Пока мы не будем производить европейскую противоракетную систему, нам нужна поддержка США, - Зеленский

Зеленский об антибаллистике

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость расширения производства противоракетных ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью для Face the Nation.

Нехватка противоракетных ракет

Так, по словам президента, в Соединенных Штатах недостаточно производства антибаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. В то же время Россия наращивает собственное производство баллистических ракет.

"Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют", - добавил он.

Лицензии на производство Patriot

"60–65 противоракетных ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами - это ничто. Это не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь. Пока мы не будем производить европейскую противоракетную систему, нам будет нужна поддержка Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

На нари мудака безтолкового!
Як "європейську"? шательман вже анонсував українську антибалістику! Чи знову збрехнув- Фраєр Понт...
Вангую - не дадуть ліцензію. При бідоні жлобилися, а при тампоні і тим пакше.
Як "європейську"? шательман вже анонсував українську антибалістику! Чи знову збрехнув- Фраєр Понт...
Анонсував новий збір на "двушечку" - чого ти так на убогих карманників визвірився(((
- Мені потрібно твій мотоцикл, твоя одежа і твої черевики.
це про інший народ - а ці кошерні плачуть, на всіх жаліються , усіх налюблюють і ДИВУЮТЬСЯ чому їх не *******.
Такі собі чебурашки- мутанти з викривленим сприйняттям реальності.
Все було б ДОБРЕ - якби вони в спробі обдерти все в реальному світі НЕ ГЕНОЦИДИЛИ ІНШІ народи.
На злодіях- шапка горить а вони - про НЕ любов до кошерного народу.
А подивишся - уйоЬЬище на уйоЬЬищі - та ще й про ЩОСЬ бекають((.
На ДОВІЧНЕ в УСІХ країнах - може тоді легше буде жити простим пересічним і НЕ тільки українцям((((
Одно и то же. По кругу. Тяни толкай. Как и на фронте.
Стратєг
І що цьому бовдуру дасть ліцензія?Для виробництва потрібні заводи з новітнім обдаднанням,спеціалізовані чипи і начинка цих ракет+багато спеціалістів по цьому профілю.І це все буде організовуватись не один рік і коштуватиме не один мильярд дол.Як би все було так просто,то америкнці давно випускали б ракети сотнями,а не десятками.Це як у свй час кричали-получимо Абрамс-капець раші.Получили -і нічого.Потім кричали-получимо Ф-16-капець раші.Получили- і нічого.Тепер-Гріпени палочка виручалочка.Але Зе потрібен постійний непереможний хайп.
Від паралічу ворожої логістики недалеко і до превентивних ударів по позиціях пускових балістики:

Чому ти не підтримував підготовку до вторгення?? А зараз жопа горить про підтримку! Якщо би підготувалися то і не було би таких жертв і втрат території
""Вова" как криварожский квартальний порнаактьор, гатовий прінять с любой старани в любом колічєстві." ( по мотивам 95го кварталу)
у зєлі є дві потужні ядрьоні бомби "товстун" та "малюк"- по іншому йузік та лисий. коли їх скинути, на парашу, то вони по ній з тиждень будуть підплигувати й стільки можуть натовкти, що зелі й не снилось! )))
Тобто,не виробляєш?(( А думаєш,почав чи заклав якісь умови?(((
Що це таке,антибалістична система?Існують засоби ППО,які збивають балістичні і інші літаючі об'єкти.
Зеля коксу перенюхав
антиZеБАЛАБОЛІСТИЧНУ систему
