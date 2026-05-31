Посередниками у переговорах з Росією одночасно можуть бути США і Європа, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає найкращим формат переговорів з Росією за участі США та європейських партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю CBS News.

Формула переговорів із сильними партнерами

За словами глави держави, найефективніший формат передбачає участь України, Росії, Сполучених Штатів та Європи. Він наголосив, що така модель дає найсильнішу позицію для перемовин.

"Я завжди буду на боці того, що це не може бути лише шляхом Сполучених Штатів чи Європи. Я вважав, що найсильніша позиція – це коли будуть Україна, РФ, Америка та Європа, я думаю, що це – найсильніший, найпотужніший формат переговорів", - сказав Зеленський.

Президент також відповів на питання щодо можливості домовленостей із Росією про завершення війни. Він зазначив, що переговорний процес має кілька напрямків.

Переговори тривають у кількох форматах

Зеленський нагадав, що раніше пріоритетним був американський напрямок. Тоді відбулася тристороння зустріч за участі США, України та Росії на рівні радників з національної безпеки.

Він підкреслив, що Україна відкрита і до інших варіантів, зокрема до двостороннього діалогу з Росією.

Президент заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним, якщо той буде до цього готовий. Водночас він наголосив на необхідності посилення санкційного тиску.

За його словами, збільшення тиску з боку США та Європи може змусити Росію піти на діалог.

Також зазначається, що Україна має сильні позиції на полі бою, стабілізувала фронт і володіє однією з найбоєздатніших армій у Європі, що посилює її аргументи на переговорах.

Раніше Зеленський заявляв про вікно для переговорів з Росією до наступної зими.

