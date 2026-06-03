35,6% украинцев считают, что движению к членству в ЕС мешает коррупция в органах власти, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Украинцы считают ключевыми препятствиями на пути к членству в ЕС проблемы государственного управления и коррупцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".

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Подробности

Так, 35,6% респондентов считают, что больше всего мешает Украине двигаться к членству в Европейском Союзе коррупция в органах центральной власти.

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"Вторым по распространенности вариантом ответа стало нежелание самого Европейского Союза быстро принимать Украину – 28,4%.

Заметно реже среди главных препятствий на пути Украины в Евросоюз респонденты указывали на войну и связанные с ней ограничения – 13,6%, недостаточное качество работы правительства и парламента – 5,2%, недостаточную независимость судов и правоохранительных органов – 4,1%, а также сопротивление реформам со стороны отдельных групп влияния – 3,3%", – говорится в исследовании.

Социологи отметили, что в общественном восприятии ключевые препятствия на пути Украины в ЕС связываются прежде всего с внутренними проблемами государственного управления и коррупцией, а также с позицией самого Европейского Союза относительно приема Украины.

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Методология

Опрос проводился с 24 по 29 мая 2026 года. Всего опрошено 1002 респондента

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

3,1% – для данных, близких к 50%;

2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;

2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;

2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;

1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;

1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

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