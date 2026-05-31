Зеленський заявив про вікно для переговорів з Росією до наступної зими

Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою, що відкриває можливість для дипломатичного врегулювання війни.

Вікно для переговорів до зими

За словами глави держави, з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на фронті.

Він зазначив, що вже у січні 2026 року повідомив американських партнерів про наявність вікна для переговорів. Президент пояснив, що з кожним місяцем російська армія втрачатиме все більше своїх військових.

Також він підкреслив, що наразі російські сили не здатні за місяць захопити більше територій, ніж українські військові звільняють.

"Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію", - зазначив Зеленський.

Хто може стати посередником

Президент також висловився щодо можливого представництва Європи на переговорах.

Він нагадав про існуючий формат E3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина.

Зеленський зазначив, що ці країни можуть виступити переговорниками від Європи. Крім того, він згадав про партнерів із країн Північної Європи.

Окремо президент відзначив роль Туреччини, яка вже брала участь у посередництві та допомагала у поверненні українських військовополонених.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.
  • У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Коли відкриється вікно для твого можливого імпічменту?
31.05.2026 19:54 Відповісти
Якраз навпаки....
31.05.2026 20:15 Відповісти
Такі заяви лише заохочують кацапів продовжувати війну. Для них це ознака слабкості.
31.05.2026 19:59 Відповісти
Кремль чекає цього з нетерпінням ?
31.05.2026 20:06 Відповісти
Якраз навпаки....
31.05.2026 20:15 Відповісти
Що навпаки ?
31.05.2026 20:21 Відповісти
Всіма силами не дає відкритися цьому вікну.
31.05.2026 20:29 Відповісти
Так кремлю вигідно щоб цей блазень сидів далі
31.05.2026 20:22 Відповісти
оооо....
і пєтя заявив!
то, вони разом?
приїхали, бл*ть......

то, до старої україни повертаємось?
31.05.2026 19:57 Відповісти
Так якщо ********** втрачає ініціативу, треба гнати їi з України, а не шукати якесь вiкно
31.05.2026 19:58 Відповісти
Такі заяви лише заохочують кацапів продовжувати війну. Для них це ознака слабкості.
31.05.2026 19:59 Відповісти
з дипломатично врегулювати війну, якщо ху*лу не потрібні ці переговори ?
31.05.2026 20:00 Відповісти
вікно чи вічко?... з ким вести переговори? нинішня команда готова покласти і 20 мільйонів рабів, аби добитись саме капітуляції України. нажаль, єдиним доступним варіантом нині залишається занадто висока вартість для боліт ведення війни та бунт проти цього всередині. але ймовірність застосування ядерної зброї припертими до стіни пристаркуватими дебілоїдами значно зросла з 2022 року, насамперед завдячуючи рудому півню...
31.05.2026 20:03 Відповісти
Цю муйню воно поширює ще з 2024 року.
31.05.2026 20:14 Відповісти
Довбограй, не має ніякого вікна переговорів - досить кожного дня заливати дічь.
31.05.2026 20:17 Відповісти
Тоесть зимой ожидается таки срака. ПВО меньше, баллистики у кацапов больше. то что развалили прошлой зимой похоже нормально восстановить не реально, а заменить нечем, бо деньги будут разтасканы по норкам. Это они уже понимают. Просто по умолчанию. Иначе к чему эти дэдлайны. Летом и осенью ещё можно погреть руки на войне, а вот зимой ожидаются проблемы.
31.05.2026 20:18 Відповісти
Чмо сподівається, що щось може врятувати його та очолювану ним зелену банду від сухої верби.
31.05.2026 20:24 Відповісти
Нормальні люди доя проходц користуються дверима, але Зєлєнскій звик пролазити через вікна.
31.05.2026 20:31 Відповісти
А тим часом

Бійці https://t.me/bbs3ab батальйону безпілотних систем https://t.me/ab3brigade Третьої штурмової завдали ударів по логістиці окупантів на тимчасово окупованій Луганщині, діставшись до самого КПП «Ізварине» - це понад 205 км углиб території, контрольованої ворогом.
Під час операції пілоти https://t.me/bbs3ab ББС уразили бронетехніку та склади *********** противника.

у Зелі цікавий план.
31.05.2026 20:34 Відповісти
сьогодні вночі, росія може показати чергове вікно для переговорів(
31.05.2026 20:36 Відповісти
Кончене опудало.
31.05.2026 20:42 Відповісти
 
 