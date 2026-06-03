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Новини переговори з РФ
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Росія "особливо" не бажає йти на поступки щодо завершення війни в Україні, - Рубіо

Рубіо про переговори між Україною і РФ

Вашингтон активно намагається посадити Київ і Москву за стіл перемовин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників.

Також читайте: Німеччина вважає, що між РФ та Європою "відкривається вікно" для діалогу, - Sky News

Позиція США щодо переговорів і війни

За словами Рубіо, наразі жодна зі сторін не демонструє готовності до поступок, необхідних для досягнення миру, особливо з боку Росії.

"На жаль, до цього моменту жодна зі сторін не бажає йти на поступки, особливо з російського боку, необхідні для досягнення миру", - заявив Рубіо. 

Він наголосив, що Сполучені Штати залишаються готовими відігравати будь-яку роль для завершення війни. При цьому у Вашингтоні вважають, що цей конфлікт не має військового вирішення.

Рубіо також підкреслив, що США не є неупередженим посередником, оскільки постачають зброю лише Україні та запроваджують санкції проти Росії.

Окремо держсекретар зазначив, що постачання озброєння для України за програмою PURL мають сприяти врегулюванню війни шляхом переговорів. Він висловив сподівання, що цей рік принесе позитивні новини.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну.

Також читайте: Мадяр заявив, що Угорщина могла б стати місцем для переговорів між Україною та РФ

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перемовини (3798) росія (70276) Україна (7331) Рубіо Марко (444) війна в Україні (8451)
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Топ коментарі
+5
Кацапи відкритим текстом послали американців на×уй, а вони там зручно мостяться.
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03.06.2026 19:21 Відповісти
+4
Якби ці псевдо-миротворці не підігрували плешивому диктатору та не тримали українців за руки, то може мирна угода була б ближче. А так, це просто беззмістовна чехарда білого дурдому, ціна якої тисячі життів українців.
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03.06.2026 19:43 Відповісти
+3
Ну с тех пор как рыжий ***** похерил все то что делали США последние 80 лет, разосрался с союзниками, нанес ущерб американской военной промышленности - чего бы Мордору хотеть перестать воевать если из давления на них практически вышел их самый главный и опасный противник? Хотя лично я к Рубио отношусь хорошо, просто его шеф - мудак, и все это понимают, и даже Рубио понимает - но сказать не может. После того как рыжего мудака отправят на свалку истории - следующей власти в США придется очень много усилий приложить чтобы вернуть все то что рыжий просрал.
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03.06.2026 19:12 Відповісти
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От, політична повістка в США знову змінюється. Тим більше що у Трампа великі проблеми пов'язані з одним фондом.
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03.06.2026 19:11 Відповісти
Шо за мова? - не бажає - ви ж пряників її надавали - тепер в"їбіть кнутом
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03.06.2026 19:11 Відповісти
Ну с тех пор как рыжий ***** похерил все то что делали США последние 80 лет, разосрался с союзниками, нанес ущерб американской военной промышленности - чего бы Мордору хотеть перестать воевать если из давления на них практически вышел их самый главный и опасный противник? Хотя лично я к Рубио отношусь хорошо, просто его шеф - мудак, и все это понимают, и даже Рубио понимает - но сказать не может. После того как рыжего мудака отправят на свалку истории - следующей власти в США придется очень много усилий приложить чтобы вернуть все то что рыжий просрал.
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03.06.2026 19:12 Відповісти
Навіщо поступатися? Вони вперто йдуть вперед. З початку року зайняли кілька значущих міст. Вони ж не в курсі, що найпотужніший стабілізував лінію фронту і звільнив якісь секретні квадратні кілометри в полях.
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03.06.2026 19:19 Відповісти
Нікуди вони не йдуть. Фронт в режимі "крок вперед і два назад".
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03.06.2026 19:51 Відповісти
Кацапи відкритим текстом послали американців на×уй, а вони там зручно мостяться.
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03.06.2026 19:21 Відповісти
Совсем наоборот. На том самом мостятся кацапы после того как их низко опустил Трамп. Так над ****** еще никто не издевался. Такие шуточки не забывают.
В Анкоридже (город такой, на Аляске Трамп навешал ***** лапши ***** на уши. "Владею миром, у меня все схвачено. Я порешаю. Украина покидает Донбасс, Европа снимает санкции. Германия ремонтирует и запускает СП. Да, ущерб от санкций мы вам компенсируем." и роем туннель под Беринговым проливом.
***** поехал гнать технику на Чукотку. Трам полетел домой, а по дороге забыл все что обещал.
Кацапы сейас бегают напоминуют о духе Анкориджа, а Трамп не может понять что значит Анкоридж.
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03.06.2026 20:01 Відповісти
Тунгусе, не тужся - я не марную свій час на свинособачу говірку - в мене від неї печія.
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03.06.2026 20:15 Відповісти
А нахєра тоді потрібний посередник як американці,якщо ви лиш готові бути присутніми?))Ви ж лиш на Україну тиснули і тиснете,а на москалів лиш показуєте пальцем,мовляв,вони найс,трильйонники але непоступливі)))Певно за іншу наддержаву готуєтеся братися)))за Кубу))
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03.06.2026 19:42 Відповісти
Якби ці псевдо-миротворці не підігрували плешивому диктатору та не тримали українців за руки, то може мирна угода була б ближче. А так, це просто беззмістовна чехарда білого дурдому, ціна якої тисячі життів українців.
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03.06.2026 19:43 Відповісти
A якби метро на москві взривалось щотижнево?
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03.06.2026 19:43 Відповісти
 
 