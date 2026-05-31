Посередниками у переговорах з Росією одночасно можуть бути США і Європа, - Зеленський

Зеленський коментує формат перемовин із РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає найкращим формат переговорів з Росією за участі США та європейських партнерів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю CBS News.

Формула переговорів із сильними партнерами

За словами глави держави, найефективніший формат передбачає участь України, Росії, Сполучених Штатів та Європи. Він наголосив, що така модель дає найсильнішу позицію для перемовин.

"Я завжди буду на боці того, що це не може бути лише шляхом Сполучених Штатів чи Європи. Я вважав, що найсильніша позиція – це коли будуть Україна, РФ, Америка та Європа, я думаю, що це – найсильніший, найпотужніший формат переговорів", - сказав Зеленський.

Президент також відповів на питання щодо можливості домовленостей із Росією про завершення війни. Він зазначив, що переговорний процес має кілька напрямків.

Переговори тривають у кількох форматах

Зеленський нагадав, що раніше пріоритетним був американський напрямок. Тоді відбулася тристороння зустріч за участі США, України та Росії на рівні радників з національної безпеки.

Він підкреслив, що Україна відкрита і до інших варіантів, зокрема до двостороннього діалогу з Росією.

Президент заявив, що готовий до особистої зустрічі з Путіним, якщо той буде до цього готовий. Водночас він наголосив на необхідності посилення санкційного тиску.

За його словами, збільшення тиску з боку США та Європи може змусити Росію піти на діалог.

Також зазначається, що Україна має сильні позиції на полі бою, стабілізувала фронт і володіє однією з найбоєздатніших армій у Європі, що посилює її аргументи на переговорах.

Раніше Зеленський заявляв про вікно для переговорів з Росією до наступної зими.

Топ коментарі
+6
Ішаку потрібен процес і ні в якому разі результат. Багаторічне кукурікання про мир та ін. - це ширма, якою це чмо прикривається, бо як тільки буде прогрес - ішак позбудеться влади на постане перед народним судом.
31.05.2026 20:47 Відповісти
+4
Віслюк одночасно може бути посланим на× і бовтатися на ліхтарі - такий собі віслюк Шредінгера.
31.05.2026 20:43 Відповісти
+1
Почему он так боится говорить сам?
31.05.2026 20:37 Відповісти
31.05.2026 20:37 Відповісти
він боїться говорити сам - бо Оманська Гнида пусте місце
31.05.2026 20:39 Відповісти
і рептилоїди
31.05.2026 20:37 Відповісти
Кацапи хочуть переговорів?
31.05.2026 20:38 Відповісти
31.05.2026 20:43 Відповісти
...Паддінктона!
31.05.2026 21:32 Відповісти
це чергова зелена брехня
31.05.2026 20:45 Відповісти
Посередники в перемовинах мають бути балістичні ракети. 500кг бч і дальністю 1000км.
31.05.2026 20:46 Відповісти
31.05.2026 20:47 Відповісти
Так в толку від цих "переговорів" просто заради процесу? Поки міндічи і далі будуть дерибанити бюджет?
31.05.2026 20:48 Відповісти
Затягування війни для оцього персонажу, найкращий вихід сидіти довго і жити найкраще життя і їздити в безкінечному турне поки українці вмирають від ракет.
31.05.2026 20:54 Відповісти
Яких ще переговорів ?
31.05.2026 20:56 Відповісти
Навіщо Україні посередники? Один посередник Америка вже здувся настільки, що вже не може захистити свої бази від Ірану, а другий Європа боїться навіть збити російський дрон над власною територією. Питання: яка користь від таких потужних посередників, які слабші від обох сторін війни у військовому плані? Це якійсь переговорний мазохізм з гаслом: "Ну, зустрінься зі мною, будь-ласка". Може вже досить принижувати всю країну і народ оцим переговорним плазуванням?
31.05.2026 21:34 Відповісти
 
 