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Новини Членство України в ЄС
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55% українців вважають, що влада скоріше не виконує "домашню роботу" для вступу в ЄС, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Чи достатньо влада робить для руху в ЄС? Результати опитування

Більше половини українців вважають, що влада скоріше не виконує або взагалі не виконує необхідну роботу для вступу в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить дані опитування "Соціополіс".

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Подробиці

Так, 55% опитаних вважають, що українська влада скоріше не виконує або зовсім не виконує необхідну "домашню роботу" для вступу в ЄС.

31,0% обрали відповідь "скоріше не виконує", а 24,0% — "зовсім не виконує".

Водночас 38,9% дотримуються протилежної думки, проте лише 5,8% вважають, що влада повністю виконує необхідні "домашні завдання" щодо вступу в ЄС, а 33,1% — що скоріше виконує.

Ще 6,2% респондентів не змогли визначитися зі своєю оцінкою.

Чи достатньо влада робить для руху в ЄС? Результати опитування

Соціологи зазначили, що підтримка європейського курсу в суспільному сприйнятті супроводжується досить критичною оцінкою внутрішньої готовності держави до швидкого вступу в Європейський Союз.

"Для значної частини громадян питання євроінтеграції пов’язане не лише із зовнішньополітичними рішеннями ЄС, а й із необхідністю подолання корупції, підвищення якості роботи центральної влади та проведення внутрішніх реформ", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 35,6% українців вважають, що руху до членства в ЄС заважає корупція в органах влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респондентів

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

  • 3,1% – для даних, близьких до 50%;
  • 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
  • 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
  • 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
  • 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
  • 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

Також читайте: Угорщина не змінила позицію щодо старту переговорів про вступ України в ЄС, - ЗМІ

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опитування (2184) членство в ЄС (1506) Євросоюз (15175)
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Влада виконує свою необхідну "домашню роботу"- самозбереження і безкарність!.
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03.06.2026 13:25 Відповісти
Опитування ні про що - після 19 року це взагалі нонсенс - українці і вони думають. Живіть зараз під постійними ракетними ударами, у концлагері імені свого презедента зеленского під невблаганим тиском бандитів зеленского з тцк. Все класно обрали.
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03.06.2026 13:25 Відповісти
Цікаво, хто видумує ці питання?!
Що значить "влада" в цьому контексті?
Це всі, від сільського старости до президента?
Ну всі ж знають, що влада у нас-Зе, як він скаже, так і буде.
Чи ні?
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03.06.2026 13:32 Відповісти
 
 