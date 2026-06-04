США готовят новый пакет военной помощи Украине на $400 млн, - Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что процесс согласования нового пакета военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов находится на завершающей стадии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
В публикации отмечается, что Рубио заявил, что "очень скоро" появятся новости о 400 миллионах долларов, которые Конгресс утвердил в качестве военной помощи Украине и которые задерживаются на уровне Пентагона.
"400 млн долл. сейчас проходят согласование в различных ведомствах. Еще в прошлую пятницу я видел что-то по этому поводу", - сказал Рубио.
Также член Палаты представителей США от Республиканской партии Дон Бейкон сообщил, что Палата проголосовала за продолжение рассмотрения петиции о предоставлении военной помощи Украине и введении жестких санкций против России.
Что этому предшествовало?
Накануне Рубио заявил, что война, которую Россия ведет против Украины, носит затяжной характер и несет риски дальнейшей эскалации.
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