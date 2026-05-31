Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам потрібна підтримка США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розширення виробництва антибалістичних ракет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю для Face the Nation.

Брак антибалістичних ракет

Так, за словами президента, у Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет, і це може призвести до кризи в різних частинах світу. Водночас Росія нарощує власне виробництво балістичних ракет.

"Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США. Сподіваюся, вони зрозуміють і відреагують", - додав він.

Ліцензії на виробництво Patriot

"60–65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.



Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти. Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам буде потрібна підтримка Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський.

