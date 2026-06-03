РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12756 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
364 8

55% украинцев считают, что власть скорее не выполняет "домашнюю работу" для вступления в ЕС, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Достаточно ли власти делают для вступления в ЕС? Результаты опроса

Более половины украинцев считают, что власти скорее не выполняют или вообще не выполняют необходимую работу для вступления в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, 55% опрошенных считают, что украинские власти скорее не выполняют или вовсе не выполняют необходимую "домашнюю работу" для вступления в ЕС.

31,0% выбрали ответ "скорее не выполняет", а 24,0% — "совсем не выполняет".

В то же время 38,9% придерживаются противоположного мнения, однако лишь 5,8% считают, что власть полностью выполняет необходимые "домашние задания" по вступлению в ЕС, а 33,1% — что скорее выполняет.

Еще 6,2% респондентов не смогли определиться со своей оценкой.

Достаточно ли власти делают для вступления в ЕС? Результаты опроса

Социологи отметили, что поддержка европейского курса в общественном восприятии сопровождается довольно критической оценкой внутренней готовности государства к скорейшему вступлению в Европейский Союз.

"Для значительной части граждан вопрос евроинтеграции связан не только с внешнеполитическими решениями ЕС, но и с необходимостью преодоления коррупции, повышения качества работы центральной власти и проведения внутренних реформ", — добавили там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 35,6% украинцев считают, что движению к членству в ЕС мешает коррупция в органах власти, — опрос. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

  • 3,1% – для данных, близких к 50%;
  • 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
  • 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
  • 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
  • 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
  • 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

Читайте также: Венгрия не изменила позицию относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, — СМИ

Автор: 

опрос (3015) членство в ЕС (1274) Евросоюз (18159)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влада виконує свою необхідну "домашню роботу"- самозбереження і безкарність!.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:25 Ответить
Опитування ні про що - після 19 року це взагалі нонсенс - українці і вони думають. Живіть зараз під постійними ракетними ударами, у концлагері імені свого презедента зеленского під невблаганим тиском бандитів зеленского з тцк. Все класно обрали.
показать весь комментарий
03.06.2026 13:25 Ответить
Цікаво, хто видумує ці питання?!
Що значить "влада" в цьому контексті?
Це всі, від сільського старости до президента?
Ну всі ж знають, що влада у нас-Зе, як він скаже, так і буде.
Чи ні?
показать весь комментарий
03.06.2026 13:32 Ответить
Лишилось 45% Зе- йо&нутих...
показать весь комментарий
03.06.2026 14:02 Ответить
На самом деле они очень грамотно сделали. Разделили страну очень четко. Мролодым и самым активным дали возможность погулять или выехать. Раздали брони или возможность ее купить. Даже в армии, львиная част с самого начала сидит по тылам и не отсвечивает. По сути воюет относительно небольшая часть населения, а для достаточного большой части войны вообще нет. Многие ездят по буковелям, работают и в отсутствии конкуренции получают неплохую зарплату. Ну за исключением ракетных обстрелов, но это тоже далеко не везде. Есть много относительно тихих мест. Так что. Тут они все правильно сделали. Это всем мечтателям про общую мобилизацию. Ее не будет. Цель не выиграть войну, а создать максимально комфортные условия для сохранения власти зекодлом. А это баланс между недовольством большинства и продолжением войны. Пока получается.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:07 Ответить
Яка домашня робота? Зелена влада непогано ловить рибку в мутній воді. Все прозоре і чисте шахраям не потрібно.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:08 Ответить
ОБС.
показать весь комментарий
03.06.2026 14:17 Ответить
Кого питали? ТП на вулицях???)
показать весь комментарий
03.06.2026 14:45 Ответить
 
 