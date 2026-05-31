Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам потрібна підтримка США, - Зеленський

Зеленський про антибалістику

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розширення виробництва антибалістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю для Face the Nation.

Брак антибалістичних ракет

Так, за словами президента, у Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет, і це може призвести до кризи в різних частинах світу. Водночас Росія нарощує власне виробництво балістичних ракет.

"Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США. Сподіваюся, вони зрозуміють і відреагують", - додав він.

Ліцензії на виробництво Patriot

"60–65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти. Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам буде потрібна підтримка Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський.

На нари мудака безтолкового!
31.05.2026 19:33 Відповісти
31.05.2026 19:35 Відповісти
Чому ти не підтримував підготовку до вторгення?? А зараз жопа горить про підтримку! Якщо би підготувалися то і не було би таких жертв і втрат території
31.05.2026 19:53 Відповісти
Вангую - не дадуть ліцензію. При бідоні жлобилися, а при тампоні і тим пакше.
31.05.2026 19:36 Відповісти
Як "європейську"? шательман вже анонсував українську антибалістику! Чи знову збрехнув- Фраєр Понт...
31.05.2026 19:37 Відповісти
- Мені потрібно твій мотоцикл, твоя одежа і твої черевики.
31.05.2026 19:45 Відповісти
Одно и то же. По кругу. Тяни толкай. Как и на фронте.
31.05.2026 19:46 Відповісти
Стратєг
31.05.2026 19:47 Відповісти
І що цьому бовдуру дасть ліцензія?Для виробництва потрібні заводи з новітнім обдаднанням,спеціалізовані чипи і начинка цих ракет+багато спеціалістів по цьому профілю.І це все буде організовуватись не один рік і коштуватиме не один мильярд дол.Як би все було так просто,то америкнці давно випускали б ракети сотнями,а не десятками.Це як у свй час кричали-получимо Абрамс-капець раші.Получили -і нічого.Потім кричали-получимо Ф-16-капець раші.Получили- і нічого.Тепер-Гріпени палочка виручалочка.Але Зе потрібен постійний непереможний хайп.
31.05.2026 19:49 Відповісти
Від паралічу ворожої логістики недалеко і до превентивних ударів по позиціях пускових балістики:

31.05.2026 19:52 Відповісти
Чому ти не підтримував підготовку до вторгення?? А зараз жопа горить про підтримку! Якщо би підготувалися то і не було би таких жертв і втрат території
31.05.2026 19:53 Відповісти
""Вова" как криварожский квартальний порнаактьор, гатовий прінять с любой старани в любом колічєстві." ( по мотивам 95го кварталу)
31.05.2026 19:54 Відповісти
у зєлі є дві потужні ядрьоні бомби "товстун" та "малюк"- по іншому йузік та лисий. коли їх скинути, на парашу, то вони по ній з тиждень будуть підплигувати й стільки можуть натовкти, що зелі й не снилось! )))
31.05.2026 19:54 Відповісти
Тобто,не виробляєш?(( А думаєш,почав чи заклав якісь умови?(((
31.05.2026 19:59 Відповісти
Що це таке,антибалістична система?Існують засоби ППО,які збивають балістичні і інші літаючі об'єкти.
31.05.2026 20:13 Відповісти
Зеля коксу перенюхав
31.05.2026 20:20 Відповісти
антиZеБАЛАБОЛІСТИЧНУ систему
31.05.2026 20:15 Відповісти
Міндічгейт продовжується.
31.05.2026 20:30 Відповісти
Зеленский лидер цивилизованного мира.
31.05.2026 20:35 Відповісти
КабМіндічі з *******, дуже стурбовані щодо готовності 3.000 отих фламінго від зеленського для покарання окупантів з московії!!!
31.05.2026 20:57 Відповісти
"Доки МИ.." далі можна не читати. МИ це хто? Навіть як що припустити що срамери дадуть добро на своє ПРО в Європі без себе як "смотрящего" то хто допустить ********-крадіїв до секретів і лярдів грошей.
31.05.2026 21:02 Відповісти
 
 