Палата представителей США вопреки Трампу поддержала новую военную помощь для Украины и санкции против РФ

Палата представителей США поддержала законопроект о выделении Украине 1 миллиарда долларов новой военной помощи и введении новых санкций против РФ. Голосование стало возможным благодаря объединению демократов и части республиканцев, которые пошли против воли Белого дома и спикера Майка Джонсона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News, уже в четверг, 4 июня, этот документ вынесут на рассмотрение Сената США.

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Инициированный демократами законопроект прошел процедурное голосование с результатом 218 голосов "за" и 204 "против". Для продвижения этой инициативы конгрессмены использовали редкий и сложный парламентский маневр — петицию о вынесении документа на голосование в обход профильного комитета и воли руководства партии (discharge petition).

Границы партийной дисциплины демонстративно пересекли конгрессмены Брайан Фицпатрик, Дон Бэкон и Кевин Кили, которые подписали петицию. В целом документ поддержали все присутствующие конгрессмены-демократы и семь представителей республиканской фракции, что продемонстрировало серьезный раскол и открытое сопротивление лидерам Республиканской партии.

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Что предусматривает законопроект

Оборонная поддержка: Выделение более 1 миллиарда долларов на экстренную новую военную помощь для ВСУ.

Официальное подтверждение непоколебимой поддержки Украины и НАТО со стороны США.

Введение пакета новых санкций против Москвы и любых международных организаций, которые финансово или технически поддерживают ее военные действия — в случае, если Кремль продолжит войну против Украины.

Проработка механизмов финансирования послевоенного восстановления Украины.

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Позиция сторонников помощи

"Это наша возможность предоставить рычаги влияния, которые могут оказаться решающими для завершения этого конфликта на приемлемых условиях таким образом, чтобы предотвратить будущую российскую агрессию. Пришло время Конгрессу заявить о себе. Сейчас мы наблюдаем лишь дальнейшее жестокое обращение со стороны России, и поэтому я считаю, что если Конгресс вмешается в дело конструктивно, это может стать решающим рычагом", — заявил конгрессмен от Калифорнии Кевин Кили.

Его коллега, республиканец из Южной Каролины Джо Уилсон, который также поддержал продвижение этого законопроекта, высказался еще жестче:

"Просто немыслимо, чтобы мы не ввели дополнительные санкции против сотрудничества с Путиным. Мы должны раз за разом стоять на стороне мужественного народа Украины. Мы должны остановить то, что делает Путин, а именно — попытки возродить Советский Союз".

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Неопределенность в Сенате

Против принятия закона категорически выступило все высшее руководство Республиканской партии. Противники помощи Киеву утверждают, что проукраинский законопроект якобы "плохо сформулирован" и "подрывает усилия администрации Дональда Трампа по прекращению многолетнего конфликта".

Дальнейшие перспективы документа остаются туманными. В Сенате, где большинство имеют республиканцы, подобные двухпартийные санкционные инициативы против РФ лежат заблокированными уже более года.

Кроме того, американские аналитики прогнозируют, что даже в случае успешного прохождения Сената президент Дональд Трамп почти наверняка наложит на этот закон официальное вето, как только документ попадет к нему на стол.

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