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Новини переговори з РФ
1 009 18

Німеччина вважає, що між РФ та Європою "відкривається вікно" для діалогу, - Sky News

Переговори з Росією: що кажуть у Німеччині?

У Німеччині вважають можливим початок переговорів між Європою та Росією щодо війни в Україні.

Про це пише Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Німецький чиновник заявив, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно для діалогу щодо ситуації в Україні", - зазначає видання.

Водночас він заявив, що вкрай важливо створити формат, який буде ефективним та надійним для європейської сторони.

Чиновник додав, що є вагомі ознаки того, що група E3 – Німеччина, Франція та Велика Британія – продовжуватиме відігравати важливу роль у цьому питанні.

Однак він заявив, що може знадобитися кілька місяців, перш ніж щось зрушиться з мертвої точки.

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Що передувало?

  • Раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

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Автор: 

Німеччина (8060) росія (70276) Євросоюз (15175) переговори з Росією (1607)
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Топ коментарі
+5
В Німеччині плутають якесь вікно з дупою Пуйла і хочуть в неї поговорити. Один клоун вже бачив мир в очах плєшивого.
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03.06.2026 15:34 Відповісти
+3
Як каже Каспаров, ніхто не слухає путіна, а вигадують якісь вікна, потужно псують повітря та ніхера не роблять.
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03.06.2026 15:13 Відповісти
+3
Боягузи, не хочуть визнати що кацапи це вороги, і тільки їх повне знищення врятує Європу. Європа завжди була приречена на війну з ними.
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03.06.2026 15:17 Відповісти
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вкрай важливо створити формат
==
може знадобитися кілька місяців
==
і в це плаваюче по воді багно ми мусимо вступати!
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03.06.2026 15:10 Відповісти
Як каже Каспаров, ніхто не слухає путіна, а вигадують якісь вікна, потужно псують повітря та ніхера не роблять.
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03.06.2026 15:13 Відповісти
Ну, короче, два-три місяці, але це не точно...
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03.06.2026 15:14 Відповісти
В те вікно одразу ж влізе тухла кацапська срака і нагидить глистами.
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03.06.2026 15:15 Відповісти
в мюнхені вже почали готуватись? ))
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03.06.2026 15:16 Відповісти
Боягузи, не хочуть визнати що кацапи це вороги, і тільки їх повне знищення врятує Європу. Європа завжди була приречена на війну з ними.
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03.06.2026 15:17 Відповісти
Всю историю воевали с кацапами, перерыв затянулся.
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03.06.2026 16:01 Відповісти
Атомное оружие это худшее что придумал человек. Иначе бы все давно перерезали друг друг глотки.
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03.06.2026 16:02 Відповісти
Продажні видання за криваві орківські гроші постійно вкидують статті, ніби Європа аж трусится, щоб почати з фюрером переговори. Все дуже просто: орки почали гарно отримувати по пиці не тільки в Україні, а й по всій Рашці. Путлер тепер хоче втянути Європу в переговори, на яких він буде цих боягузів шантажувати відкриттям фронту проти балтійських країн. В обмін будео вимагати відмовитись від підтримки України. Єсі добре це розуміють, тому Путін хоче початку переговорів,, аж скиглить. Сподіваюсь, європейські бюрократи хоч зараз в цю халепу не влізуть
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03.06.2026 15:21 Відповісти
Це після того як рашисти вчора вбили і поранили сотні мирних українців? Щоб ви в те вікно вийшти тварі.
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03.06.2026 15:23 Відповісти
А потом дивуються, чому Ху'йло проводить масові вбивства і теракти. А це ж виявляється дієва стратегія. Чим більше вбиваєш і бажано дітей тим сильніше з тобою хочуть пагаваріть
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03.06.2026 15:25 Відповісти
Они хотят показать всем что тоже большие и уважаемые. Хотя это совсем не так.
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03.06.2026 15:34 Відповісти
В Німеччині плутають якесь вікно з дупою Пуйла і хочуть в неї поговорити. Один клоун вже бачив мир в очах плєшивого.
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03.06.2026 15:34 Відповісти
Розбийте вже у цих рожевих поні рожеві окуляри.
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03.06.2026 16:06 Відповісти
Щоб вже по Берліну прилетіло! Амінь.
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03.06.2026 16:18 Відповісти
Так, є таке невеличке місце, між піздою і жопою!!
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03.06.2026 16:26 Відповісти
драгі, меркель... А про шрьодера забули?
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03.06.2026 16:29 Відповісти
Дуже зголодніли.
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03.06.2026 16:32 Відповісти
 
 