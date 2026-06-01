81% жителей Эстонии готовы к вооруженному сопротивлению в случае нападения: результаты опроса

Подавляющее большинство жителей Эстонии заявляет о своей решимости защищать свою страну в случае внешней агрессии.

Об этом свидетельствуют результаты свежего ежегодного социологического исследования по вопросам национальной обороны, проведенного по заказу Министерства обороны Эстонии, сообщаетЦензор.НЕТ.

Готовность к обороне и личное участие

Опрос продемонстрировал высокий уровень патриотизма и стабильность оборонных настроений среди населения:

  • 81% респондентов убеждены, что в случае нападения Эстония обязана оказывать вооруженное сопротивление;

  • 62% опрошенных заявили о готовности лично взять в руки оружие или присоединиться к обороне в соответствии со своими навыками и возможностями.

Показатель личной готовности защищать страну остается стабильным последние два года. В то же время существует определенная разница во взглядах среди общин: среди этнических эстонцев готовность воевать составляет 69%, тогда как среди представителей других национальностей (в частности, русскоязычного меньшинства) — 48%.

Ровно половина населения страны верит, что Эстония способна самостоятельно сдерживать врага до тех пор, пока не прибудет помощь от союзников по НАТО.

Жители Эстонии демонстрируют полное понимание современных вызовов безопасности в связи с войной в Европе:

  • Членство в НАТО поддерживают 82% граждан, а 71% верят, что щит Альянса способен сдержать потенциальное нападение РФ;

  • Военный бюджет: 35% респондентов выступают за дальнейшее увеличение оборонных расходов, еще 35% — за сохранение на нынешнем уровне. Лишь 17% хотят сокращения финансирования армии;

  • Военная инфраструктура: 81% граждан одобряют регулярные сборы резервистов, 79% поддерживают тренировки авиации НАТО в небе страны, а 64% согласны на расширение военных полигонов.

Напомним, ранее мы сообщали, что Эстония предупредила о росте угрозы со стороны РФ для всей Европы.

Топ комментарии
Чем ближе к границам кацапов, тем решительнее и храбрее народы.
01.06.2026 14:05 Ответить
Тому що кацапське рабство - гірше смерті...
01.06.2026 14:09 Ответить
Да. Это обреченность на вечную борьбу с кацапами.
01.06.2026 14:10 Ответить
Це добре. Якщо 81% готові в опитуванні, то відсотків 20-30 до військоматів дійде.
01.06.2026 13:59 Ответить
чому маленькі балтійські нації під самим боком рашиського ведмедя змогли вибороти Незалежність у 1917-1920 по. ?
а Україна - ні
тому що 81% балтів були і зараз готові боротись за Незалежність.
на відміну від України

.
01.06.2026 14:35 Ответить
Делите на три. Но и их хватит. Если рашка хочет получить пиз..ды от Эстонии то вэлком как говорится.
01.06.2026 14:04 Ответить
- Почему эстонские снайперы такие результативные?
Э-э-э... А-ани тщательно выбирают позицию... Па-атом тщательно её маскируют... Па-атом тщательно выбирают цель, ме-едленно её выцеливают... Затем пла-авно нажимают не спуск... Да-альше пуля ле-етит независимо а-ат уча-астия стрелка...
01.06.2026 14:07 Ответить
нуууу декларувати і захищати, як кажуть в Одесі две большие разницьі.
в нас теж "патріотів" пруд пруди, на словах, а як ТЦК бачать то всі на лижі стають.....
01.06.2026 14:16 Ответить
Как всегда все зависит от телевизора.
01.06.2026 14:18 Ответить
81 % в першу чергу повинен оті 19 % з нєправільной чєлюстью покласти
01.06.2026 14:27 Ответить
 
 