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Новини Допомога Україні від США
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США готують новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, - Рубіо

У Конгресі повідомили про близьке схвалення допомоги Україні на $400 млн

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що процес погодження нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів перебуває на завершальній стадії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

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У публікації зазначають, що Рубіо заявив, що "дуже скоро" з'являться новини щодо 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив як військову допомогу Україні, і які затримуються на рівні Пентагону.

"400 млн дол зараз проходять погодження у різних відомствах. Ще минулої п’ятниці я бачив щось з цього приводу", - сказав Рубіо.

Також член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон повідомив, що Палата проголосувала за продовження розгляду петиції про надання військової допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії.

Що передувало?

Напередодні Рубіо заявив, що війна, яку Росія веде проти України, має затяжний характер і несе ризики подальшої ескалації.

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Автор: 

США (26685) Рубіо Марко (444)
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А так не хочеться підтримувати Україну, аде прийдеться, щоб ніхто не поняв, що Америка на боці росії.
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04.06.2026 07:01 Відповісти
Все в духє онкорєджа
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04.06.2026 07:05 Відповісти
Краснов підтримує рашистів і це не є секретом для всього світу !!
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04.06.2026 07:11 Відповісти
Бо скоро вибори в Конгрес, і шансів отримати більшість наближається до 0, а потім звинувачення в лизанні сраки *****
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04.06.2026 09:27 Відповісти
це ж як треба опуститися, що досі від Держдепартаменту та американських офіційних осіб нема жодної офіційної реакції на останні варварські російські ракетні та дронові удари по Києву, Дніпру та іншим українським містам.
Цілковите мовчання. Цілковите.
Ганьба.
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04.06.2026 09:36 Відповісти
Дядьку а ви бачили як там по Росії літае, то мовчки дали ще трошку, бо від нього вже всі втомилися.....
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04.06.2026 09:53 Відповісти
А де ж ви,хлопці- американці, раніше були? В гольф грали? Воно, звичайно, краще пізно ніж ніколи. Але який же осадок залишається...
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04.06.2026 10:31 Відповісти
 
 