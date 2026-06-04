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Новости помощь Украине от США
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США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн, - Рубио

В Конгрессе сообщили о скором одобрении помощи Украине в размере $400 млн

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процесс согласования нового пакета военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов находится на завершающей стадии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

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В публикации отмечается, что Рубио заявил, что "очень скоро" появятся новости о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил в качестве военной помощи Украине и которые задерживаются на уровне Пентагона.

"400 млн долл. сейчас проходят согласование в различных ведомствах. Еще в прошлую пятницу я видел что-то по этому поводу", - сказал Рубио.

Также член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон сообщил, что Палата проголосовала за продолжение рассмотрения петиции о предоставлении военной помощи Украине и введении жестких санкций против России.

Что этому предшествовало?

Накануне Рубио заявил, что война, которую Россия ведет против Украины, носит затяжной характер и несет риски дальнейшей эскалации.

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Автор: 

США (29510) Рубио Марко (439)
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А так не хочеться підтримувати Україну, аде прийдеться, щоб ніхто не поняв, що Америка на боці росії.
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04.06.2026 07:01 Ответить
Все в духє онкорєджа
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04.06.2026 07:05 Ответить
Краснов підтримує рашистів і це не є секретом для всього світу !!
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04.06.2026 07:11 Ответить
Бо скоро вибори в Конгрес, і шансів отримати більшість наближається до 0, а потім звинувачення в лизанні сраки *****
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04.06.2026 09:27 Ответить
це ж як треба опуститися, що досі від Держдепартаменту та американських офіційних осіб нема жодної офіційної реакції на останні варварські російські ракетні та дронові удари по Києву, Дніпру та іншим українським містам.
Цілковите мовчання. Цілковите.
Ганьба.
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04.06.2026 09:36 Ответить
 
 