81% жителей Эстонии готовы к вооруженному сопротивлению в случае нападения: результаты опроса
Подавляющее большинство жителей Эстонии заявляет о своей решимости защищать свою страну в случае внешней агрессии.
Об этом свидетельствуют результаты свежего ежегодного социологического исследования по вопросам национальной обороны, проведенного по заказу Министерства обороны Эстонии, сообщаетЦензор.НЕТ.
Готовность к обороне и личное участие
Опрос продемонстрировал высокий уровень патриотизма и стабильность оборонных настроений среди населения:
-
81% респондентов убеждены, что в случае нападения Эстония обязана оказывать вооруженное сопротивление;
-
62% опрошенных заявили о готовности лично взять в руки оружие или присоединиться к обороне в соответствии со своими навыками и возможностями.
Показатель личной готовности защищать страну остается стабильным последние два года. В то же время существует определенная разница во взглядах среди общин: среди этнических эстонцев готовность воевать составляет 69%, тогда как среди представителей других национальностей (в частности, русскоязычного меньшинства) — 48%.
Ровно половина населения страны верит, что Эстония способна самостоятельно сдерживать врага до тех пор, пока не прибудет помощь от союзников по НАТО.
Жители Эстонии демонстрируют полное понимание современных вызовов безопасности в связи с войной в Европе:
-
Членство в НАТО поддерживают 82% граждан, а 71% верят, что щит Альянса способен сдержать потенциальное нападение РФ;
-
Военный бюджет: 35% респондентов выступают за дальнейшее увеличение оборонных расходов, еще 35% — за сохранение на нынешнем уровне. Лишь 17% хотят сокращения финансирования армии;
-
Военная инфраструктура: 81% граждан одобряют регулярные сборы резервистов, 79% поддерживают тренировки авиации НАТО в небе страны, а 64% согласны на расширение военных полигонов.
а Україна - ні
тому що 81% балтів були і зараз готові боротись за Незалежність.
на відміну від України
.
Э-э-э... А-ани тщательно выбирают позицию... Па-атом тщательно её маскируют... Па-атом тщательно выбирают цель, ме-едленно её выцеливают... Затем пла-авно нажимают не спуск... Да-альше пуля ле-етит независимо а-ат уча-астия стрелка...
в нас теж "патріотів" пруд пруди, на словах, а як ТЦК бачать то всі на лижі стають.....