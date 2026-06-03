Росія "особливо" не бажає йти на поступки щодо завершення війни в Україні, - Рубіо

Вашингтон активно намагається посадити Київ і Москву за стіл перемовин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників.

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Позиція США щодо переговорів і війни

За словами Рубіо, наразі жодна зі сторін не демонструє готовності до поступок, необхідних для досягнення миру, особливо з боку Росії.

"На жаль, до цього моменту жодна зі сторін не бажає йти на поступки, особливо з російського боку, необхідні для досягнення миру", - заявив Рубіо.

Він наголосив, що Сполучені Штати залишаються готовими відігравати будь-яку роль для завершення війни. При цьому у Вашингтоні вважають, що цей конфлікт не має військового вирішення.

Рубіо також підкреслив, що США не є неупередженим посередником, оскільки постачають зброю лише Україні та запроваджують санкції проти Росії.

Окремо держсекретар зазначив, що постачання озброєння для України за програмою PURL мають сприяти врегулюванню війни шляхом переговорів. Він висловив сподівання, що цей рік принесе позитивні новини.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну.

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