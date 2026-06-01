81% жителей Эстонии готовы к вооруженному сопротивлению в случае нападения: результаты опроса

Подавляющее большинство жителей Эстонии заявляет о своей решимости защищать свою страну в случае внешней агрессии.

Об этом свидетельствуют результаты свежего ежегодного социологического исследования по вопросам национальной обороны, проведенного по заказу Министерства обороны Эстонии, сообщаетЦензор.НЕТ.

Готовность к обороне и личное участие

Опрос продемонстрировал высокий уровень патриотизма и стабильность оборонных настроений среди населения:

81% респондентов убеждены, что в случае нападения Эстония обязана оказывать вооруженное сопротивление;

62% опрошенных заявили о готовности лично взять в руки оружие или присоединиться к обороне в соответствии со своими навыками и возможностями.

Показатель личной готовности защищать страну остается стабильным последние два года. В то же время существует определенная разница во взглядах среди общин: среди этнических эстонцев готовность воевать составляет 69%, тогда как среди представителей других национальностей (в частности, русскоязычного меньшинства) — 48%.

Ровно половина населения страны верит, что Эстония способна самостоятельно сдерживать врага до тех пор, пока не прибудет помощь от союзников по НАТО.

Жители Эстонии демонстрируют полное понимание современных вызовов безопасности в связи с войной в Европе:

Членство в НАТО поддерживают 82% граждан, а 71% верят, что щит Альянса способен сдержать потенциальное нападение РФ;

Военный бюджет: 35% респондентов выступают за дальнейшее увеличение оборонных расходов, еще 35% — за сохранение на нынешнем уровне. Лишь 17% хотят сокращения финансирования армии;

Военная инфраструктура: 81% граждан одобряют регулярные сборы резервистов, 79% поддерживают тренировки авиации НАТО в небе страны, а 64% согласны на расширение военных полигонов.

