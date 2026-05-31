Посредниками в переговорах с Россией одновременно могут быть США и Европа, - Зеленский

Зеленский комментирует формат переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает оптимальным формат переговоров с Россией при участии США и европейских партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью CBS News.

Формула переговоров с сильными партнерами

По словам главы государства, наиболее эффективный формат предусматривает участие Украины, России, Соединенных Штатов и Европы. Он подчеркнул, что такая модель дает самую сильную позицию для переговоров.

"Я всегда буду на стороне того, что это не может быть только путем Соединенных Штатов или Европы. Я считал, что самая сильная позиция - это когда будут Украина, РФ, Америка и Европа, я думаю, что это - самый сильный, самый мощный формат переговоров", - сказал Зеленский.

Президент также ответил на вопрос о возможности договоренностей с Россией о завершении войны. Он отметил, что переговорный процесс имеет несколько направлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин: Россия готова к переговорам с Украиной, война "близится к завершению"

Переговоры продолжаются в нескольких форматах

Зеленский напомнил, что ранее приоритетным было американское направление. Тогда состоялась трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России на уровне советников по национальной безопасности.

Он подчеркнул, что Украина открыта и для других вариантов, в частности для двустороннего диалога с Россией.

Президент заявил, что готов к личной встрече с Путиным, если тот будет к этому готов. В то же время, он подчеркнул необходимость усиления санкционного давления.

По его словам, усиление давления со стороны США и Европы может заставить Россию пойти на диалог.

Также отмечается, что Украина имеет сильные позиции на поле боя, стабилизировала фронт и обладает одной из самых боеспособных армий в Европе, что усиливает ее аргументы на переговорах.

Ранее Зеленский заявлял о возможности переговоров с Россией до следующей зимы.

Читайте: ЕС является "стороной конфликта", поэтому не может быть посредником в переговорах, - Песков

Віслюк одночасно може бути посланим на× і бовтатися на ліхтарі - такий собі віслюк Шредінгера.
31.05.2026 20:43 Ответить
Ішаку потрібен процес і ні в якому разі результат. Багаторічне кукурікання про мир та ін. - це ширма, якою це чмо прикривається, бо як тільки буде прогрес - ішак позбудеться влади на постане перед народним судом.
31.05.2026 20:47 Ответить
і рептилоїди
31.05.2026 20:37 Ответить
Почему он так боится говорить сам?
31.05.2026 20:37 Ответить
він боїться говорити сам - бо Оманська Гнида пусте місце
31.05.2026 20:39 Ответить
31.05.2026 20:37 Ответить
Кацапи хочуть переговорів?
31.05.2026 20:38 Ответить
31.05.2026 20:43 Ответить
це чергова зелена брехня
31.05.2026 20:45 Ответить
Посередники в перемовинах мають бути балістичні ракети. 500кг бч і дальністю 1000км.
31.05.2026 20:46 Ответить
31.05.2026 20:47 Ответить
Так в толку від цих "переговорів" просто заради процесу? Поки міндічи і далі будуть дерибанити бюджет?
31.05.2026 20:48 Ответить
Затягування війни для оцього персонажу, найкращий вихід сидіти довго і жити найкраще життя і їздити в безкінечному турне поки українці вмирають від ракет.
31.05.2026 20:54 Ответить
Яких ще переговорів ?
31.05.2026 20:56 Ответить
 
 