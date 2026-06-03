55% українців вважають, що влада скоріше не виконує "домашню роботу" для вступу в ЄС, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більше половини українців вважають, що влада скоріше не виконує або взагалі не виконує необхідну роботу для вступу в ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить дані опитування "Соціополіс".
Подробиці
Так, 55% опитаних вважають, що українська влада скоріше не виконує або зовсім не виконує необхідну "домашню роботу" для вступу в ЄС.
31,0% обрали відповідь "скоріше не виконує", а 24,0% — "зовсім не виконує".
Водночас 38,9% дотримуються протилежної думки, проте лише 5,8% вважають, що влада повністю виконує необхідні "домашні завдання" щодо вступу в ЄС, а 33,1% — що скоріше виконує.
Ще 6,2% респондентів не змогли визначитися зі своєю оцінкою.
Соціологи зазначили, що підтримка європейського курсу в суспільному сприйнятті супроводжується досить критичною оцінкою внутрішньої готовності держави до швидкого вступу в Європейський Союз.
"Для значної частини громадян питання євроінтеграції пов’язане не лише із зовнішньополітичними рішеннями ЄС, а й із необхідністю подолання корупції, підвищення якості роботи центральної влади та проведення внутрішніх реформ", - додали там.
Методологія
Опитування проводилося із 24 по 29 травня 2026 року. Всього опитано 1002 респондентів
Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:
- 3,1% – для даних, близьких до 50%;
- 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
- 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
- 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
- 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
- 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що значить "влада" в цьому контексті?
Це всі, від сільського старости до президента?
Ну всі ж знають, що влада у нас-Зе, як він скаже, так і буде.
Чи ні?