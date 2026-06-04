Палата представителей США вопреки Трампу поддержала новую военную помощь для Украины и санкции против РФ
Палата представителей США поддержала законопроект о выделении Украине 1 миллиарда долларов новой военной помощи и введении новых санкций против РФ. Голосование стало возможным благодаря объединению демократов и части республиканцев, которые пошли против воли Белого дома и спикера Майка Джонсона.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News, уже в четверг, 4 июня, этот документ вынесут на рассмотрение Сената США.
Инициированный демократами законопроект прошел процедурное голосование с результатом 218 голосов "за" и 204 "против". Для продвижения этой инициативы конгрессмены использовали редкий и сложный парламентский маневр — петицию о вынесении документа на голосование в обход профильного комитета и воли руководства партии (discharge petition).
Границы партийной дисциплины демонстративно пересекли конгрессмены Брайан Фицпатрик, Дон Бэкон и Кевин Кили, которые подписали петицию. В целом документ поддержали все присутствующие конгрессмены-демократы и семь представителей республиканской фракции, что продемонстрировало серьезный раскол и открытое сопротивление лидерам Республиканской партии.
Что предусматривает законопроект
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Оборонная поддержка: Выделение более 1 миллиарда долларов на экстренную новую военную помощь для ВСУ.
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Официальное подтверждение непоколебимой поддержки Украины и НАТО со стороны США.
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Введение пакета новых санкций против Москвы и любых международных организаций, которые финансово или технически поддерживают ее военные действия — в случае, если Кремль продолжит войну против Украины.
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Проработка механизмов финансирования послевоенного восстановления Украины.
Позиция сторонников помощи
"Это наша возможность предоставить рычаги влияния, которые могут оказаться решающими для завершения этого конфликта на приемлемых условиях таким образом, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию. Пришло время Конгрессу заявить о себе. Сейчас мы наблюдаем лишь дальнейшее жестокое обращение со стороны России, и поэтому я считаю, что если Конгресс вмешается в дело конструктивно, это может стать решающим рычагом", — заявил конгрессмен от Калифорнии Кевин Кили.
Его коллега, республиканец из Южной Каролины Джо Уилсон, который также поддержал продвижение этого законопроекта, высказался еще жестче:
"Просто немыслимо, чтобы мы не ввели дополнительные санкции против сотрудничества с Путиным. Мы должны раз за разом стоять на стороне мужественного народа Украины. Мы должны остановить то, что делает Путин, а именно — попытки возродить Советский Союз".
Неопределенность в Сенате
Против принятия закона категорически выступило все высшее руководство Республиканской партии. Противники помощи Киеву утверждают, что проукраинский законопроект якобы "плохо сформулирован" и "подрывает усилия администрации Дональда Трампа по прекращению многолетнего конфликта".
Дальнейшие перспективы документа остаются туманными. В Сенате, где большинство имеют республиканцы, подобные двухпартийные санкционные инициативы против РФ лежат заблокированными уже более года.
Кроме того, американские аналитики прогнозируют, что даже в случае успешного прохождения Сената президент Дональд Трамп почти наверняка наложит на этот закон официальное вето, как только документ попадет к нему на стол.
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Трамп в нокауте
Но вы правы абсолютно
Россия и США готовятся подписать соглашение о совместном проектировании тоннеля, который соединит Чукотку и Аляску. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
У нас будет https://topcor.ru/news/ новость завтра. Мы подписываем соглашение о том, что продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель - будет. Проектирование тоннеля мы делаем. И он будет одним из самых больших инфраструктурных проектов между нашими странами - заявил Дмитриев.
ось де сотні лярдіів закопані для розпилу
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https://streamable.com/04utkv
"БРИТАНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК НАЙКРАЩЕ ОПИСАВ ТРАМПА"
Хтось запитав: «Чому деякі британці не ******* Дональда Трампа?»
Нейт Вайт, красномовний та дотепний письменник з Англії, на це відповів так:
"На думку спадає кілька речей.
