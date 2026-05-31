Посредниками в переговорах с Россией одновременно могут быть США и Европа, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает оптимальным формат переговоров с Россией при участии США и европейских партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью CBS News.
Формула переговоров с сильными партнерами
По словам главы государства, наиболее эффективный формат предусматривает участие Украины, России, Соединенных Штатов и Европы. Он подчеркнул, что такая модель дает самую сильную позицию для переговоров.
"Я всегда буду на стороне того, что это не может быть только путем Соединенных Штатов или Европы. Я считал, что самая сильная позиция - это когда будут Украина, РФ, Америка и Европа, я думаю, что это - самый сильный, самый мощный формат переговоров", - сказал Зеленский.
Президент также ответил на вопрос о возможности договоренностей с Россией о завершении войны. Он отметил, что переговорный процесс имеет несколько направлений.
Переговоры продолжаются в нескольких форматах
Зеленский напомнил, что ранее приоритетным было американское направление. Тогда состоялась трехсторонняя встреча с участием США, Украины и России на уровне советников по национальной безопасности.
Он подчеркнул, что Украина открыта и для других вариантов, в частности для двустороннего диалога с Россией.
Президент заявил, что готов к личной встрече с Путиным, если тот будет к этому готов. В то же время, он подчеркнул необходимость усиления санкционного давления.
По его словам, усиление давления со стороны США и Европы может заставить Россию пойти на диалог.
Также отмечается, что Украина имеет сильные позиции на поле боя, стабилизировала фронт и обладает одной из самых боеспособных армий в Европе, что усиливает ее аргументы на переговорах.
Ранее Зеленский заявлял о возможности переговоров с Россией до следующей зимы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль