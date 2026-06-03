55% українців вважають, що влада скоріше не виконує "домашню роботу" для вступу в ЄС, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більше половини українців вважають, що влада скоріше не виконує або взагалі не виконує необхідну роботу для вступу в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить дані опитування "Соціополіс".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, 55% опитаних вважають, що українська влада скоріше не виконує або зовсім не виконує необхідну "домашню роботу" для вступу в ЄС.

31,0% обрали відповідь "скоріше не виконує", а 24,0% — "зовсім не виконує".

Водночас 38,9% дотримуються протилежної думки, проте лише 5,8% вважають, що влада повністю виконує необхідні "домашні завдання" щодо вступу в ЄС, а 33,1% — що скоріше виконує.

Ще 6,2% респондентів не змогли визначитися зі своєю оцінкою.

Соціологи зазначили, що підтримка європейського курсу в суспільному сприйнятті супроводжується досить критичною оцінкою внутрішньої готовності держави до швидкого вступу в Європейський Союз.

"Для значної частини громадян питання євроінтеграції пов’язане не лише із зовнішньополітичними рішеннями ЄС, а й із необхідністю подолання корупції, підвищення якості роботи центральної влади та проведення внутрішніх реформ", - додали там.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 35,6% українців вважають, що руху до членства в ЄС заважає корупція в органах влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респондентів

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

3,1% – для даних, близьких до 50%;

2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;

2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;

2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;

1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;

1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

Також читайте: Угорщина не змінила позицію щодо старту переговорів про вступ України в ЄС, - ЗМІ