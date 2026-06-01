Естонія попередила про зростання загрози з боку РФ для всієї Європи

Європейські країни більше не можуть розраховувати на так звані "буферні держави" як захист від російської військової загрози. Сучасні ракети здатні досягати європейських столиць за лічені хвилини, а час на реагування у разі масованих атак безпілотниками стає критично коротким.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Sunday Times заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

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Коментуючи безпекову ситуацію в Європі, Певкур наголосив, що країни східного флангу Альянсу фактично виконують роль першої лінії стримування Росії.

За його словами, для ефективного захисту НАТО союзники повинні діяти узгоджено та послідовно.

"Реальність така, що ми тримаємо "парадні двері" НАТО зачиненими. Але для цього потрібен надійний механізм стримування", – зазначив естонський міністр.

Час на реакцію вимірюється хвилинами

Певкур звернув увагу на те, що сучасні засоби ураження суттєво скоротили час для реагування на загрози.

"Ракета, яка летить в Естонію або Лондон, залежно від точки запуску, може долетіти за сім-вісім хвилин. Якщо йдеться про сотню "Шахедів", попередження може надійти лише за дві хвилини", – заявив він.

На його думку, західноєвропейські держави мають усвідомити, що географічна віддаленість більше не гарантує безпеки.

Російські дрони дедалі частіше потрапляють до країн НАТО

За словами міністра, останнім часом фіксуються випадки, коли безпілотники через вплив засобів радіоелектронної боротьби відхиляються від курсу та потрапляють у повітряний простір країн НАТО.

Подібні інциденти вже відбувалися в Естонії, Польщі, Фінляндії, Латвії та Литві. Також повідомлялося про появу невідомих дронів поблизу об’єктів критичної інфраструктури в Західній Європі.

Експерти зазначають, що Росія активно застосовує не лише засоби радіоелектронного придушення, а й технології підміни сигналів GPS.

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За словами директора Королівського інституту навігації Великої Британії Рамзі Фарагера, така тактика змушує безпілотники отримувати хибні координати та відхилятися від запланованого маршруту.

У Балтії побоюються нових гібридних атак

Міністр оборони Естонії вважає, що Кремль і надалі намагатиметься послабити єдність Заходу через інформаційні кампанії, дезінформацію та інші гібридні методи впливу.

"Росія шукає нові способи підірвати єдність Заходу. Вона активніше використовуватиме пропаганду та різноманітні гібридні інструменти", – наголосив Певкур.

Водночас глава естонського Міноборони підкреслив, що нинішня ситуація, попри її складність, не є найгіршим сценарієм.

"Найгірший кошмар - це коли тут почнеться війна", – заявив він.

Напередодні приводом для нових дискусій щодо безпеки став удар російського безпілотника по багатоповерховому житловому будинку в румунському місті Галац, розташованому неподалік українського кордону. Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних.

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