Трампу бракує певних якостей, які британці традиційно цінують. Наприклад, у нього немає ні класу, ні шарму, ні холоднокровності, ні авторитету, ні співчуття, ні дотепності, ні тепла, ні мудрості, ні тонкості, ні чутливості, ні самосвідомості, ні смирення, ні честі, ні грації - усі ці якості, якими, смішна річ, щедро був наділений його попередник, пан Обама.
Тож для нас - це разючий контраст, що кидає обмеженість Трампа в незручно гостру рельєфність.
Крім того, нам подобається сміятися. І хоча Трамп може бути смішним, він жодного разу не сказав нічого іронічного, дотепного чи бодай трохи кумедного - жодного разу, ніколи.
Я кажу це не риторично, я маю на увазі це буквально: жодного разу, ніколи.
І цей факт особливо непокоїть британську чутливість - для нас брак гумору - майже нелюдський.
Але з Трампом це факт. Здається, він навіть не розуміє, що таке жарт - його уявлення про жарт - це грубий коментар, неграмотна образа, недбалий акт жорстокості.
Трамп - троль. І, як і всі тролі, він ніколи не буває смішним і ніколи не сміється; він лише кричить або глузує.
І, що лячно, він не просто говорить грубими, безглуздими обрАзами - він насправді думає ними. Його розум - це простий, схожий на бота, алгоритм дріб'язкових упереджень, імпульсивної гидоти та рефлекторної зловредності.
Ніколи немає жодного підтексту іронії, складності, нюансу чи глибини. Все це поверхнево.
Деякі американці можуть вважати це освіжаючою прямолінійністю.
Але ми так не вважаємо. Ми бачимо в цьому відсутність внутрішнього світу, відсутність душі.
Бо в Британії ми традиційно на боці Давида, а не Голіафа. Усі наші герої - відважні аутсайдери: Робін Гуд, Дік Віттінгтон, Олівер Твіст.
Трамп не сміливий і не аутсайдер. Він повна протилежність цьому. Він навіть не розбещений багатій, і не жадібний товстун. Він радше товстий блідий слизняк. Джабба Хатт привілеїв.
І що гірше, для британців він є найнепрощеннішим з усіх: *********. Звісно, окрім тих випадків, коли він сам опиняється серед *********; тоді він раптово перетворюється на підлизуватого помічника, шістку.
Є неписані правила для таких речей - базові правила елементарної пристойності Квінзберрі - і він порушує їх усі.
Він б'є знизу - чого джентльмен ніколи не повинен, не зміг би і не став би робити - і кожен його удар нижче пояса.
Він особливо любить кОпати вразливих, безголосих або жінок - і він кОпає їх, коли вони безпорадні, лежать на землі.
Тож той факт, що значна меншість, можливо, третина американців, подивившись на те, що він робить, і послухавши те, що він каже, потім думає: «Так, він здається мені подобається», викликає певну плутанину та чималий дискомфорт у британців. Адже вони не можуть не враховувати, що:
• американці мають бути приємнішими за нас, і більшість із них такі;
• не потрібно бути особливо пильним до деталей, щоб помітити кілька вад у цій людині.
Саме цей останній пункт особливо бентежить і британців, та й багатьох інших людей також: його вади здаються досить криваво помітними.
Зрештою, неможливо прочитати жодного його твіту чи почути, як він вимовляє одну-дві фрази, не зазирнувши глибоко в безодню.
Він Пікассо дріб'язковості і Шекспір лайна.
Його вади фрактальні: навіть його недоліки мають недоліки, і так до нескінченності.
У світі завжди були дурні люди, і чимало злих також. Але рідко дурість була такою злою й бридкою, а злість і гидкість такою дурною.
Він створює враження, що Ніксон - взірець честі, а Джордж Буш - розуму.
Насправді, якби Франкенштейн вирішив створити монстра, повністю зібраного з людських вад, він би створив Трампа."