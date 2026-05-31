Пока мы не будем производить европейскую противоракетную систему, нам нужна поддержка США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость расширения производства противоракетных ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью для Face the Nation.
Нехватка противоракетных ракет
Так, по словам президента, в Соединенных Штатах недостаточно производства антибаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. В то же время Россия наращивает собственное производство баллистических ракет.
"Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют", - добавил он.
Лицензии на производство Patriot
"60–65 противоракетных ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами - это ничто. Это не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.
Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь. Пока мы не будем производить европейскую противоракетную систему, нам будет нужна поддержка Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало
- 27 мая президент Владимир Зеленский направил лидеру США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо спредупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
- Министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что Вашингтон продолжит помогать Украине защищаться. Также он отметил украинский опыт в сфере беспилотников и анонсировал масштабные инвестиции США в дроны.
