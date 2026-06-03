55% украинцев считают, что власть скорее не выполняет "домашнюю работу" для вступления в ЕС, – опрос. ИНФОГРАФИКА

Более половины украинцев считают, что власти скорее не выполняют или вообще не выполняют необходимую работу для вступления в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".

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Подробности

Так, 55% опрошенных считают, что украинские власти скорее не выполняют или вовсе не выполняют необходимую "домашнюю работу" для вступления в ЕС.

31,0% выбрали ответ "скорее не выполняет", а 24,0% — "совсем не выполняет".

В то же время 38,9% придерживаются противоположного мнения, однако лишь 5,8% считают, что власть полностью выполняет необходимые "домашние задания" по вступлению в ЕС, а 33,1% — что скорее выполняет.

Еще 6,2% респондентов не смогли определиться со своей оценкой.

Социологи отметили, что поддержка европейского курса в общественном восприятии сопровождается довольно критической оценкой внутренней готовности государства к скорейшему вступлению в Европейский Союз.

"Для значительной части граждан вопрос евроинтеграции связан не только с внешнеполитическими решениями ЕС, но и с необходимостью преодоления коррупции, повышения качества работы центральной власти и проведения внутренних реформ", — добавили там.

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Методология

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

3,1% – для данных, близких к 50%;

2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;

2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;

2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;

1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;

1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

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