп эмоционально описал первые недели большой войны, хотя во время рассказа не смог вспомнить название американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).
"Без вооружения, которое я им предоставил, Украина не продержалась бы и одного-двух дней. Помните те противотанковые ракеты? Когда российские танки застряли в грязи? И они их обошли и "Бум! Бум! Бум!". И они были предоставлены вашим покорным слугой. Я говорил: "Обама дал им простыни, а Трамп дал им... противотанковые... самое смертоносное оружие", - заявил Трамп, так и не упомянув слово "Джавелин" (Javelin).
Америка как единственная залог выживания Украины
Трамп добавил, что сегодняшнее сопротивление Украины России и сама возможность вести борьбу за свою независимость являются якобы исключительно заслугой США.
"Без наших военных (инструкторов, - ред.) и нашего вооружения Украина не существовала бы сегодня, чтобы вести борьбу", - резюмировал действующий президент США.
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І чого кожен маразматик певен, що ніхто нічого не пам'ятає?
Цей поц свідомо замовчує усі рейси ВПС США до України, які курсували як кур'єри впродовж декількох місяців до лютого 2022. І саме ті поставки багато чого змінили.
Але ж, то "клятий Байден".
Вашу Біблію вважаю збіркою повчальних оповідань, маючих таку саму історичну основу, як і народні казки.
1.Доказ через рух (Космологічний)Спостерігаючи за світом, ми бачимо, що все перебуває в русі. Будь-який рух спричинений чимось іншим. Оскільки ланцюжок причин не може тривати нескінченно, мусить існувати Першодвигун, який сам залишається нерухомим. Цей Першодвигун - Бог.
2.Доказ від діючої причиниУсе у світі має свою причину. Ніщо не може бути причиною самого себе, бо інакше воно мало б існувати раніше за себе. Ланцюг причин і наслідків веде до Першопричини, яка не має іншої причини, що передує їй. Ця безпричинна Першопричина - Бог.
3.Доказ від необхідностіРечі у світі є «випадковими» (контингентними) - вони можуть існувати, а можуть і не існувати (виникають та зникають). Якби все було таким, колись міг би настати момент, коли не існувало б нічого. Тому має існувати щось, існування чого є необхідним саме по собі, а не залежить від чогось іншого
4.Доказ від ступенів досконалостіУ світі ми бачимо різні прояви добра, краси, істини та інших якостей (щось є кращим, щось гіршим). Порівняння можливе лише тоді, коли існує абсолютний еталон цих якостей. Отже, має існувати Абсолютна Досконалість, яка є джерелом і мірилом усіх досконалостей. Цей Абсолют - Бог.
5.Доказ від доцільності (Телеологічний)Навіть нерозумні природні об'єкти діють закономірно та цілеспрямовано для досягнення найкращого результату. Подібно до того, як стріла летить у ціль тільки тоді, коли її спрямував лучник, так і процеси в природі потребують керівного Розуму. Цей Вищий Розум, що упорядковує Всесвіт, - Бог.
Якщо нічого не зрозуміли з прочитаного є ютуб канал GNOSIS у роліку Бог есть все детально пояснюється,подивіться вам буде корисно.
Як не пояснюй та не обгрунтовуй казку, вона лишається казкою.
От поясніть, навіщо ваш Бог дав людям ікла? Щоб що? Виключно з естетичних мотивів?
Якщо нічого не зрозуміли з прочитаного є школа і багато наукової літератури, де можна дізнатися, навіщо у хижаків розвинулися ікла. І чому у травоїдних їх немає. Ваш Бог створив людину для того, щоб вона наздоганяла та вбивала свою жертву? Утримуючи іклами...
Не тягніть на форум свого Бога, і ніхто не буде вас повчати щодо еволюції.
Хочете вірити у "Вищий Розум" - на здоров'я, дивіться свої роліки, а мені це точно не потрібно, з казками я розпрощався років 40-45 тому.
Реалії епохи: Діяння апостолів та Євангелія дуже точно описують політичну структуру Римської імперії I століття, географію міст Малої Азії, морські шляхи, адміністративні посади та суспільні настрої того часу. Археологічні знахідки постійно доводять точність згадок про таких осіб, як Понтій Пилат або Ірод Великий.
А далі - проста/складна біологія, мутації, еволюція. Але ж це для вас казка, як для мене Біблія.
А те, що вони були передані під обов'язок зберігати їх на протилежному від бойових дій боці України і ні в якому разі їх не застосовувати у бою?
Мабуть оті "сувеніри від трумпа" і досі гниють на Яворівському полигоні, а в перші дні війни була застосована зброя від Байдена, який встиг пригнати в Україну до 24 лютого 2022 кілька літаків із бойовими ништяками, у тому числі і з джавелинами!
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Танунах.
Тобто, Трамп вважає, що можна вколошкати армію Роісі 47 джавелінами?
Ану хай спробує Іран 47 джавелінами перемогти.
