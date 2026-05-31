Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам потрібна підтримка США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності розширення виробництва антибалістичних ракет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв’ю для Face the Nation.
Брак антибалістичних ракет
Так, за словами президента, у Сполучених Штатах недостатньо виробництва антибалістичних ракет, і це може призвести до кризи в різних частинах світу. Водночас Росія нарощує власне виробництво балістичних ракет.
"Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США. Сподіваюся, вони зрозуміють і відреагують", - додав він.
Ліцензії на виробництво Patriot
"60–65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво. Я просив попередню адміністрацію США і прошу нинішню адміністрацію надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.
Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти. Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам буде потрібна підтримка Сполучених Штатів", - наголосив Зеленський.
Що передувало
- 27 травня президент Володимир Зеленський надіслав лідеру США Дональду Трампа та Конгресу терміново листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні.
- Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон продовжить допомагати Україні захищатися. Також він відзначив український досвід у сфері безпілотників і анонсував масштабні інвестиції США в дрони.
