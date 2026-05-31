Пока мы не будем производить европейскую противоракетную систему, нам нужна поддержка США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость расширения производства противоракетных ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью для Face the Nation.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нехватка противоракетных ракет

Так, по словам президента, в Соединенных Штатах недостаточно производства антибаллистических ракет, и это может привести к кризису в разных частях мира. В то же время Россия наращивает собственное производство баллистических ракет.

"Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут и отреагируют", - добавил он.

Читайте также: Украинскую баллистику не хотят не только в РФ. Причины - в бизнесе и конкуренции, - Зеленский

Лицензии на производство Patriot

"60–65 противоракетных ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами - это ничто. Это не секрет, и Россия об этом знает. Нам нужно расширять производство. Я просил предыдущую администрацию США и прошу нынешнюю администрацию предоставить Украине лицензии на производство ракет Patriot.



Мы можем увеличить производство ракет Patriot. Это поможет нам. Это поможет Ближнему Востоку и любой другой стране, которой Соединенные Штаты решат помочь. Пока мы не будем производить европейскую противоракетную систему, нам будет нужна поддержка Соединенных Штатов", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: В защите от баллистики Украина полагается на США. Достаточное количество Patriot может повлиять на окончание войны, - Зеленский

Что предшествовало