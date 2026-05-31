Зеленський заявив про вікно для переговорів з Росією до наступної зими

Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою, що відкриває можливість для дипломатичного врегулювання війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вікно для переговорів до зими

За словами глави держави, з грудня 2025 року Росія почала втрачати ініціативу на фронті.

Він зазначив, що вже у січні 2026 року повідомив американських партнерів про наявність вікна для переговорів. Президент пояснив, що з кожним місяцем російська армія втрачатиме все більше своїх військових.

Також він підкреслив, що наразі російські сили не здатні за місяць захопити більше територій, ніж українські військові звільняють.

"Тому я вважаю, що нам потрібно знайти дипломатичний шлях – сісти й говорити – до початку наступної зими. Але це залежить від внутрішнього тиску на Путіна з боку його суспільства, а також від санкційного тиску США та Європи на Росію", - зазначив Зеленський.

Читайте: Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам потрібна підтримка США, - Зеленський

Хто може стати посередником

Президент також висловився щодо можливого представництва Європи на переговорах.

Він нагадав про існуючий формат E3, до якого входять Велика Британія, Франція та Німеччина.

Зеленський зазначив, що ці країни можуть виступити переговорниками від Європи. Крім того, він згадав про партнерів із країн Північної Європи.

Окремо президент відзначив роль Туреччини, яка вже брала участь у посередництві та допомагала у поверненні українських військовополонених.

Також читайте: Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб висловив готовність за необхідності представляти інтереси європейського блоку в переговорному треці з Москвою.

У Європейському Союзі обговорюють можливе призначення спеціального перемовника для участі у переговорному процесі щодо війни Росії проти України. Серед кандидатів називають Ангелу Меркель, Маріо Драгі, Александра Стубба та главу дипломатії ЄС Каю Каллас. Також, за даними видання, на цю роль можуть призначити міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

Читайте: Без США нереалістично досягти закінчення російської агресії, - Сибіга