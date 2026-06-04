США готують новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що процес погодження нового пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів перебуває на завершальній стадії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
У публікації зазначають, що Рубіо заявив, що "дуже скоро" з'являться новини щодо 400 мільйонів доларів, які Конгрес затвердив як військову допомогу Україні, і які затримуються на рівні Пентагону.
"400 млн дол зараз проходять погодження у різних відомствах. Ще минулої п’ятниці я бачив щось з цього приводу", - сказав Рубіо.
Також член Палати представників США від Республіканської партії Дон Бейкон повідомив, що Палата проголосувала за продовження розгляду петиції про надання військової допомоги Україні та запровадження жорстких санкцій проти Росії.
Що передувало?
Напередодні Рубіо заявив, що війна, яку Росія веде проти України, має затяжний характер і несе ризики подальшої ескалації.
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