Эстония предупредила о росте угрозы со стороны РФ для всей Европы

Европейские страны больше не могут рассчитывать на так называемые "буферные государства" в качестве защиты от российской военной угрозы. Современные ракеты способны достигать европейских столиц за считанные минуты, а время на реагирование в случае массированных атак беспилотниками становится критически коротким.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Sunday Times заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Комментируя ситуацию с безопасностью в Европе, Певкур подчеркнул, что страны восточного фланга Альянса фактически выполняют роль первой линии сдерживания России.

По его словам, для эффективной защиты НАТО союзники должны действовать согласованно и последовательно.

"Реальность такова, что мы держим "парадные двери" НАТО закрытыми. Но для этого нужен надежный механизм сдерживания", – отметил эстонский министр.

Время на реакцию измеряется минутами

Певкур обратил внимание на то, что современные средства поражения существенно сократили время реагирования на угрозы.

"Ракета, летящая в Эстонию или Лондон, в зависимости от точки запуска, может долететь за семь-восемь минут. Если речь идет о сотне "Шахедов", предупреждение может поступить всего за две минуты", – заявил он.

По его мнению, западноевропейские государства должны осознать, что географическая удаленность больше не гарантирует безопасности.

Российские дроны все чаще попадают в страны НАТО

По словам министра, в последнее время фиксируются случаи, когда беспилотники из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы отклоняются от курса и попадают в воздушное пространство стран НАТО.

Подобные инциденты уже происходили в Эстонии, Польше, Финляндии, Латвии и Литве. Также сообщалось о появлении неизвестных дронов вблизи объектов критической инфраструктуры в Западной Европе.

Эксперты отмечают, что Россия активно применяет не только средства радиоэлектронного подавления, но и технологии подмены сигналов GPS.

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По словам директора Королевского института навигации Великобритании Рамзи Фарагера, такая тактика заставляет беспилотники получать ложные координаты и отклоняться от запланированного маршрута.

В Прибалтике опасаются новых гибридных атак

Министр обороны Эстонии считает, что Кремль и в дальнейшем будет пытаться ослабить единство Запада с помощью информационных кампаний, дезинформации и других гибридных методов воздействия.

"Россия ищет новые способы подорвать единство Запада. Она будет активнее использовать пропаганду и различные гибридные инструменты", - подчеркнул Певкур.

В то же время глава эстонского Минобороны подчеркнул, что нынешняя ситуация, несмотря на ее сложность, не является худшим сценарием.

"Худший кошмар - это когда здесь начнется война", - заявил он.

Накануне поводом для новых дискуссий о безопасности стал удар российского беспилотника по многоэтажному жилому дому в румынском городе Галац, расположенном недалеко от украинской границы. В результате атаки пострадали двое гражданских лиц.

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