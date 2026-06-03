Німеччина вважає, що між РФ та Європою "відкривається вікно" для діалогу, - Sky News

У Німеччині вважають можливим початок переговорів між Європою та Росією щодо війни в Україні.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Німецький чиновник заявив, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно для діалогу щодо ситуації в Україні", - зазначає видання.

Водночас він заявив, що вкрай важливо створити формат, який буде ефективним та надійним для європейської сторони.

Чиновник додав, що є вагомі ознаки того, що група E3 – Німеччина, Франція та Велика Британія – продовжуватиме відігравати важливу роль у цьому питанні.

Однак він заявив, що може знадобитися кілька місяців, перш ніж щось зрушиться з мертвої точки.

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Що передувало?

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

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