Колишній президент - Байден, не дозволяв використовувати американську зброю по військовим цілям в рф, бо буде "ескалація"...Хоча, була можливість нанести удари по тим же аеродромам і зменшити кількість жертв серед цивільних. Нинішний, вимагає поступок від України, бо буде "ескалація"...
Можливо, Україна існує зараз не "завдяки", а всупереч діям США?
"Американські ЗМІ назвали тих, хто вмовив Трампа схвалити рішення щодо Javelin для України"
30 Березня 2018
" ... Зокрема, екс- держсекретар США Рекс Тіллерсон доклав чимало зусиль, поки переконував хазяїна Білого схвалити Javelin. ..."
"... За інформацією посадовців, Тіллерсон запланував зустріч з Трампом для обговорення плану після того, як команда з нацбезпеки схвалила його минулого літа, і він порушував дане питання під ча постійних зустрічей впродовж наступних декількох місяців. ..."
"... Також відзначається, що спочатку Трамп висловлював занепокоєння, що це "загострить напруженість з Росією та призведе до більш ширшого конфлікту".
"Він (Трамп, - Ред.)також бачив Україну як проблему для Європи та задавався питанням, чому він повинен був з цим щось робити. І він наполягав, щоб Україна купувала озброєння в США, а не отримувала його безкоштовно", - розповіли посадовці.
"Тіллерсон просто вмовив його", - повідомив посадовець адміністрації Трампа.... "
https://tyzhden.ua/amerykanski-zmi-nazvaly-tykh-khto-vmovyv-trampa-skhvalyty-rishennia-shchodo-javelin-dlia-ukrainy/
Тобто, гарно спрацював тоді діпстейт США, і допомога у вигляді Javelin була надана, але з трампівським "але", про зберігання цієї зброї на складах.. :
"США бояться, щоб ракети Javelin не потрапили до Росії - ЗМІ"
5 січня 2018
" ... летальна зброя США - протитанкові комплекси Javelin - нібито буде зберігатися на складах ЗСУ в пунктах постійної дислокації, розташованих далеко від фронту.
А американські солдати, які тренують українських військових на Яворівському полігоні і незабаром можуть бути направлені також на полігони в центральній Україні, будуть регулярно перевіряти збереження цієї зброї і стежити за її кількістю.
Відзначається, що така умова Вашингтона щодо ракет Javelin обумовлена побоюваннями, що ця зброя може потрапити в руки ворога, якщо ЗСУ вирішать використовувати її для наступальних операцій."
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/05/7167558/
"... побоюваннями, що ця зброя може потрапити в руки ворога, якщо ЗСУ вирішать використовувати її для наступальних операцій." "
Бо "всі в світі знають" , що Javelin, це суто наступальна зброя. )
А скільки тут московитських ботів було за трампа , який "завалить зброєю Україну" , якщо трампа оберуть президентом США, скільки лайна вилито було на Байдена, який з вересня 2021 року почав активно постачати зброю в Україну, незважаючи на те, що з України від всіх з команди "зе", звучало що "нічого не буде", що всі попередження від країн які і зараз допомагають Україні то все "провокації", "популізм", а арахамія взагалі обзивав солідні видання, що вони "хуже скабєєвої", за те що неодноразово наголошували "що буде, і треба готуватись".
До слова, який період часу маєтьсяна увазі ?
Бо поставки Javelin-ів, були під час першої каденції трампа
(з нюансом правда від трампа, що Javelin-и поставлених при трампі, мають зберігатись на складах ЗСУ на заході України, а їх використання ,тільки в навчальних цілях, а потім назад на склад, щоб ненароком, військо України, не почало застосування Javelin "в наступальних дітях" (таке формулювання було, від трампа, нічого не поробиш), і ненароком, Javelin-и не потрапили при наступальних діях в лапи московії. Тобто бойове застосування, трампом було по суті заборонено.)
,, а потім плстачання було, з вересня 2021 року і ще активніше в грудні 2021 року, під час каденції Байдена,
війна би вже скінчилась
А ми це їмо ложками...
Спасибі мешканцям Техаса/Канзаса за президента-тридвараса!
😂😂
Так працює ворожа пропаганда.
Нагадую! Що ДО цього рішеня Трампа Украіні НЕ продавали не тільки зброю,а навіть СТВОЛІВ (запчастин) до зброі!
Нагадаю ще,що тоді з Трампом спілкувався Порошенко і його команда дипломатів,а зараз - шапітолій зє з кралврал95 в кедах!
Протягом першої каденції Дональда Трампа на посаді президента США, у квітні 2018 року, адміністрація вперше схвалила продаж Україні летальної зброї.
У рамках цього контракту українська армія отримала від США 37 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 210 ракет до них.
https://tsn.ua/exclusive/yaku-letalnu-zbroyu-vpershe-ssha-nadali-********-za-chasiv-trampa-i-chomu-ce-bulo-vazhlivo-2695050.html
У жовтні 2019 року адміністрація Дональда Трампа схвалила другий контракт на продаж Україні 10 пускових установок та 150 ракет Javelin на загальну суму близько 39,2 мільйона доларів