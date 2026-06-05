Украина "не продержалась бы и 1-2 дней" без переданного мной вооружения, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что без военной поддержки со стороны Вашингтона и лично предоставленного им вооружения в начале войны Украина перестала бы существовать через "1–2 дня".

Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

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О помощи Украине

Глава Белого дома в очередной раз решил напомнить о своем предыдущем сроке, подчеркнув, что именно при его президентстве Украина начала получать серьезную оборонную помощь. При этом Трамп эмоционально описал первые недели большой войны, хотя во время рассказа не смог вспомнить название американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).

"Без вооружения, которое я им предоставил, Украина не продержалась бы и одного-двух дней. Помните те противотанковые ракеты? Когда российские танки застряли в грязи? И они их обошли и "Бум! Бум! Бум!". И они были предоставлены вашим покорным слугой. Я говорил: "Обама дал им простыни, а Трамп дал им... противотанковые... самое смертоносное оружие", - заявил Трамп, так и не упомянув слово "Джавелин" (Javelin).

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Америка как единственная залог выживания Украины

Трамп добавил, что сегодняшнее сопротивление Украины России и сама возможность вести борьбу за свою независимость являются якобы исключительно заслугой США.

"Без наших военных (инструкторов, - ред.) и нашего вооружения Украина не существовала бы сегодня, чтобы вести борьбу", - резюмировал действующий президент США.

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