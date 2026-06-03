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Новости Членство Украины в ЕС Коррупция в Украине
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35,6% украинцев считают, что движению к членству в ЕС мешает коррупция в органах власти, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Что мешает Украине вступить в ЕС? Мнение украинцев

Украинцы считают ключевыми препятствиями на пути к членству в ЕС проблемы государственного управления и коррупцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".

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Подробности

Так, 35,6% респондентов считают, что больше всего мешает Украине двигаться к членству в Европейском Союзе коррупция в органах центральной власти.

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"Вторым по распространенности вариантом ответа стало нежелание самого Европейского Союза быстро принимать Украину – 28,4%.

Заметно реже среди главных препятствий на пути Украины в Евросоюз респонденты указывали на войну и связанные с ней ограничения – 13,6%, недостаточное качество работы правительства и парламента – 5,2%, недостаточную независимость судов и правоохранительных органов – 4,1%, а также сопротивление реформам со стороны отдельных групп влияния – 3,3%", – говорится в исследовании.

Социологи отметили, что в общественном восприятии ключевые препятствия на пути Украины в ЕС связываются прежде всего с внутренними проблемами государственного управления и коррупцией, а также с позицией самого Европейского Союза относительно приема Украины.

Что мешает Украине вступить в ЕС? Мнение украинцев

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Методология

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

  • 3,1% – для данных, близких к 50%;
  • 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
  • 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
  • 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
  • 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
  • 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

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коррупция (8771) опрос (3013) членство в ЕС (1274)
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в русі до членства заважає сам напрямок руху....
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03.06.2026 12:21 Ответить
Та ну нах! - 200% корупція в Україні розквітла буйним цвітом - чого? - наверх виплили одні нечесні на руку і пішла велика допомога Заходу
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03.06.2026 12:22 Ответить
Зільоне бидло при владі - вся ця маланська наволоч !!!
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03.06.2026 12:27 Ответить
А чому не додали 9-й пункт - Винуваті "папєрєднікі"?
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03.06.2026 12:27 Ответить
Президент і бомжі.
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03.06.2026 12:30 Ответить
Головні обвинувачені в блокуванні руху України до ЄС, ошиваються в Урядовому кварталі!! А кабміндічі з помічниками ригоАНАЛІВ, їм допомагають!!
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03.06.2026 12:34 Ответить
а що це у сосни вишиванка на виріст??як казала бабуся ,,не будь гівном-не виростеш,, ...перестаралася
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03.06.2026 12:36 Ответить
Один Ющенко при костюмі, решта в піжамах та кросівках, справді як бомжі.
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03.06.2026 12:54 Ответить
Коррупция и нежелание европейцев принимать к себе коррупционеров,все верно
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03.06.2026 12:41 Ответить
Головне, що заважає руху України в ЄС - цинічна позиція Німеччини, Франції та Італії, все решта, то лише приводи та відмазки.
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03.06.2026 12:45 Ответить
Тільки 36% вважають, що вступ до ЄС заважає корупція влади? Тоді ми пропали!
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03.06.2026 12:46 Ответить
 
 